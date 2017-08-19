Кровавая луна

Новость отредактировал A.Norton - Вчера, 20:41

Причина: Стилистика автора сохранена. Изменен раздел.

FireSTar Просмотров: 95 Комментарии: 4 +4 Вчера, 20:29 by

Луна - хозяйка ночи, царствующая в небе, освещающая своим призрачным светом ночные улицы городов. Люди всегда боялись и уважали ночное светило, возводили вокруг Луны целые культы. В большинстве культур мира богиня Луны - это богиня смерти, при одном упоминании который становилось тревожно, жутко. И не зря считается, что без ее помощи не обходились колдуны, ведьмы, маги и волшебники, в период полнолуния считается, что человеческая душа раскрывается подобно цветку. Согласно преданиям, в такое время обретают свою полную силу оборотни и другие мистические существа. Луна имеет огромную силу и влияние на Землю. Не случайно почти все магические ритуалы связаны с лунными фазами. Так, в полнолуние Луна обретает максимальную силу, но в новолуние, а тем более в момент лунных затмений она теряет свою силу, и в такие моменты происходят необычные, а местами и жуткие случаи.Луна, придающая силы сверхъестественным существам, считается защитой земли от незваных гостей, ибо свет луны губителен для порождений других миров. Но во время лунных затмений,когда луна приобретает багрово красный цвет, сила луны пропадает. Ведь не зря лунное затмение называют часом ведьм. И в такие часы случаются ужасные вещи, бесследно пропадают люди. Любое зеркало, озеро, да и просто любая отражающая поверхность становится распахнутыми воротами. Они не ломятся в наш мир толпами, они приходят по одному, преследуя свои цели. Для них нет ограничений и даже твое зеркало в ванной может стать дверью для выходца из другого мира. Нет четкого описания их внешнего вида: некоторые описывают их как людей, одетых в мантии, другие - как существ меняющих форму, третьи и вовсе как жутких монстров. Как неизвестен их вид, так не известны их цели - подчиняются они кому-то, выполняют задания повелителя, или же их тянет в наш мир любопытство. Неизвестно, но четко ясно, что и встреча их с людьми ни к чему хорошему не приведет. Так, в часы затмений кто-то или что-то может поголовно вырезать в какой-нибудь деревне скот, у многих начинается паранойя, ощущение того, что за ними наблюдают. Было описано множество случаев похищений, люди исчезали без следа, а полиция была бессильна в поисках похитителя. А о том , что ждет похищенного человека в других мирах страшно даже и подумать.В часы затмения будьте бдительны, нет гарантий что они не выберут именно вас своей следующей жертвой. Постарайтесь не заходить в комнаты с зеркалами, они для гостей из других миров - окно, через которое можно за вами наблюдать, а если вы все-таки повстречали гостя, бегите, не вступайте в контакт и тем более не видите себя агрессивно. Оно изначально будет сильнее вас. Будьте осторожны и лишний раз не выходите на улицу в безлунную ночь.

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