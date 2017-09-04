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Истории из жизни

Похороны бабушки 2

Умерла бабушка. В день похорон съехались родственники, помогают к поминкам подготовиться. Зеркала в квартире, как положено, все черной тканью завешены.

Звонок - приехал автобус, который повезет в церковь, где бабушку отпевать будут. Все стали собираться на выход. И тут жене приспичило прическу поправить.

Откинула ткань с зеркала в коридоре, причесывается. И тут вдруг как заорет! И от зеркала отскочила так, что спиной в противоположную стену въехала.

- Что случилось? - спрашивают.
- Я в зеркале покойную бабушку увидела!

Одна из родственниц тут же быстро занавешивает зеркало и говорит:
- Что ты за дура? Думаешь, это просто так зеркала закрывают?

Теперь я понимаю, что не просто так. Раньше не знал, для чего это делают.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 18:01
Сегодня, 18:01 by ArhipПросмотров: 253Комментарии: 3
+4

Ключевые слова: Похороны бабушка зеркало примета авторская история

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Комментарии

#1 написал: Traumer
Сегодня, 18:17
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 4
Если зеркала не занавешают, то плохих вещей может произойти на любой вкус и цвет. Если душа увидит свое отражение, то будет гроб свой покидать по ночам, если попадет в зеркало, то будет оттуда жильцов мучить и таких примет еще много. Очень неприятный случай вышел +
Зарегистрирован: 4.09.2017
#2 написал: Лешик
Сегодня, 18:22
+1
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Репутация: (2|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 31
Плюс! Я тоже имела такую глупость, только у меня за спиной был дверной проём, в котором стояла покойная... чуть в зеркало не впечаталась от неожиданности.
Зарегистрирован: 15.04.2017
#3 написал: Mardjiet Mara
Сегодня, 18:56
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Комментариев: 13
большой плюс за историю, да открытые зеркала при похоронах это большой и не приятный завал проблем для живущих там ( Хорошо, что закрыли быстро
Зарегистрирован: 4.09.2017
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