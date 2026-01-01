Призрак прошлого

Я плохо сплю, не высыпаюсь,Полночи пялюсь в потолокЯ чувствую как задыхаюсь -Мне нужен воздуха глоток.Открыть окно? Балкон? Поможет?Не знаю... Вряд ли... Мысли прочь!Да... что-то разум мой тревожит,И сквозняком тут не помочь.Ага! Стоит! Стоит и смотрит,В углу. В каком еще углу?!Нет! Эту ночь он не испортит!Сегодня сплю я на боку,Лицом к стене, беруши - в уши.Поможет? Вряд ли... Может быть?Что по ночам тревожит души?О чем не можем мы забыть?То призрак! Дух? А он реален?В каком-то смысле да - для всех.Никто из нас не идеален,За всеми есть какой-то грех.Приходит призрак, как некстати,И взглядом давит нам на грудь,А мы, ворочаясь в кровати,Не можем по ночам заснуть.Но кто злодей? И кто заложник?И кто вцепился и в кого?И вот в ночи не спят: тревожникИ призрак прошлого его.Так отпусти, живи текущим!Надежда пусть растопит лёд.И если думать о грядущемТо призрак прошлого уйдёт.

Ключевые слова: Стих сон грех призрак авторский стих

