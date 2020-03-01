Над полем битвы реет пепел

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 04:48

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

Spirit Forester Просмотров: 26 Комментарии: 0 0 Сегодня, 04:48 by

Над полем битвы реет пепел,Кровавой пеленой застыла боль.Отряд тех душ навеки в скрепе,Сыграла в людской злости роль.Лежат на поле битвы тихо трупы,Бывшие когда-то там людьми.Багреют на закате те уступы,Что стали вдруг для нас дверьми.И реки крови умывают землю,Фонтаны горести омыли небеса.И капли крови по молодому хмелю,Окрасят пиво в красный навсегда.И шлемы станут для нас ситом,Из них мы сеем серу и тоску.Щиты пробиты стрелами, магнитом,Всё тянут в поле к казанку.Мечи и копья загнанные в землю,Разрежут вихры на ходу,Никто не знает, те порывы ветра,Несут в деревню вести и беду.Но это всё не зря, мы знаем,Но вряд ли будем мы беречь.И дальше по миру гуляем,Раз голова свисает с наших плеч.

Ключевые слова: Битва злость ветер авторский стих

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