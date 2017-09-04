Похороны бабушки 2

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 18:01

Arhip Просмотров: 253 Комментарии: 3 +4 Сегодня, 18:01 by

Умерла бабушка. В день похорон съехались родственники, помогают к поминкам подготовиться. Зеркала в квартире, как положено, все черной тканью завешены.Звонок - приехал автобус, который повезет в церковь, где бабушку отпевать будут. Все стали собираться на выход. И тут жене приспичило прическу поправить.Откинула ткань с зеркала в коридоре, причесывается. И тут вдруг как заорет! И от зеркала отскочила так, что спиной в противоположную стену въехала.- Что случилось? - спрашивают.- Я в зеркале покойную бабушку увидела!Одна из родственниц тут же быстро занавешивает зеркало и говорит:- Что ты за дура? Думаешь, это просто так зеркала закрывают?Теперь я понимаю, что не просто так. Раньше не знал, для чего это делают.

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