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Стихи

Вурдалак

Я вурдалак, вселяю мрак
И пью из вас всю кровь.
Я страх, пью прямо на глазах
И повторяю вновь.

Я кровосос, задай вопрос,
Я дам тебе ответ:
Пока ты жив, а скоро миф -
Тебе уж больше нет.

Я вурдалак, я вурдалак,
Я кровь всю выпью на глазах.

Пока темно, открой окно,
И я в него влечу.
Ум и любовь, и с сердцем кровь
Я залпом проглочу.

Тушите свет, мой силуэт
Покажется вам вдруг,
И вурдалак, зажав кулак,
Вас выведет в испуг.

Я вурдалак, я вурдалак,
Мои глаза красны, как мак.

Не ранит меч и главу с плеч
Не срубит мне топор.
Бессмертен я, моя семья
Бессмертна до сих пор.

Лишь только свет, лишь яркий свет
Убьет меня мгновенно.
И потому я темноту
Благодарю за верность.

Я вурдалак, я вурдалак,
От света не спастись никак.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:55
Сегодня, 15:55 by Бегущий человекПросмотров: 25Комментарии: 1
+2

Ключевые слова: Вурдалак юмор свет авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 17:33
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Хорошо складненько так написано, плюс конечно от меня.) +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                               
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