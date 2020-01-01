Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Стихи

Ты забыл свои тёмные саши...

Ты забыл свои тёмные саши.
Я, пожалуй, напомню тебе.
Что на свете чего-нибудь краше?
Что чего-то темнее во тьме?

Отдавая безумьем в желудке,
голос твой утекает песком
в неказистые скверные шутки
о божественном и о людском.

Ты безумен, ты очень безумен:
приютил револьвер у виска,
но поверь мне, что если б ты умер,
утекло бы немного песка.

Этот факт - никакой. Всё прекрасно.
Каждый атом утоплен в любви.
Николай Алексеич Некрасов
всё на свете любовью обвил.

Ты любим постоянно и вечно,
но не знаешь, не помнишь о том,
и поэтому всё искалечено
в раздражённом сознаньи твоём.

"Нет любви!" - говоришь ты отчаянно,
отправляясь в безудержный мрак,
но и там первозданная тайна
продолжает скрипеть на зубах.

Забавляя мечтою заразу,
ты клянёшься бессмертно любить -
но любовь испаряется разом,
если пальчик тебе прищемить.

Ты смешон! Ты ужасен! Ты жалок!
Ты прекрасен в природе своей...
Потому - что б тебе ни мешало,
ты вернёшься к истоку кровей.

Вот тогда и посмотришь иначе,
сжатый шёпот в пустыню послав:
"Я упал на колени и плачу,
потому что бесстыдно ослаб!"

И увидишь забытые саши.
И меня среди них различишь.
Что на свете чего-нибудь краше?
Почему ты в улыбке молчишь?

Сохраняя песчаные дюны,
охраняя от ветра бархан,
ты молчишь, неприступный и юный,
от прибоя прозрачного пьян.

Утекает и ум, и безумье
в океана глубокую пасть
подо взглядом безликого суфия,
пред которым так страшно упасть.

Утекаешь и ты. Неужель и мне
предстоит облачиться в прибой?
Почему для меня унижение
единение с вечной водой?

Потому что хочу перед волнами
я скалистою глыбой стоять!
Потому что руками холодными
я хочу темнотой управлять!

Потому что я призрак бесстрашия,
потому что в полуденный пыл
свои тёмные дикие саши
я когда-то и сам позабыл...

2018.


Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 05:20
Причина: Стиль и пунктуация автора сохранены.
Сегодня, 05:20 by Капитан ГрегПросмотров: 11Комментарии: 0
0

Ключевые слова: Тьма мрак тайна любовь авторский стих

Другие, подобные истории:

Комментарии

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.