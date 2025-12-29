Воззвание к Перуну

Под сенью седого, огромного дуба,Сжимая железо в кровавой ладони,Оскалил ветрам почерневшие зубы,Клянясь позабыть о пощаде и стоне.И вырвав из сердца покорную слабость,Смотрел на раскаты, пока не ослеп.И сплюнув под ноги трусливую жалость,Шагнул под удар, и дух мой окреп!Перун! Закали мою волю в горниле!Перун! Пусть секира ударит мне в грудь!Я сам присягнул этой яростной силе,Чтоб черную гарь хриплым горлом вдохнуть!Упали на плечи свинцовые ливни,Звенела кольчуга под градом ударов.Я стал монолитом — упрямым и сильным,Впитав в себя ярость небесных пожаров.Копьё не пронзило железную волю,Но выжгло клеймо на моем же плече.Отныне стяжал я жестокую долю,Мой выбор — в разящем, тяжелом мече!Вкусив эту желчь пополам со слюною,Узрел я, как гнутся чужие хребты.Горжусь , ведь иду я теперь за Тобою ,Круша черепа и ломая щиты!И пусть моя юность навеки под дубом,И пусть по лицу растекается грязь ,Оскалю ветрам почерневшие зубы,С рокочущим небом навеки сроднясь!Перун! Закали мою волю в горниле!Перун! Пусть секира ударит мне в грудь!Я сам присягнул этой яростной силе,Чтоб черную гарь хриплым горлом вдохнуть!

