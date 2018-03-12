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Стихи

Заветные слова

Я скажу заветные слова -
И свершится всё само собой!
Умные так думают? Едва...
Свыше сил сражаются с судьбой!

Но наивных и не перечесть,
Слишком тяжек им достойный труд.
Ведь у них же заговоры есть!
Не достигнут цели и умрут.

Силы те, что неподвластны им,
Пробудив, не смогут удержать.
И уйдут в воспоминаний дым.
И судьбу им не переиграть!

Магия над магами чудит,
Ими движет (не наоборот!).
Слово в Ночь волшебное летит,
Их путей свершая разворот.

Но не маги слово то творят,
Что их судьбы ветхие вершит.
Тайну знать не многие хотят,
Магия над магами чудит.

Колдовать уметь - достойных труд,
Мало кто достоин и постиг.
Мудрые таких же узнают,
Слышен в мыслях магии язык.

Чувствуется плотное тепло,
Нервы так пульсируют порой!
Без друзей сражаться тяжело,
Не бывает магия игрой!

Коль друзья в команде роковой,
Можно бастионы сокрушить.
Так цени же тех ты, кто с тобой!
И тогда - врагам вас не убить.

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 19:46
Вчера, 19:46 by ЭвиллсПросмотров: 28Комментарии: 3
+6

Ключевые слова: Заговоры магия маги авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Jeid
Вчера, 20:20
0
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Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 32
Сначала про судьбу, потом про магию, сложна, но стих хороший
Зарегистрирован: 12.03.2018
#2 написал: Tigger power
Вчера, 20:20
+1
Онлайн
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Публикаций: 1
Комментариев: 2 357
Сильно!) Огромный плюс+++
Зарегистрирован: 9.12.2016
     
#3 написал: Калина74
Вчера, 22:58
0
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Репутация: (199|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 499
Прекрасно, Танечка. Спасибо за стих good
Зарегистрирован: 26.11.2014
 
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