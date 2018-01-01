Святые монстры Крейга Хорки

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 12:27

Сделано_в_СССР Просмотров: 5 Комментарии: 0 0 Сегодня, 12:27 by

Иллюстратор, дизайнер и тату мастер Крейг Хорки (Craig Horky) в серии своих работ Monster Saints, изобразил знаменитых монстров из культовых фильмов ужасов, в виде святых, изображенных на иконах. Тут вам и святой Майкл Майерс и пресвятой апостол Дракула, святой мученик Фредди Крюгер и даже мать всех Чужих.Автор - Admin.

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