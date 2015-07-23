Морские кони

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 05:02

Причина: Изменен раздел.

Vapiru Просмотров: 137 Комментарии: 2 +3 Вчера, 05:02 by

Итальянский торговый корабль пришвартовался к порту в Неаполе. Весь побитый, он выглядел жалко, как и его команда: раненые, страдающие от голода, они ели держались на ногах. Мне, как писателю, была интересна история этого судёнышка и его команды, через несколько дней я подошёл к капитану команды, и за пару монет он рассказал о том, что произошло:«Мы плыли по средиземному морю из Рима в Алжир. Плыли спокойно, пока не наткнулись на пиратов, так их и рас так…», - капитан выругался. – «В общем, открыли они по нам огонь и уже собирались брать на абордаж, но нам удалось слинять. После побега мы решили вернуться обратно в Италию, но попали в шторм. Долго нас швыряло по волнам, пока шторм, наконец-то, закончился. Очутились мы чёрт его знает где, а наша карта промокла и развалилась в труху. Через некоторое время наших плаваний у нас закончилась еда: мы рассчитывали на быстрое путешествие и не брали большого запаса. Моряки уже говорили, что, либо сам Нептун вылезет из воды и потопит нас, либо мы с голоду передохнем. И вот в момент, когда мы в конец отчаялись, появились лошади, состоящие из воды, они пришли с волнами, которые толкали корабль, и ветром, что наполнил наши дырявые паруса. Так, в сопровождении этих лошадей мы плыли ещё один день. А когда мы подплыли к порту, лошади растворились в воде», - про момент появления лошадей капитан говорил с явным воодушевлением.После рассказа капитан добавил: «Слушай, писака, ты там это, запиши, пожалуйста, что корабль от пиратов я спас. Хорошо?»«Хорошо», - ответил я и поспешил домой чтобы, пока все не забыл, записать историю.Не знаю, что это были за лошади: бред истощённого человека, божья помощь или что-то другое, но эта история показалась мне очень интересной. И я даже попытался издать её в журнале, но у меня ничего не получилось, и история продолжила пылиться в моем шкафу.

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