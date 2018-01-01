За дверью...

Новость отредактировал kisena54 - Сегодня, 00:35

qqq666 Просмотров: 11 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 00:35 by

Что скрыто за дверью,Ты не узнаешь...Быть может злой дух или нечисть.,Быть может враги, а может друзья.Там тайны, загадки, там мрак,Твои все кошмары дневные, ночные.Пугают, когда ты не знаешь.,Не знаешь, чего ожидать и как быть.Что сможешь еще предпринять,И что же тебя ожидает.Лишь дверцу, стоит открыть.,И станет известно отныне....

Ключевые слова: Тайна загадка страх неизвестность

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