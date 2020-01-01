Ты забыл свои тёмные саши...

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 05:20

Причина: Стиль и пунктуация автора сохранены.

Капитан Грег Просмотров: 11 Комментарии: 0 0 Сегодня, 05:20 by

Ты забыл свои тёмные саши.Я, пожалуй, напомню тебе.Что на свете чего-нибудь краше?Что чего-то темнее во тьме?Отдавая безумьем в желудке,голос твой утекает пескомв неказистые скверные шуткио божественном и о людском.Ты безумен, ты очень безумен:приютил револьвер у виска,но поверь мне, что если б ты умер,утекло бы немного песка.Этот факт - никакой. Всё прекрасно.Каждый атом утоплен в любви.Николай Алексеич Некрасоввсё на свете любовью обвил.Ты любим постоянно и вечно,но не знаешь, не помнишь о том,и поэтому всё искалеченов раздражённом сознаньи твоём."Нет любви!" - говоришь ты отчаянно,отправляясь в безудержный мрак,но и там первозданная тайнапродолжает скрипеть на зубах.Забавляя мечтою заразу,ты клянёшься бессмертно любить -но любовь испаряется разом,если пальчик тебе прищемить.Ты смешон! Ты ужасен! Ты жалок!Ты прекрасен в природе своей...Потому - что б тебе ни мешало,ты вернёшься к истоку кровей.Вот тогда и посмотришь иначе,сжатый шёпот в пустыню послав:"Я упал на колени и плачу,потому что бесстыдно ослаб!"И увидишь забытые саши.И меня среди них различишь.Что на свете чего-нибудь краше?Почему ты в улыбке молчишь?Сохраняя песчаные дюны,охраняя от ветра бархан,ты молчишь, неприступный и юный,от прибоя прозрачного пьян.Утекает и ум, и безумьев океана глубокую пастьподо взглядом безликого суфия,пред которым так страшно упасть.Утекаешь и ты. Неужель и мнепредстоит облачиться в прибой?Почему для меня унижениеединение с вечной водой?Потому что хочу перед волнамия скалистою глыбой стоять!Потому что руками холоднымия хочу темнотой управлять!Потому что я призрак бесстрашия,потому что в полуденный пылсвои тёмные дикие сашия когда-то и сам позабыл...2018.

Ключевые слова: Тьма мрак тайна любовь авторский стих

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