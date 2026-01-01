Призрак прошлогоЯ плохо сплю, не высыпаюсь,
Полночи пялюсь в потолок
Я чувствую как задыхаюсь -
Мне нужен воздуха глоток.
Открыть окно? Балкон? Поможет?
Не знаю... Вряд ли... Мысли прочь!
Да... что-то разум мой тревожит,
И сквозняком тут не помочь.
Ага! Стоит! Стоит и смотрит,
В углу. В каком еще углу?!
Нет! Эту ночь он не испортит!
Сегодня сплю я на боку,
Лицом к стене, беруши - в уши.
Поможет? Вряд ли... Может быть?
Что по ночам тревожит души?
О чем не можем мы забыть?
То призрак! Дух? А он реален?
В каком-то смысле да - для всех.
Никто из нас не идеален,
За всеми есть какой-то грех.
Приходит призрак, как некстати,
И взглядом давит нам на грудь,
А мы, ворочаясь в кровати,
Не можем по ночам заснуть.
Но кто злодей? И кто заложник?
И кто вцепился и в кого?
И вот в ночи не спят: тревожник
И призрак прошлого его.
Так отпусти, живи текущим!
Надежда пусть растопит лёд.
И если думать о грядущем
То призрак прошлого уйдёт.
Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:00
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Ключевые слова: Стих сон грех призрак авторский стих