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Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:49

Причина: Стилистика автора сохранена.

Timber Bird Просмотров: 253 Комментарии: 1 +1 Вчера, 19:49 by

Темнота была за окном - давно уж подкрадывался поздний час. Боря только выключил компьютер, собираясь к бабушке. Он мог и остаться дома, тем более родителей не было, но возраст Бори был незначительным, потому в семье ещё не решались оставлять его на ночь одного. Ночевал Боря у бабушки, а с утра на весь день уходил к себе домой поиграть в компьютер. Каникулы и длительный уезд родителей по работе способствовали этому занятию, потому он уже пятый раз охотно выполнял поход от бабушки до своего дома и не очень охотно возвращался обратно. Сегодня Боря задержался больше обычного и начал собираться лишь когда бабушка позвонила, в пятый раз, спрашивая где же он.Вот он оделся, погасил в квартире свет и вышел в предлифтовый коридор. Некомфортным ему показалась полностью тёмная квартира, освещаемая лишь светом из холла. Быстро закрыв и заперев дверь, Боря направился к лифту. Тут-то ручка двери и зашевелилась.Боря резко обернулся с глазами полными удивления и страха. Пыталась открыться дверь ИЗ его квартиры - ручка была опущена. Затем она стала лихорадочно опускаться верх-вниз, будто машинка морзе, но через секунду замерла в обычном положении.Боря встал в ступоре. Ведь он всё время был один в квартире, сидел без наушников и не слышал как кто-то входил внутрь или хотя бы из комнаты в комнату. А тут кто-то или что-то кроме него пытается из неё выйти. Тут резко зазвучали повороты замка. Боря очнулся и в панике бросился к двери, навалившись на неё начал доставать ключ. Ведь он закрыл дверь только на нижний замок – который мог открываться из квартиры.Закрыл он его на три оборота – уже слышался второй. Дрожащими руками ключ никак не мог попасть в верхний замок. Изнутри зазвучал третий оборот замка, когда Боря наконец вставил ключ в верхний и прокрутил на полоборота. Ручка опять задёргалась, но дверь не открылась. Послышался громкий удар в дверь, который сбил Борю, а затем в дверь заколотили с новой силой и очень быстро. Боря плакал, дрожал и всё же осилил один оборот верхнего замка. Сразу как только ключ встал ровно, он вылетел из замочной скважины, не смотря на крепкую хватку Бори. Удары прекратились, ручка пару раз дёрнулась и всё затихло. Резко наступившая тишина пугала не хуже громких ударов. Боря, тихонько скуля, начал отползать от двери. Тишина подозрительно затянулась…Нарастающий высокий вопль с хрипотой послышался из квартиры и затем в дверь ударили, что та задрожала. Завизжав, Боря вскочил на ноги и рысью помчал по лестнице вниз. В какой-то момент ему послышался сильный грохот с верхних этажов, а также чей-то быстрый бег, будто вниз по лестнице, за ним.Не останавливаясь он выбежал из подъезда и добежал к бабушке, которую он заразил своим страхом, показавшись в таком запыхавшимся и заплаканном виде. Как только он высморкался и успокоился, сразу рассказал с кем чуть не повстречался, чем не совсем обнадёжил бабушку, которая подумала уже о хулиганах. Сказала Бабушка, что скорее всего это пробрался вор, вызвала полицию на квартиру и уложила Борю спать, хоть и далось ей это с большим трудом. И тем не менее Боря спал, полиция выехала на место происшествия, а бабушка звонила родителям - попричитать чегой-то они ребёнка одного оставили.Тем не менее, приехавшая на место полиция столкнулась с странными обстоятельствами. Дверь выбита. Было определено, что изнутри. В самой квартире при этом ничего не было повреждено. Снаружи проникнуть проблематично – пятнадцатый этаж. Зайти внутрь тоже можно было, но позже Боря подтвердил, что закрывал дверь, когда пришёл и никто войти не мог. Дело всё же списали на пробравшегося в квартиру маньяка, не брав во внимания слова мальчика. Ибо на том же этаже был найден труп Бориного соседа – Михаила Александровича -, что видимо вышел на громкие звуки, а также кровавые следы по всей лестнице до первого этажа. В протоколе правда умолчали, что тело Михаила было практически разорвано пополам. А следы были босые, с девятью вытянутыми пальцами. И бежали они иногда по стенам и даже потолку.

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