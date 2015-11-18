Солнце мёртвых

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 06:48

Девятихвостый Лис Просмотров: 24 Комментарии: 2 +2 Сегодня, 06:48 by

Закат ознаменуется падениемВсех идеалов и разрывом былых уз.В тени что было, станет откровением,Раскроется из лживых чуждых уст.Ночные ветры обдадут ужасным холодом,И кто не спрятался – они не будут ждать.За годы долгие измученные голодомТеперь пришли созревший урожай пожать.Все наши города теперь лишь пустоши,И только ветер по бульварам гонит пыль.Стал мир совсем другой – пожухнувший,Давно задуманное превратилось в быль.Весь род людской остался искалеченным,И сломлены они под тяжестью оков.Холодным светом навсегда они помечены,Взошло над миром солнце мертвецов.

Ключевые слова: Закат солнце мертвецы авторский стих

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