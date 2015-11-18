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Стихи

Солнце мёртвых

Закат ознаменуется падением
Всех идеалов и разрывом былых уз.
В тени что было, станет откровением,
Раскроется из лживых чуждых уст.

Ночные ветры обдадут ужасным холодом,
И кто не спрятался – они не будут ждать.
За годы долгие измученные голодом
Теперь пришли созревший урожай пожать.

Все наши города теперь лишь пустоши,
И только ветер по бульварам гонит пыль.
Стал мир совсем другой – пожухнувший,
Давно задуманное превратилось в быль.

Весь род людской остался искалеченным,
И сломлены они под тяжестью оков.
Холодным светом навсегда они помечены,
Взошло над миром солнце мертвецов.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 06:48
Сегодня, 06:48 by Девятихвостый ЛисПросмотров: 24Комментарии: 2
+2

Ключевые слова: Закат солнце мертвецы авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Spirit Forester
Сегодня, 07:58
0
Группа: Посетители
Репутация: (157|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 875
Интересный стих, мне понравился
++
Зарегистрирован: 18.11.2015
  
#2 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 08:56
0
Группа: Журналисты
Репутация: (2002|0)
Публикаций: 872
Комментариев: 8 015
Красиво названа Луна - Солнце мёртвых! Замечательный стих!!! braavo +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                        
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