Воззвание к Перуну

Воззвание к ПерунуПод сенью седого, огромного дуба,
Сжимая железо в кровавой ладони,
Оскалил ветрам почерневшие зубы,
Клянясь позабыть о пощаде и стоне.
И вырвав из сердца покорную слабость,
Смотрел на раскаты, пока не ослеп.
И сплюнув под ноги трусливую жалость,
Шагнул под удар, и дух мой окреп!
Перун! Закали мою волю в горниле!
Перун! Пусть секира ударит мне в грудь!
Я сам присягнул этой яростной силе,
Чтоб черную гарь хриплым горлом вдохнуть!
Упали на плечи свинцовые ливни,
Звенела кольчуга под градом ударов.
Я стал монолитом — упрямым и сильным,
Впитав в себя ярость небесных пожаров.
Копьё не пронзило железную волю,
Но выжгло клеймо на моем же плече.
Отныне стяжал я жестокую долю,
Мой выбор — в разящем, тяжелом мече!
Вкусив эту желчь пополам со слюною,
Узрел я, как гнутся чужие хребты.
Горжусь , ведь иду я теперь за Тобою ,
Круша черепа и ломая щиты!
И пусть моя юность навеки под дубом,
И пусть по лицу растекается грязь ,
Оскалю ветрам почерневшие зубы,
С рокочущим небом навеки сроднясь!
Перун! Закали мою волю в горниле!
Перун! Пусть секира ударит мне в грудь!
Я сам присягнул этой яростной силе,
Чтоб черную гарь хриплым горлом вдохнуть!
