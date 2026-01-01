Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


За закрытой дверью

Ты чувствуешь
Ту пустоту;
И где-то за гранью
Формируется совсем другая жизнь.
В темноте,
За закрытой дверью,
Кто-то стоит.
Его дыхание слышно;
Сбивчивое и громкое.

Я не могу помочь тебе,
Мои руки отсутствуют —
Он их съел,
Тот, кто за закрытой дверью стоит.
Я едва могу ходить,
Мои ноги отсутствуют —
Он их съел,
Тот, кто за закрытой дверью стоит.

Прячься,
Пока можешь;
Беги,
Пока можешь.
Он ждёт,
Когда ты сам выйдешь к нему.
У тебя есть шанс спастись!
Воспользуйся им,
Ты достоин жить.


Новость отредактировал Летяга - Вчера, 10:41
Причина: Стилистика автора сохранена
Вчера, 10:41 by Stephen Lawrence Sakurai
0

Ключевые слова: Дверь дыхание спасение авторский стих

Комментарии

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.