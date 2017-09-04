Похороны бабушки 2

Похороны бабушки 2Умерла бабушка. В день похорон съехались родственники, помогают к поминкам подготовиться. Зеркала в квартире, как положено, все черной тканью завешены.
Звонок - приехал автобус, который повезет в церковь, где бабушку отпевать будут. Все стали собираться на выход. И тут жене приспичило прическу поправить.
Откинула ткань с зеркала в коридоре, причесывается. И тут вдруг как заорет! И от зеркала отскочила так, что спиной в противоположную стену въехала.
- Что случилось? - спрашивают.
- Я в зеркале покойную бабушку увидела!
Одна из родственниц тут же быстро занавешивает зеркало и говорит:
- Что ты за дура? Думаешь, это просто так зеркала закрывают?
Теперь я понимаю, что не просто так. Раньше не знал, для чего это делают.
Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 18:01
Сегодня, 18:01 by ArhipПросмотров: 253Комментарии: 3
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