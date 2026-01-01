Как распознать вампира? (инструкция для чайников)

Вампира распознать — почти искусство.Обманчив у злодея внешний вид.И вы не ждёте от него укуса,Когда стоит во фраке паразит.Приходит он всегда обычно первый.Ему нужнее кровь, нежели вам.Он поначалу кажется примерным.Но благородство Дракулы — обман.Коль станет без причины тошнотворно,Внутри — тревога. А на сердце — страх.Возможно, рядом с вами — вампирёныш,Надежд и ожиданий светлых крах.Коль что не так, внезапно он вдруг резок.И вроде бы проблема решена,Но вот спустя какое-то там времяВампира сущность заново видна.Нет-нет, но проскользнёт упырь под маской —Сверкнёт на вас оскалом вдруг всерьёз.А вы ему с улыбочкой: «Будь ласка!»А он уже рычит, как злобный пёс.Глядите-ка — раскрылся вампирёныш!Но дела нет ему совсем до вас.Ему лишь только нужно — выпить крови.И ваша слабость — это звёздный час.Спасайтесь... Я серьёзно! Руки — в ноги!Пока по венам кровь ещё течёт,Иначе доконает — вампирёныш!И жизнь вся превратится в компот.

