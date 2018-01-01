За дверью...Что скрыто за дверью,
Ты не узнаешь...
Быть может злой дух или нечисть.,
Быть может враги, а может друзья.
Там тайны, загадки, там мрак,
Твои все кошмары дневные, ночные.
Пугают, когда ты не знаешь.,
Не знаешь, чего ожидать и как быть.
Что сможешь еще предпринять,
И что же тебя ожидает.
Лишь дверцу, стоит открыть.,
И станет известно отныне....
Новость отредактировал kisena54 - Сегодня, 00:35
Сегодня, 00:35 by qqq666Просмотров: 11Комментарии: 0
Ключевые слова: Тайна загадка страх неизвестность