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Стихи

За дверью...

Что скрыто за дверью,
Ты не узнаешь...
Быть может злой дух или нечисть.,
Быть может враги, а может друзья.
Там тайны, загадки, там мрак,
Твои все кошмары дневные, ночные.
Пугают, когда ты не знаешь.,
Не знаешь, чего ожидать и как быть.
Что сможешь еще предпринять,
И что же тебя ожидает.
Лишь дверцу, стоит открыть.,
И станет известно отныне....

Новость отредактировал kisena54 - Сегодня, 00:35
Сегодня, 00:35 by qqq666Просмотров: 11Комментарии: 0
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Ключевые слова: Тайна загадка страх неизвестность

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