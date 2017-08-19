ВурдалакЯ вурдалак, вселяю мрак
И пью из вас всю кровь.
Я страх, пью прямо на глазах
И повторяю вновь.
Я кровосос, задай вопрос,
Я дам тебе ответ:
Пока ты жив, а скоро миф -
Тебе уж больше нет.
Я вурдалак, я вурдалак,
Я кровь всю выпью на глазах.
Пока темно, открой окно,
И я в него влечу.
Ум и любовь, и с сердцем кровь
Я залпом проглочу.
Тушите свет, мой силуэт
Покажется вам вдруг,
И вурдалак, зажав кулак,
Вас выведет в испуг.
Я вурдалак, я вурдалак,
Мои глаза красны, как мак.
Не ранит меч и главу с плеч
Не срубит мне топор.
Бессмертен я, моя семья
Бессмертна до сих пор.
Лишь только свет, лишь яркий свет
Убьет меня мгновенно.
И потому я темноту
Благодарю за верность.
Я вурдалак, я вурдалак,
От света не спастись никак.
Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:55
Сегодня, 15:55 by Бегущий человекПросмотров: 25Комментарии: 1
Ключевые слова: Вурдалак юмор свет авторский стих