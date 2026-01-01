Как распознать вампира? (инструкция для чайников)Вампира распознать — почти искусство.
Обманчив у злодея внешний вид.
И вы не ждёте от него укуса,
Когда стоит во фраке паразит.
Приходит он всегда обычно первый.
Ему нужнее кровь, нежели вам.
Он поначалу кажется примерным.
Но благородство Дракулы — обман.
Коль станет без причины тошнотворно,
Внутри — тревога. А на сердце — страх.
Возможно, рядом с вами — вампирёныш,
Надежд и ожиданий светлых крах.
Коль что не так, внезапно он вдруг резок.
И вроде бы проблема решена,
Но вот спустя какое-то там время
Вампира сущность заново видна.
Нет-нет, но проскользнёт упырь под маской —
Сверкнёт на вас оскалом вдруг всерьёз.
А вы ему с улыбочкой: «Будь ласка!»
А он уже рычит, как злобный пёс.
Глядите-ка — раскрылся вампирёныш!
Но дела нет ему совсем до вас.
Ему лишь только нужно — выпить крови.
И ваша слабость — это звёздный час.
Спасайтесь... Я серьёзно! Руки — в ноги!
Пока по венам кровь ещё течёт,
Иначе доконает — вампирёныш!
И жизнь вся превратится в компот.
