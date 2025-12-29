Стихи

Воззвание к Перуну

Под сенью седого, огромного дуба,
Сжимая железо в кровавой ладони,
Оскалил ветрам почерневшие зубы,
Клянясь позабыть о пощаде и стоне.
И вырвав из сердца покорную слабость,
Смотрел на раскаты, пока не ослеп.
И сплюнув под ноги трусливую жалость,
Шагнул под удар, и дух мой окреп!


Перун! Закали мою волю в горниле!
Перун! Пусть секира ударит мне в грудь!
Я сам присягнул этой яростной силе,
Чтоб черную гарь хриплым горлом вдохнуть!

Упали на плечи свинцовые ливни,
Звенела кольчуга под градом ударов.
Я стал монолитом — упрямым и сильным,
Впитав в себя ярость небесных пожаров.
Копьё не пронзило железную волю,
Но выжгло клеймо на моем же плече.
Отныне стяжал я жестокую долю,
Мой выбор — в разящем, тяжелом мече!


Вкусив эту желчь пополам со слюною,
Узрел я, как гнутся чужие хребты.
Горжусь , ведь иду я теперь за Тобою ,
Круша черепа и ломая щиты!
И пусть моя юность навеки под дубом,
И пусть по лицу растекается грязь ,
Оскалю ветрам почерневшие зубы,
С рокочущим небом навеки сроднясь!


Перун! Закали мою волю в горниле!
Перун! Пусть секира ударит мне в грудь!
Я сам присягнул этой яростной силе,
Чтоб черную гарь хриплым горлом вдохнуть!


Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 09:46
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 09:46 by VedagorПросмотров: 41Комментарии: 1
0

Ключевые слова: Доля воля ярость сила авторский стих

#1 написал: Ф И Л И Н 7 7 7
Сегодня, 15:51
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 44
Прочитал как "Пердуну" satisfied
Зарегистрирован: 29.12.2025
