Заветные словаЯ скажу заветные слова -
И свершится всё само собой!
Умные так думают? Едва...
Свыше сил сражаются с судьбой!
Но наивных и не перечесть,
Слишком тяжек им достойный труд.
Ведь у них же заговоры есть!
Не достигнут цели и умрут.
Силы те, что неподвластны им,
Пробудив, не смогут удержать.
И уйдут в воспоминаний дым.
И судьбу им не переиграть!
Магия над магами чудит,
Ими движет (не наоборот!).
Слово в Ночь волшебное летит,
Их путей свершая разворот.
Но не маги слово то творят,
Что их судьбы ветхие вершит.
Тайну знать не многие хотят,
Магия над магами чудит.
Колдовать уметь - достойных труд,
Мало кто достоин и постиг.
Мудрые таких же узнают,
Слышен в мыслях магии язык.
Чувствуется плотное тепло,
Нервы так пульсируют порой!
Без друзей сражаться тяжело,
Не бывает магия игрой!
Коль друзья в команде роковой,
Можно бастионы сокрушить.
Так цени же тех ты, кто с тобой!
И тогда - врагам вас не убить.
Новость отредактировал Lynx - Вчера, 19:46
Вчера, 19:46 by ЭвиллсПросмотров: 28Комментарии: 3
Ключевые слова: Заговоры магия маги авторский стих