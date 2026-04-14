Просветление

ПросветлениеПотерял я свое имя,
Оброс дикою корой.
Солнце жжет лучами злыми,
Стыну под глухой луной.
Не молюсь ни тьме, ни Богу,
Никому теперь не раб.
Выбрал пыльную дорогу
Среди пней и волчьих лап.
Пропылился, прокоптился,
Стал как камень, стал как лед.
В черной чаще растворился,
Где гордыня не живет.
Разум вышвырнул в канаву,
Страсти по реке пустил.
Нет во мне людской отравы,
Я весь мир в себе простил.
14-04-2026, 09:45 by Vedagor
