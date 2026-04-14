Просветление

Потерял я свое имя,Оброс дикою корой.Солнце жжет лучами злыми,Стыну под глухой луной.Не молюсь ни тьме, ни Богу,Никому теперь не раб.Выбрал пыльную дорогуСреди пней и волчьих лап.Пропылился, прокоптился,Стал как камень, стал как лед.В черной чаще растворился,Где гордыня не живет.Разум вышвырнул в канаву,Страсти по реке пустил.Нет во мне людской отравы,Я весь мир в себе простил.

Ключевые слова: Имя разум уединение авторский стих

