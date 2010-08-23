Кто это был?

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:41

Причина: Стилистика автора сохранена.

linixarr Просмотров: 70 Комментарии: 1 +1 Вчера, 19:41 by

Что произошло вчера ночью, и как мне относиться к этому? С одной стороны, я готов признать и я признаю торжество своей фантазии, возможно даже, своё помешательство. А с другой, я слишком боюсь… Я могу убедиться, что хотя бы сейчас я один в своей квартире, но разве это разрешит ситуацию? Твёрдо сознавая, что произошедшее навсегда изменило свою жизнь, я всё ещё не готов пойти навстречу этим изменениям. Эта глупая двойственность действовала бы мне на нервы, если бы она исходила не от меня, а от кого-то ещё. Конечно, я не в себе, но ведь любой бы на моём месте не был в себе. И всё же, мне нужно собраться. И вот, новая двойственность: я признаю необходимость действий, но всячески их откладываю. Как будто обстоятельства приказывают, я сейчас делюсь произошедшим со мной, строча этот текст. Зная себя, позже я найду другой способ оправдать своё бездействие… хочется просто провалиться под землю.Прошу читателя извинить за столь броское и рваное вступление. Меня зовут Сергей и мне 23. Живу один и всегда, исключая совсем раннее детство, мечтал жить один. Вчера, вернувшись домой с работы примерно к девяти вечера, я сразу начал готовиться ко сну… Ноги будто были не мои, так устал за тот день. Без ночных посиделок в телефоне, без листания лент соцсетей — лишь я и мягкая кровать. Везде уже было темно, и к часам к десяти я уже ворочался, укрывшись одеялом, пытаясь навести себя на нужный поток мыслей, который заведёт меня в глубокий сон. В тот вечер мой кот Марс (которого я не видел с того момента), начал громко мяукать из гостиной, как будто он увидел незнакомого человека.Слышать его мяукающим — вообще редкое явление. Мои параноидальные замашки пугали тем, что я нахожусь не один в своей же квартире. Как бы я хотел, чтобы тогда это были иррациональные опасения. Ну правда, откуда кто-нибудь проберётся ко мне без того, чтобы я услышал. Только если тогда, когда дома меня нет, но если это так, пришедши к себе, разве бы я не заметил его? Итак, я, будучи пугливой натурой, просто жался дальше вглубь кровати и пытался забыться, не думать о плохом.В гостиной включился телевизор. Включился илиего включил? У меня не оставалось выбора: проклиная жизнь в своих мыслях, я бросил попытки заснуть и направился в гостиную. Страх и паранойя на тот момент покинули меня. Доминировало желание поскорее разобраться с глупой проблемой и быстрее закончить этот день. Добравшись по темноте до плазмы, я вынул розетку, дававшую питание. Совсем не хотелось искать пульт, да и к тому же, по завету бабушки, сберёг электричество. Я развернулся, чтоб направиться обратно к своей кровати и тогда в глаза бросилось следующее: на диване для просмотра телевизора сидел. Это не была ошибка: освещение фонарей, бивших со стороны балкона по контурам его силуэта, давали ясно понять, что это был взрослый мужчина. Он неподвижно сидел на диване, не издавая ни звука. Я тут же замер, шок завладел мной и моими действиями. Я не знаю, что он делал у меня в гостиной и как туда добрался. Более того, я не знаю даже, есть ли он там до сих пор. Простояв столбом около полминуты, я просто пошёл к себе обратно, как будто я никого не видел, и ничего не происходило. Я лёг, закутался одеялом и уже тогда мозг дал волю всей буре эмоций. О сне и речи не было. Я старался не издавать ни звука, следил за тем, чтоб моё дыхание нельзя было уловить даже моими ушами. Слёзы сами пошли из глаз, никогда в жизни я не был так потрясён. Старался заверить, что этого не было, но разум брал своё. В этих попытках быть тише воды и ниже травы я каким-то образом заснул. Дверь в спальню всё время была открыта, как обычно. Когда я проснулся, я почувствовал, что хоть мне и снилось что-то обыкновенное, оно ничего не стоит. Какая разница, что снилось, если здесь и сейчас кошмар воплоти?Утро: сейчас лучи солнца бьют по моему лицу, мне это не нравится. Я побаиваюсь встать и закрыть шторы. Разве это можно назвать жизнью? Я полностью отключил звук телефона и без предупреждения не иду сегодня на работу. Я всё ещё не могу выйти из спальни и снова зайти в несчастную гостиную… что меня там будет ждать? Могу ли я перестать бояться за свою жизнь? Где, наконец, Марс? Я бы желал скрыться отсюда, никогда не вернуться к своей квартире, но любовь к своему коту и грядущая невозможность попасть обратно в квартиру не позволяют трусливо выпрыгнуть из окна спальни с высоты второго этажа. Может, это последнее, что я пишу. Вдруг тот страшный неподвижный мужчина до сих пор сидит там неподвижно, дожидаясь меня? Он может иметь оружие, это может быть, наконец, мистическая сущность.Слово «мистика» и производные от него уже не кажутся мне чем-то клоунским. Я ведь твёрдо ощущаю, что идея вернуться туда — самое ужасное решение, о котором я могу даже не успеть пожалеть. Голова не даёт мне покоя. У меня такое чувство, что в любом случае для меня не выйдет ничего хорошего, ведь если я решусь проверить, а там его нет, то меня захватят мысли, что его и не было. Выходит, я просто больной человек. Но ведь я готов поклясться всем, что он вчера там был… Что он там делал, как теперь когда-нибудь заново полюбить жизнь? Это настолько жутко и странно, что я теперь нахожусь в уверенности, что никогда и не жил, в уверенности, что это всё был лишь жалкий сон, который ограничивал меня от бредовости и мучительной сущности того, что меня окружает. Времени откладывать неизбежное больше нет, пора просто взять себя в руки… сердце выпрыгнет в любую секунду. Помолитесь за меня.

Ключевые слова: Мистика смерть потрясение авторская история

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