За закрытой дверью

Ты чувствуешьТу пустоту;И где-то за граньюФормируется совсем другая жизнь.В темноте,За закрытой дверью,Кто-то стоит.Его дыхание слышно;Сбивчивое и громкое.Я не могу помочь тебе,Мои руки отсутствуют —Он их съел,Тот, кто за закрытой дверью стоит.Я едва могу ходить,Мои ноги отсутствуют —Он их съел,Тот, кто за закрытой дверью стоит.Прячься,Пока можешь;Беги,Пока можешь.Он ждёт,Когда ты сам выйдешь к нему.У тебя есть шанс спастись!Воспользуйся им,Ты достоин жить.

