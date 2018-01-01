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Страшные Арты

Святые монстры Крейга Хорки

Иллюстратор, дизайнер и тату мастер Крейг Хорки (Craig Horky) в серии своих работ Monster Saints, изобразил знаменитых монстров из культовых фильмов ужасов, в виде святых, изображенных на иконах. Тут вам и святой Майкл Майерс и пресвятой апостол Дракула, святой мученик Фредди Крюгер и даже мать всех Чужих.

Святые монстры Крейга Хорки
Святые монстры Крейга Хорки
Святые монстры Крейга Хорки
Святые монстры Крейга Хорки
Святые монстры Крейга Хорки
Святые монстры Крейга Хорки
Святые монстры Крейга Хорки
Святые монстры Крейга Хорки
Святые монстры Крейга Хорки
Святые монстры Крейга Хорки
Святые монстры Крейга Хорки
Святые монстры Крейга Хорки

Автор - Admin.
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Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 12:27
Сегодня, 12:27 by Сделано_в_СССРПросмотров: 5Комментарии: 0
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Ключевые слова: Крейг Хорки (Craig Horky) иллюстратор дизайнер монстры из фильмов хоррор иконы арты

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