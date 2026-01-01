За закрытой дверьюТы чувствуешь
Ту пустоту;
И где-то за гранью
Формируется совсем другая жизнь.
В темноте,
За закрытой дверью,
Кто-то стоит.
Его дыхание слышно;
Сбивчивое и громкое.
Я не могу помочь тебе,
Мои руки отсутствуют —
Он их съел,
Тот, кто за закрытой дверью стоит.
Я едва могу ходить,
Мои ноги отсутствуют —
Он их съел,
Тот, кто за закрытой дверью стоит.
Прячься,
Пока можешь;
Беги,
Пока можешь.
Он ждёт,
Когда ты сам выйдешь к нему.
У тебя есть шанс спастись!
Воспользуйся им,
Ты достоин жить.
Новость отредактировал Летяга - Вчера, 10:41
Причина: Стилистика автора сохранена
Вчера, 10:41 by Stephen Lawrence Sakurai
Ключевые слова: Дверь дыхание спасение авторский стих