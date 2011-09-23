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Стихи

Сторонний наблюдатель...

Костер пылает, и шипит, играя, пламя,
В неистовстве толпа, что верит лжи.
Так жарко! Кто-то вновь кидает камень!
Проклятья сыплются и вьются, как ужи.

От роду ей годков всего семнадцать,
Я знал когда-то ее умершую мать...
Любил ее, хоть трудно мне признаться,
Пред красотой ее не мог я устоять.

Она кричит, огонь подкрался совсем близко,
И запах кожи опаленной слышу я.
Вдруг голос из толпы безумно низкий:
- Сжечь ведьму, пусть очистится земля! Спаси её, Господь, коль невиновна!
А если с тьмой ее повязана душа, пускай сгорит, вина ее огромна!

Я понял - плачу... И смотрю, едва дыша...

Мне сердце рвут на части ее крики.
Она страдает... Умирает изнутри!
Толпа беснуется... Их взгляд - он словно дикий!
Шепчу: "Господь, ее быстрее забери!"

Ее мне жаль. Она лечила, исцеляла,
Дарила людям небесами данный дар!
Неблагодарных своей магией пугала,
Копилась ненависть, неся с собой пожар.

- Гори! - вновь закричал тот голос низкий...
Я знал, что распаляет он народ.
Противник магии, что всюду рыскал.
Людей губил уже который год.

Народ застыл. Откуда Ворон черный взялся?
В глаза вцепился, в слепой ярости кружась.
В крови своей мужчина оказался,
Толпа молчала, суеверьям покорясь.

Посланец тьмы? Приспешник злобной ведьмы?
Сквозь слезы улыбнулся я в тот миг...
Из мира духов в час потерянной надежды
Прорвалась мать, услышав дочери последний крик.

Вдруг грянул гром, она мертва уже мгновенье,
И хлынул дождь, безумье пламени гася,
Ворон взлетел - и я не ведаю сомненья -
На крыльях ночи ее душу унося...


Сторонний наблюдатель...
Сегодня, 17:43 by QustoПросмотров: 29Комментарии: 2
+3

Ключевые слова: Ведьма ворон толпа авторский стих

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Комментарии

#1 написал: kusi
Сегодня, 17:46
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Комментариев: 6 823
Стих классный! Прониклась, такое чувство , что как будто со стороны своими глазами видела картину.
От меня океанический плюс.
Зарегистрирован: 23.09.2011
                   
#2 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 18:30
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Комментариев: 3 294
Супер++++++
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
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