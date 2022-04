Happy Appy

В 1999 году Nickelodion объявил новое шоу, которое называлось Happy Appy. Это было короткое шоу (хронометраж примерно 10-20 минут). Через месяц после премьеры его копии были уничтожены.Некоторые копии правда выжили и стали очень редкими. Недавно, делая уборку, я нашел старую кассету, примерно 98-99 года. На ней были инициалы HA 1-10. Проведя небольшие исследования, я выяснил, что они обозначают Happy Appy. Я решил взять диск на работу и стал молиться, чтобы там меня никто не заметил. Кстати, я не описал главного героя. Это было гигантское пластилиновое яблоко. Он помогал детям и вытаскивал. Но он получился каким-то жутковатым. В 8 эпизоде, он даже не выглядел как пластилиновый. В начальной заставке была песня: "Happy Appy,Appy App. He help kids all day!", или что-то вроде этого.1 и 2 эпизоды назывались Happy Vacation и Hurt Happy. В нем яблоко помогает раненым детям. Некоторые кадры как будто были вырезаны. Некоторых эпизодов также не было.Далее был 5 эпизод. В нем Аппи слышит крики детей. Когда он бежит, он видит кровь на кустах. Из-за кустов выглядывает один малыш. Далее он тоже пропадает и из-за кустов виден кровавый след. Появляется Аппи и хитро улыбается в камеру.Я перешел на 7-8 эпизод. На этот раз они были такими жестокими, насколько возможно. Аппи взял ребенка в свой фургон. Оттуда доносятся крики. Везде брызги крови. Далее яблоко ходит вокруг детской площадки. За ним появился дым, и он обернулся. Горели две башни. Оттуда падали люди. Эпизоды 9-10 были повреждены. Лишь статический экран. Только в конце надпись:КС.КС? Это мой друг Кэвин Косто? Он работал в Nickelodion довольно долго. Я решил посетить его дом.Когда я вошел, Кевина не было дома. Его жена сидела и плакала. Она сказала мне, что его уже довольно давно не было дома.Я бы хотел спросить, есть у кого-нибудь видео с Happy Appy? Что случилось с моим, спросите вы? Я нашел их разбитыми. К ним была приписка: "Больше нет доказательств?".Автор - неизвестен.

