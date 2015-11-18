Солнце мёртвых

Солнце мёртвыхЗакат ознаменуется падением
Всех идеалов и разрывом былых уз.
В тени что было, станет откровением,
Раскроется из лживых чуждых уст.
Ночные ветры обдадут ужасным холодом,
И кто не спрятался – они не будут ждать.
За годы долгие измученные голодом
Теперь пришли созревший урожай пожать.
Все наши города теперь лишь пустоши,
И только ветер по бульварам гонит пыль.
Стал мир совсем другой – пожухнувший,
Давно задуманное превратилось в быль.
Весь род людской остался искалеченным,
И сломлены они под тяжестью оков.
Холодным светом навсегда они помечены,
Взошло над миром солнце мертвецов.
Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 06:48
Сегодня, 06:48 by Девятихвостый ЛисПросмотров: 24Комментарии: 2
Ключевые слова: Закат солнце мертвецы авторский стих