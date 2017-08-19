Вурдалак

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:55

Бегущий человек Просмотров: 25 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 15:55 by

Я вурдалак, вселяю мракИ пью из вас всю кровь.Я страх, пью прямо на глазахИ повторяю вновь.Я кровосос, задай вопрос,Я дам тебе ответ:Пока ты жив, а скоро миф -Тебе уж больше нет.Я вурдалак, я вурдалак,Я кровь всю выпью на глазах.Пока темно, открой окно,И я в него влечу.Ум и любовь, и с сердцем кровьЯ залпом проглочу.Тушите свет, мой силуэтПокажется вам вдруг,И вурдалак, зажав кулак,Вас выведет в испуг.Я вурдалак, я вурдалак,Мои глаза красны, как мак.Не ранит меч и главу с плечНе срубит мне топор.Бессмертен я, моя семьяБессмертна до сих пор.Лишь только свет, лишь яркий светУбьет меня мгновенно.И потому я темнотуБлагодарю за верность.Я вурдалак, я вурдалак,От света не спастись никак.

Ключевые слова: Вурдалак юмор свет авторский стих

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