Святые монстры Крейга Хорки

Святые монстры Крейга ХоркиИллюстратор, дизайнер и тату мастер Крейг Хорки (Craig Horky) в серии своих работ Monster Saints, изобразил знаменитых монстров из культовых фильмов ужасов, в виде святых, изображенных на иконах. Тут вам и святой Майкл Майерс и пресвятой апостол Дракула, святой мученик Фредди Крюгер и даже мать всех Чужих.
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Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 12:27
Сегодня, 12:27 by Сделано_в_СССРПросмотров: 5Комментарии: 0
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