Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Просветление

Потерял я свое имя,
Оброс дикою корой.
Солнце жжет лучами злыми,
Стыну под глухой луной.

Не молюсь ни тьме, ни Богу,
Никому теперь не раб.
Выбрал пыльную дорогу
Среди пней и волчьих лап.

Пропылился, прокоптился,
Стал как камень, стал как лед.
В черной чаще растворился,
Где гордыня не живет.

Разум вышвырнул в канаву,
Страсти по реке пустил.
Нет во мне людской отравы,
Я весь мир в себе простил.


Новость отредактировал Летяга - 14-04-2026, 09:45
Причина: Стилистика автора сохранена
14-04-2026, 09:45 by Vedagor
+1

Ключевые слова: Имя разум уединение авторский стих

Комментарии

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.