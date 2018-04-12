Объект 504

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 12:13

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

Public Republic Просмотров: 51 Комментарии: 2 +3 Сегодня, 12:07 by

Старый серенький уазик «буханка» нес нас по неровной дороге, выложенной из бетонных плит. Мы были в пути уже несколько часов, и ландшафт за окном стал постепенно меняться: низенькие горки сопок, поначалу сменяемые друг другом, стали настоящей редкостью. Им на смену пришли бескрайние болота и редеющие леса, то и дело гниющие в этих самых болотах. Порой появлялись обширные поля тундры. Да, это зрелище завораживало и даже усыпляло. Я бы даже мог бы и уснуть, если бы не постоянная тряска на этой бесконечной дороге. Однако, Ромке это уснуть не помешало и он, что-то недовольно бормоча на каждой выбоине, продолжал дрыхнуть. Помимо Ромы в нашей команде было ещё два человека: Илья, который собственно и был организатором экспедиции и Ира. Вот только, если Илью и Рому я знал еще со студенчества, и к походам мы были привычны, то вот девушка для меня оставалась загадкой. Приятная внешность, волнистые рыжие волосы, зеленые, с небольшим прищуром, глаза, конечно, скорее всего, это была новая пассия нашего негласного лидера и организатора всего мероприятия. Но, несмотря на внешность, мне она все равно как-то не особо нравится. Слишком молчаливая, какая-то отрешенная что ли. Надеюсь, она не станет ныть непосредственно в пешем походе, как одна из подружек Ромы. Вообще у нас после того случая стало негласным правилом – никаких девчонок в экспедиции, но в этот раз мы как-то закрыли на это глаза и, надеюсь, не пожалеем.Вот наша машина подскочила особенно сильно, и с заднего сиденья недовольно заголосил Рома:– Ребят, сколько я спал? Долго еще трястись будем?– Не боись, объект не пропустишь, – отвечал уверенно Рома с водительского сиденья, – а ехать еще недолго, вон за той сопкой, по идее, должен быть съезд.– Очень вовремя, кстати, мне бы как раз выйти, – оживилась Ирина.Ребята перекинулись еще парой слов, но я уже не слушал, а снова уставился в окно, погрузившись в раздумья о предстоящей дороге, снова и снова перебирая список вещей, которые могли остаться дома. Кажется, в этот момент впервые с самолета мне удалось провалиться в дрему. Даже удивительно, как у меня в тот раз это получилось, наверное, потому что из-за сильной облачности и земли было не видать, и моя аэрофобия давила не так сильно.Из полудремы меня выдернул радостный окрик Ильи, который означал одно – приехали. И действительно, наш УАЗ стоял посреди небольшой лесной полянки, вокруг росли невысокие северные деревья, и лишь работа старого движка нарушала спокойствие здешних мест.– Ну что, приключение официально началось? – Весело спросила девушка.– Да нет, думаю, что оно началось еще в Москве. – Сонно пробубнил Роман.Но на самом деле, все началось за много дней до нашего перелета в один из маленьких Ямальских городков, а именно в тот самый момент, как в руки Ильи попали какие-то секретные документы про стройку местной дороги во времена Сталина. «Полярный Транссиб», как его называл наш лидер, оборвался где-то здесь вместе с жизнью старого правителя, а все здешние секреты так и остались на рельсах посреди северной тундры. Однако прошло уже порядочно времени и все, что было сокрыто давно вышло на поверхность. Но Илья думал иначе, его всегда тянуло на эти места, так, для своей первой поездки на Ямал, он выучил ненецкий, что помогло ему найти друзей среди коренных жителей региона. Своей идеей нового посещения, заброшенного в 50-е объекта, он загорелся еще зимой. Объект 504, как он назывался в документах Ильи, представлял собой прямоугольный в плане, лагерь посреди лесов и болот Ямала. За это время наш лидер смог договориться через своих друзей о проводнике, продумать маршрут, поднять старые карты и прочее. Даже машину смог найти, если эту развалюху можно так назвать.Итак, мы собрали рюкзаки, сверились с картами, кое-как замаскировали машину, все же путь в несколько дней и не хотелось бы, чтобы, когда мы вернулись, нас ждала пустая опушка, и отправились в путь. Сейчас уже семь вечера и в любом другом регионе, мы бы, наверное, просто разбили лагерь и заночевали, но тут летом белые ночи и, подгоняемые Ильей мы решили идти, пока усталость не возьмет свое. Он торопился не просто так, дело в том, что его проводник должен будет встретить нас где-то на старой железной дороге, до которой еще надо было дойти.Но удача была на нашей стороне, и мы добрались до подъема на старую колею еще до десяти вечера. Железная дорога представляла собой удручающее зрелище, остатки колеи с рельсами и кусками гнилых шпал. Сориентировавшись на местности, мы отправились по дороге и без происшествий еще около часа, а затем сошли в по полярному низкий лесок и стали располагаться на ночлег. На дороге Иру будто бы прорвало, она почти без остановки разговаривала, чем провоцировала недовольство Ромы, но Илья, похоже, относился к этому куда проще и доступно объяснял девушке все тонкости походного ремесла. Правда, тут даже я удивился, потому что вопросы, которые она задавала, выдавали в ней совсем зеленого походника. Тут уже и я вполне серьезно задался вопросом о надобности этого члена команды в столь важной экспедиции. На привале, мне удалось обсудить с Ильей этот вопрос, хотя обсудить это, конечно, громко сказано, потому что он только отшучивался на все мои расспросы, что реально напрягало, уж слишком нетипично такое поведение для него.Ночь прошла спокойно, только уснуть долго не получалось из-за белых ночей и нехороших мыслей. Проснулся вялым, в ногах чувствовался пройденный путь, по ребятам было видно, что они испытывают что-то подобное, особенно по Ире, уж очень уставшей она выглядела. Илья, кстати, отличался бодрым настроем, было видно, что он горит идеей.Сегодня предстояло пройти больше двадцати километров, а вечером мы должны били встретиться с проводником. Возможно, дорога не такая уж и длинная, но по железке особо не разгонишься, к тому же постоянно встречались различные преграды, вроде упавших деревьев или небольших речушек, мосты через которые сгнили десятки лет назад, и теперь их остатки безобразными кучами торчали из воды. Вчера нам повезло, мостов не было, но сегодня уже через полчаса пути нам встретилось именно такое препятствие. Когда перебирались, не обошлось без первых потерь, я поскользнулся на мокром бревне и теперь иду с мокрой штаниной, к счастью, обувь непромокаемая. Другой преградой, мешавшей нашему комфортному продвижению, стала природа. Огромное количество различных комаров, мошек и слепней кружило над нами. Да. Репелленты помогали, но эффект был кратковременным, и вскоре мы вновь превращались в ходячий шведский стол для местных насекомых. Другой проблемой были звери. И, если следы каких-нибудь оленей или белок привлекали внимание, казались даже милыми, то вот характерные царапины на деревьях и медвежьи следы пугали, особенно Иру.Путь был непростом, то и дело встречались мосты или другие трудности. Так, например, на одном участке дорога шла между двух болот и, помимо того, что была реальная опасность оступиться и улететь в вязкую жижу, так еще и насекомых на том участке было в несколько раз больше, чем обычно, но мы справились и до обеда прошли без существенных проблем. Однако сразу после дневного привала Ира упала, подвернув ногу, и теперь наша скорость значительно уменьшилась. Рома тогда еще хотел было что-то высказать, но Илья одним взглядом смог его успокоить, хотя по лидеру было понятно, что он также волнуется.Итак, несмотря на все трудности, мы все же встретили проводника, правда, после нашего обеденного привала Илья не давал нам отдыхать, пока не встретим местного, потому что из-за Иры мы шли намного медленнее. Рома даже заикнулся про то, что девушке нужна передышка или отдых и даже предложил вернуться или проводить ее до машины, но эту идею никто не поддержал. И вот, уставшие, мы сидели, лениво обсуждая прошедшее и то, что нам еще предстоит, а чуть в стороне Илья беседовал с проводником, которым оказался коренной житель тундры. От него необычно пахло, какой-то рыбой, что ли, да и одежда у него была самая, по-настоящему национальная, при этом он совершенно не говорил по-русски. Последнее особенно нервировало всех нас, ведь наш лидер был единственным, кто мог общаться с этим человеком.Дав нам небольшую передышку, Илья снова поднял отряд, и мы, сойдя с железной дороги, пошли через лес. На пути у нас был и какой-то нетипичный для этих мест кустарник и болото, в котором Ира промочила ноги, а у Ромы порвалась лямка рюкзака, который тут же угодил в воду. Так что, когда мы дошли до этой «засекреченной» дороги, потери были существенны. Тут же разбили лагерь на ночь.Перед сном нас собрал Илья и поведал все, что рассказал ему Ясавэй, так звали проводника. Итак, по словам местного, мы идем в некое святое место, куда никому живому вообще идти не следовало бы, поэтому до самого объекта Ясавэй с нами не пойдет, а оставит в нескольких километрах до него. Встретить он нас должен будет на том же месте через два дня, то есть по объекту мы успеем полазить достаточно. Еще он сказал, что разводить костры или включать фонарики на том месте крайне нежелательно, мол, это как-то оскорбит его божеств или духов, что там обитают. И вообще, проводник наставил на том, чтобы мы ему отдали ему все наши осветительные приборы и, для отвода глаз, Илье пришлось передать ему пару стареньких фонариков, и основной фонарь Ромы, который после купания в болоте стал изрядно барахлить. На том и порешили и отправились спать. Эта ночь прошла куда спокойнее, видимо длинная дорога так сказывалась. А утром нас ждала неутешительная новость. Нога Ирины за ночь опухла, не представляю, как она дальше сможет идти. Эта новость заметно взволновала Илью и Ясавэя, но отступать лидер явно был не намерен.Хоть и проснулись мы рано, но я, кажется, даже выспался. Так мы собрались, встали на новые рельсы и отправились в путь. Дорога заметно отличалась от той, по которой мы шли раньше. Она выглядела новее что ли, будто бы время пощадило ее. Я не заметил ни одного участка, где бы шпалы отсутствовали, хоть они и выглядели старыми. К полудню мы вышли на участок, где кроме колеи не было ничего, с обеих сторон было огромное поле из болот и тундры с маленькими, еще не успевшими заболотиться озерцами. Где-то вдалеке виднелись верхушки карликовых деревьев и небольшой пригорок, за который заходила колея. Тут наш проводник остановился, спустился с дороги, потом отыскал в кустах какого-то растения небольшой продолговатый камень, весь увязанный разноцветными лентами и верёвочками. «Сиртя, сиртя», то и дело говорил ненец, таинственным шепотом, указывая на камень. Через Илью Ясавэй передал, чтобы мы повязали что-то из своих вещей на этот камень, вроде как подношение богам. Пока мы этим занимались, Илья отошел с проводником, и тут я заметил, как наш лидер получил что-то от ненца. Позже я спросил, что же это было, на что Илья удивленно на меня уставился, делая вид, что не понимает, о чем я говорю. В этот момент мне так хотелось ему врезать по его наглой роже, но я сдержался.После того, как мы прошли участок с огромным болотом и зашли за сопку, окружение стало заметно меняться. Карликовый, как казалось издалека, лес сменился вполне себе полноценным северным лесом. С каждым километром после, почва вокруг становилась крепче, болота практически не встречались. Казалось, будто мы прошли несколько сот километров на юг, настолько разительно отличалось все вокруг.И вот, на часах 15:43, и за новым поворотом прямо перед нами оказались огромные железные ворота, примерно в два человеческих роста. Помимо ворот виднелись стены из бетонных плит, которые шли куда-то вдаль и скрывались за лесом. Это, наверное, был самый радостный момент всей нашей экспедиции. Даже Ира, которые последние пару часов молчала и шла только с помощью кого-то из парней, ободрилась.Преодолеть ворота оказалось несложно, скрипучая махина поддалась с первого толчка. Перед нами предстал не просто какой-то заброшенный лагерь, а целый город. Местная архитектура значительно отличалась от того, что я видел в других сталинских Лагерях ГУЛАГа. Вместо старых, покосившихся и прогнивших домиков из дерева тут стояли крепкие строения в один-два этажа из кирпича и бетонных плит. Сразу бросилось в глаза то, что оконные и дверные проемы были пусты, будто кто-то просто не успел или сознательно не стал их вставлять. Другой интересной особенностью, которую можно даже назвать странностью, являлось то, что рельсы дороги, по которой мы шли, заканчивались буквально на воротах. Причем там не было какого-то отбойника или чего-то подобного, что обычно можно встретить на тупиковых ж/д ветках. Казалось, что рельсы просто обрубили каким-то очень остры лезвием, настолько идеальный был срез.Чуть полюбовавшись на вход и сделав пару фотографий, мы отправились изучать объект. Как оказалось, он был даже больше, чем было казано в документах Ильи. Бетонный забор, огораживающий это место от остального мира уходил куда-то вдаль, и противоположной стены видно не было. Рома задался логичным вопросом: для чего рациональной советской власти строить такой огромный объект посреди безжизненной тундры, ведь даже на военную базу это место походило слабо. Никакой инфраструктуры, кроме железки, которая заканчивалась буквально на воротах, не было, даже фонарных столбов или других аналогов освещения. По этому поводу высказалась и Ирина, которая после первой радости стала заявлять, что место уж слишком пустое и ради этого не стоило тратить столько времени и проделывать такой путь. Тогда наш коллектив решил выбрать дом, чтобы разбить в нем лагерь, посадить нудящую девушку и исследовать дальше. Заняли мы пустующий двухэтажный дом из плит, Илья еще его пометил черными маркером в нескольких местах, нарисовав причудливый символ.Там мы оставили Иру и тяжелые рюкзаки и отправились блуждать по городу.Особо не разделяясь, мы обошли с пару десятков домов и тут уже все задались вопросами о размерах лагеря, потому что конца ему так и не было видно. Казалось, что чем дальше мы идем, то более обширным он становится, как бы это не звучало. Постепенно вырисовывались улицы, формировались кварталы, структура поселения усложнялась. Наконец, после того, как мы чуть не заблудились, то решили вернуться в наш дом и в следующий раз делать пометки, чтобы не потеряться. На обратном пути произошла действительно странная вещь – начало темнеть. Тут уже появились вопросы у всех, так как это было ненормально для этих широт. Нарастало это противное чувство, когда бываешь в заброшенных местах, будто за тобой кто-то следит, смотрит из пустых оконных проемов. Это ощутил не только я и, если поначалу мы пытались как-то шутить, то, подходя к нашему дому, мы чуть ли не бежали.Ира расположилась на втором этаже и сходу заявила, что не надо ее так разыгрывать, Рома что-то буркнул под нос и ушел разбирать свои вещи, а Илья стал выяснять, что имела в виду девушка. По ее словам, пока нас не было, кто-то ходил под окнами и стучал по стенам первого этаж, а потом стал ходить вокруг дома, не прекращая постукивания. Мы предположили, что это могло быть какое-то животное или галлюцинация от усталости. Но я понимал, что животное себя так вести не может, это раз, а два – это то, что на объекте вообще не было живности, даже трава не пробивалась через бетонные плиты, которые были тут вместо земли.Все же мы смогли успокоиться и перекусить, пока на улице стремительно темнело. Мы старались это не обсуждать, хотя я уверен, мысли у всех были самые жуткие. Наконец, Рома не выдержал и предложил дежурить до рассвета по очереди. Предложение было принято единогласно. Но все еще оставалась проблема освещения. После ревизии ненца у нас осталось всего два фонаря, мой и Ильи и он до последнего не хотел, чтобы мы нарушали просьбу Ясавэя, но под нашим напором он сломался, и было решено использовать их в крайних случаях.Около полуночи усталость и темнота взяли свое, и мы смогли уснуть. Первым на дежурство встал Рома, за ним должен был быть Илья, потом я и под утро Ира, а как только начнет светать, она должна будет поднять наш отряд, после чего, мы собираемся и сваливаем отсюда. Моя смена должна была быть в районе двух часов, и я изрядно удивился, когда меня разбудил Рома, вместо Ильи. Глаза его горели, как и мой фонарь в его руке, затем он прошептал: «Ребята пропали».Ничего не понимая, я поднялся, на часах было полпервого ночи, и, долго не собираясь, мы отправились на поиски. Объект в тусклом свете фонаря был совсем жутким. Света луны или звезд не было. Почему-то мы оба не стали кричать, звать ребят, а просто пошли к центру города, высвечивая узкие проходы между домами. Звук наших шагов отдавался эхом от пустых домов и тут, в один момент, Рома остановил меня и шёпотом спросил, слышу ли я? Сначала я не понял о чем он, а затем понял. Звук, будто бы ребенок ходит голыми мокрыми ногами по полу. Мы осторожно продвигались вглубь поселка, а звук все нарастал. И тут фонарик скользнул по маленькой фигуре из темноты, будто бы пробежала собака или какое-то другое небольшое животное. Мы разом издали короткий выкрик, после которого те странные звуки остановились. А затем раздался женский пронзительный крик, и только мы хотели побежать в его сторону, как он стал меняться, переходить на какие-то невиданные частоты, рваться. Это давило на слух и стало физически больно, я закрыл уши руками и упал на колени, посмотрел на Рому, а тот уже лежал на земле и корчился от боли, фонарь лежал рядом и после падения стал моргать.Внезапно крик прекратился, и из темноты показалась знакомая фигура, размахивающая фонарем. Это был Илья, который бежал из глубины лагеря. Сначала я обрадовался, мы стали подниматься, а затем осознание кольнуло холодной иглой. Вся одежда Ильи была в крови, на губах пузырилась белая пена, глаза были какими-то дикими. С невероятной силой он схватил нас обоих за руки и волоком потащил туда, откуда вернулся. Хватая меня, он выпустил фонарь, который я успел поймать на лету и теперь освещал дорогу.Потом начался сущий ад. Мы кричали, пытались отбиваться, в один момент Рома зарядил Илье прямо в челюсть, от чего тот, казалось, рассвирепел, вцепился зубами в лицо друга и стал жевать, не обращая внимания на вопли и удары, которыми мы его осыпали. Мне удалось нанести особенно сильный удар в живот, после которого хватка Ильи чуть ослабла и после чего я вырвался. Не разбирая дороги, я бежал вперед под вопли умирающего Ромы. Почему-то была страшная уверенность, что-то, что было Ильей обязательно его убьет. А затем луч фонаря выхватил целый ряд низких человекоподобных фигур. За ними располагалась огромная яма, на самом краю которой лежала Ира. Вся перемазанная кровью, из ее груди торчал большой охотничий нож, который я до этого видел у Ильи. Существа же водили какой-то невероятный хоровод вокруг этой дыры и звук маленьких мокрых ног, казалось, был повсюду. Это окончательно ввело меня в ступор.Я так и стоял, тупо светя в этих существ, пока одно, а затем и вся толпа не повернулась на свет. Лиц у них не было, как и одежды. Они были похожи на каких-то земноводных. Склизкая серая кожа, обтягивающая тощий скелет высотой, наверное, в полметра. Глядя на свет существа стали издавать тот самый невероятный крик, от которого, как казалось, сейчас взорвется голова. И тут мощный удар в спину сбил меня с ног. В полете я успел перевернуться на спину, фонарь отлетел в сторону, выхватывая фигуру Ильи, который теперь стал походить больше на какого-то зверя, чем на человека. Он медленно приближался, под какофонию звуков, издаваемых существами, а на груди его болтался тот самый амулет, который ему передал Ясавэй. Не понимая, что творю я из последних сил, не обращая внимания на звуки, рванул к монстру, и рывком сорвал эту вещицу. В ответ Илья схватил меня за шею, крепко сжимая какой-то ненормально длинной и мощной ладонью. Я подумал, что это конец, стал терять сознание от недостатка кислорода, но тут все эти существа кинулись на Илью и стали буквально его разрывать. То, что когда-то было моим другом, взвыло по-звериному, стараясь отбиваться от маленьких существ, но они ускользали от каждого его удара. Я же лежал, крепко сжимая амулет и рыдая навзрыд. Когда монстр затих, то приподнялся на локтях и увидел, что этот маленький народ, в чей город мы попали, стоял передо мной и, хоть глаз у них не было, я понимал, что смотрят они прямо на меня…

Ключевые слова: Объект неведомое поход Ямал существа амулет мистика авторская история

Другие, подобные истории: