Сторонний наблюдатель...Костер пылает, и шипит, играя, пламя,
В неистовстве толпа, что верит лжи.
Так жарко! Кто-то вновь кидает камень!
Проклятья сыплются и вьются, как ужи.
От роду ей годков всего семнадцать,
Я знал когда-то ее умершую мать...
Любил ее, хоть трудно мне признаться,
Пред красотой ее не мог я устоять.
Она кричит, огонь подкрался совсем близко,
И запах кожи опаленной слышу я.
Вдруг голос из толпы безумно низкий:
- Сжечь ведьму, пусть очистится земля! Спаси её, Господь, коль невиновна!
А если с тьмой ее повязана душа, пускай сгорит, вина ее огромна!
Я понял - плачу... И смотрю, едва дыша...
Мне сердце рвут на части ее крики.
Она страдает... Умирает изнутри!
Толпа беснуется... Их взгляд - он словно дикий!
Шепчу: "Господь, ее быстрее забери!"
Ее мне жаль. Она лечила, исцеляла,
Дарила людям небесами данный дар!
Неблагодарных своей магией пугала,
Копилась ненависть, неся с собой пожар.
- Гори! - вновь закричал тот голос низкий...
Я знал, что распаляет он народ.
Противник магии, что всюду рыскал.
Людей губил уже который год.
Народ застыл. Откуда Ворон черный взялся?
В глаза вцепился, в слепой ярости кружась.
В крови своей мужчина оказался,
Толпа молчала, суеверьям покорясь.
Посланец тьмы? Приспешник злобной ведьмы?
Сквозь слезы улыбнулся я в тот миг...
Из мира духов в час потерянной надежды
Прорвалась мать, услышав дочери последний крик.
Вдруг грянул гром, она мертва уже мгновенье,
И хлынул дождь, безумье пламени гася,
Ворон взлетел - и я не ведаю сомненья -
На крыльях ночи ее душу унося...
Сегодня, 17:43 by QustoПросмотров: 29Комментарии: 2
Ключевые слова: Ведьма ворон толпа авторский стих