Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Страшилки

Happy Appy

В 1999 году Nickelodion объявил новое шоу, которое называлось Happy Appy. Это было короткое шоу (хронометраж примерно 10-20 минут). Через месяц после премьеры его копии были уничтожены.

Некоторые копии правда выжили и стали очень редкими. Недавно, делая уборку, я нашел старую кассету, примерно 98-99 года. На ней были инициалы HA 1-10. Проведя небольшие исследования, я выяснил, что они обозначают Happy Appy. Я решил взять диск на работу и стал молиться, чтобы там меня никто не заметил. Кстати, я не описал главного героя. Это было гигантское пластилиновое яблоко. Он помогал детям и вытаскивал. Но он получился каким-то жутковатым. В 8 эпизоде, он даже не выглядел как пластилиновый. В начальной заставке была песня: "Happy Appy,Appy App. He help kids all day!", или что-то вроде этого.

1 и 2 эпизоды назывались Happy Vacation и Hurt Happy. В нем яблоко помогает раненым детям. Некоторые кадры как будто были вырезаны. Некоторых эпизодов также не было.

Далее был 5 эпизод. В нем Аппи слышит крики детей. Когда он бежит, он видит кровь на кустах. Из-за кустов выглядывает один малыш. Далее он тоже пропадает и из-за кустов виден кровавый след. Появляется Аппи и хитро улыбается в камеру.

Я перешел на 7-8 эпизод. На этот раз они были такими жестокими, насколько возможно. Аппи взял ребенка в свой фургон. Оттуда доносятся крики. Везде брызги крови. Далее яблоко ходит вокруг детской площадки. За ним появился дым, и он обернулся. Горели две башни. Оттуда падали люди. Эпизоды 9-10 были повреждены. Лишь статический экран. Только в конце надпись:КС.КС? Это мой друг Кэвин Косто? Он работал в Nickelodion довольно долго. Я решил посетить его дом.

Когда я вошел, Кевина не было дома. Его жена сидела и плакала. Она сказала мне, что его уже довольно давно не было дома.

Я бы хотел спросить, есть у кого-нибудь видео с Happy Appy? Что случилось с моим, спросите вы? Я нашел их разбитыми. К ним была приписка: "Больше нет доказательств?".

Автор - неизвестен.
Источник.


Новость отредактировал Kiria - Вчера, 13:37
Вчера, 13:37 by ShadowynПросмотров: 112Комментарии: 1
+1

Ключевые слова: Шоу кровь крики яблоко игра

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Red Scorpion
Вчера, 15:00
+2
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (5726|0)
Публикаций: 14
Комментариев: 733
...Или что то случилось , или одно из двух.. (С)
Я сижу и размышляю о прочитанном :
я нашел старую кассету, примерно 98-99 года.
.. Допустим..
и вдруг :
Я решил взять диск на работу и стал молиться, чтобы там меня никто не заметил
... Неожиданно, а вот как кассета превратилась в диск?

Он помогал детям и вытаскивал.
... Вытаскивал ЧТО?? детей, или что то из них?? ОН ( яблоко вроде средний род) вытаскивал из детей деньги, а может что то из себя и пугал детей??
В нем яблоко помогает раненым детям
... Как ИМЕННО??? facepalm
Из-за кустов выглядывает один малыш. Далее он тоже пропадает и из-за кустов виден кровавый след. Появляется Аппи и хитро улыбается в камеру.

Яблоко сожрал малыша или он его убил.?. Отличная помощь))
Далее яблоко ходит вокруг детской площадки. За ним появился дым, и он обернулся. Горели две башни. Оттуда падали люди.

Яблоко дунул не изо рта и повалил дым.. Вероятно Газы у Яблоко уничтожали цели.. Напалм скорее всего
Только в конце надпись:КС.КС? Это мой друг Кэвин Косто?
Очень интересно , а связь есть тут? Или друг - это Яблоко?
Что случилось с моим, спросите вы? Я нашел их разбитыми. К ним была приписка: "Больше нет доказательств?".

Обязательно спросим.. Разбитыми ? а что было разбито кассета или диск .. Всё-таки на работе ГГ заметили , все разбили и приписали.. И еще вопрос : "Доказательств чего? "
Не иначе деяния Косто..
Я бы назвал бы этот шедевр " Психологический фантастический детектив" .. Так что , уважаемые читатели, читайте , фантазируйте и стойте догадки..
Ставлю сему произведению Плюс.. yaaah Аплодирую
Зарегистрирован: 28.11.2012
  
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.