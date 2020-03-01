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Стихи

Над полем битвы реет пепел

Над полем битвы реет пепел,
Кровавой пеленой застыла боль.
Отряд тех душ навеки в скрепе,
Сыграла в людской злости роль.

Лежат на поле битвы тихо трупы,
Бывшие когда-то там людьми.
Багреют на закате те уступы,
Что стали вдруг для нас дверьми.

И реки крови умывают землю,
Фонтаны горести омыли небеса.
И капли крови по молодому хмелю,
Окрасят пиво в красный навсегда.

И шлемы станут для нас ситом,
Из них мы сеем серу и тоску.
Щиты пробиты стрелами, магнитом,
Всё тянут в поле к казанку.

Мечи и копья загнанные в землю,
Разрежут вихры на ходу,
Никто не знает, те порывы ветра,
Несут в деревню вести и беду.

Но это всё не зря, мы знаем,
Но вряд ли будем мы беречь.
И дальше по миру гуляем,
Раз голова свисает с наших плеч.


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 04:48
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Сегодня, 04:48 by Spirit ForesterПросмотров: 26Комментарии: 0
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Ключевые слова: Битва злость ветер авторский стих

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