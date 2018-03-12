Заветные слова

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 19:46

Эвиллс Просмотров: 28 Комментарии: 3 +6 Вчера, 19:46 by

Я скажу заветные слова -И свершится всё само собой!Умные так думают? Едва...Свыше сил сражаются с судьбой!Но наивных и не перечесть,Слишком тяжек им достойный труд.Ведь у них же заговоры есть!Не достигнут цели и умрут.Силы те, что неподвластны им,Пробудив, не смогут удержать.И уйдут в воспоминаний дым.И судьбу им не переиграть!Магия над магами чудит,Ими движет (не наоборот!).Слово в Ночь волшебное летит,Их путей свершая разворот.Но не маги слово то творят,Что их судьбы ветхие вершит.Тайну знать не многие хотят,Магия над магами чудит.Колдовать уметь - достойных труд,Мало кто достоин и постиг.Мудрые таких же узнают,Слышен в мыслях магии язык.Чувствуется плотное тепло,Нервы так пульсируют порой!Без друзей сражаться тяжело,Не бывает магия игрой!Коль друзья в команде роковой,Можно бастионы сокрушить.Так цени же тех ты, кто с тобой!И тогда - врагам вас не убить.

Ключевые слова: Заговоры магия маги авторский стих

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