Призрак замка Бриссак

Летяга Просмотров: 5 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 21:29 by

Замок Бриссак находится во французском департаменте Мен-и-Луара и имеет долгую и интересную историю. Это самый высокий французский замок — его высота составляет 52 метра, и по этой причине он прозван «Великаном долины Луары».В окрестностях Бриссак в старину было множество мельниц. Название замка происходит от прозвища, данного мельнику еще в эпоху Каролингов. Будто этот мельник имел обыкновение высыпать зерно через дыру, проделанную в мешке, откуда и прозвище «Breche-sac» (дыра в мешке), лежащее в основе современного названия «Бриссак».Замок Бриссак построен графом Анжуйским в XI веке, прославившимся как искусный воин и суровый завоеватель, а также благодаря которому на территории нынешней Франции было построено около десятка неприступных крепостей. Изначально Бриссак был сооружён как оборонительная крепость. Далее крепость на протяжении веков переходила из рук в руки — после победы короля Франции Филиппа II-го над англичанами, крепость была дарована Гийому де Роше.В 1434 году крепость приобрел главный министр короля Карла VII-го Пьер де Брезе и в 1455 году перестроил её полностью, придав новому зданию готический вид. В настоящее время только две угловые башни замка сохранились от той эпохи. После смерти Пьера де Брезе в битве при Монлери, где он погиб, спасая короля, замок унаследовал его сын Жак де Брезе.С именем Жака де Брезе связана одна страшная история, произошедшая в замке Бриссак, после которой в нём появилось приведение, названное La Dame Verte или «Дама в зелёном».В 1462 году Жак де Брезе женился на Шарлотте Валуа, внебрачной дочери короля Карла VII и его любовницы Агнессы Сорель.Агнесса Сорель (Жан Фуке, 1450 год)Шарлотта была сводной сестрой короля Людовика XI. Утверждают, что брак Шарлотты и Жака де Брезе был политически мотивированным, они не любили друг друга. Это был политически мотивированный брак, а не любовная страсть. Кроме того, у них были совершенно разные характеры. Жак любил проводить время на свежем воздухе, увлекался охотой, в то время, как Шарлотта, выросшая при французском дворе, предпочитала светское общество.Шарлотта была сводной сестрой короля Людовика XI. Утверждают, что брак Шарлотты и Жака де Брезе был политически мотивированным, они не любили друг друга. Это был политически мотивированный брак, а не любовная страсть. Кроме того, у них были совершенно разные характеры. Жак любил проводить время на свежем воздухе, увлекался охотой, в то время, как Шарлотта, выросшая при французском дворе, предпочитала светское общество.31 мая 1477 года Жак де Брезе вернулся домой после охоты, отужинал со своей женой, а затем удалился в свою спальню. В середине ночи его разбудил слуга, который сообщив что Шарлотта у себя в комнате предаётся «безрассудной страсти». Направившись в спальню жены он, действительно, застал её вместе с другим мужчиной. После на телах любовников насчитали более 100 ударов меча разъярённого супруга.Приговорённый к смерти, господин де Брезе был однако помилован, но всё его имущество и должности отошли королю, а впоследствии недвижимость была возвращена его сыну Луи. Спустя три года после воцарения, Карл VIII отменил приговор в отношении Жака де Брезе, вернув ему титулы и звания.Как поговаривают, с тех пор в ночное время в стенах замка можно увидеть женский призрак в зелёном платье и с зияющими дырами от меча на теле. А из той самой спальни, где было совершено убийство, порой раздаются громкие стоны.Нынешние владельцы замка — потомки Рене де Коссе, который приобрел замок в 1502 году и получил титул герцога де Бриссака, привыкли к присутствию Зелёной Дамы, но гости пугаются.Автор: Елена Крумбо́Источник: http://mirtayn.ru/prizrak-zamka-brissak/

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