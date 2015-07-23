Анфимов ножик

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 17:27

Причина: Стилистика автора сохранена.

Vaalfegor Просмотров: 16 Комментарии: 1 0 Сегодня, 17:27 by

Сложилась сия сага в Смоленщине, после войны.Жил себе Анфим и долго жил.Да только вот ослеп в военное время. Но принесла война ему и трофей - он ножик выкидной с немца снял, тамошнего производства.Режется дед рыбьим тесаком, как не берет его в руки, а ножик возьмёт - лишь чешуя летит.Но вот сетовал по всему селу однажды Анфим, что голоден.- Посему ты голоден, что снохи похлёбку не жрешь, - слышно было на каждом шагу уж месяц.Потерял дед ножик.Идет Илюха по проселку и видит Анфима на полянке, тот рыщет в траве, матерится.Хотел с Анфимом поздороваться, да запнул ногу о что-то острое. Немецкий ножик нашёл, хотел было Анфиму отдать, да зажал его Илья. Эх, блестит ножик-то. Прошёл молча, только лишь слышал, как дед в проклятьях ругается.Помер вскоре Анфим, сожгли родные Анфима. Не знал Илья этого, по работе в городе был.Собрался однажды Илья с бодуна до города, вышел по лесной дороге. Глядит - Анфим.Из лесу, еле держа в руках, целую охапку хвороста набрал, еле держит.Хотел по-тихому, да споткнулся о корень Илья, окликнул его дед. Помог Илья слепцу, вернулись назад к нему.Рассказал дед про ножик Илье, пожаловался. Сжалился над ним Илья, хотел было ножик вернуть, да не оказалось его в кармане. Выпал, видать, подумал Илья, да не признался деду в содеянном.Так и ушёл, да подумал Илья - забрал ножик слепой дед-хорек, изловчился.В общем, был у Ильи шанс на раскаяние.Дошёл до вагона Илья, присел... а сквозь прокладку в штанах раскрылся ножик и пробил парню нутро.Увезли Илью, да не смогли спасти от кровотека. Сожгли Илью родные. Успел Илья рассказать народу все, что происходило с ним.Так и кричал в проклятьях дед, что вонзится в задницу пускай тому, кто ножик уволок...А в вагоне тогда вече собралось кивал порядком. Снял с мертвого ножик дед, так тот гулять и дальше поехал...Может и врут, но говорят, что видели вечерами затем в лесу Илью. Таскает хворост Илья. Ходит один, как и тогда, как принял решение перед старым не извиняться. Не было того, кто посоветовал бы ему извиниться перед дедком, да спасло бы это Илью?Так и будут ходить один за другим, пока разумный не попадется.А пока, уже ни совести, ни советов...

Ключевые слова: Ножик призрак грех война совесть авторская история

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