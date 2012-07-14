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Истории из жизни

Кошачья скорая помощь

Завелись у нас на даче кошки. Я кошек не люблю. Когда гадят на грядки, гоняю. Когда хорошее настроение - подкармливаю. А так каждый сам по себе. И вот одна повадилась ко мне на второй этаж забираться и спать у меня в постели. Вторая на первом этаже повадилась спать. Дверь у меня открыта (мало ли, вдруг кто в гости придет), так что заходят и уходят, когда хотят. И вот скакануло у меня намедни давление. Меня всего трясет, весь в поту, руки не поднимаются, ноги как чугунные. С трудом поднимаюсь на второй этаж, падаю на кровать.

И тут кошка, что у меня на кровати обосновалась, подбирается ко мне и ложится возле бока. А вторая, я слышу, издает дикий "мяв" и тоже поднимается ко мне, и ложится возле другого бока. И через пару минут приходит третья кошка. Она вообще раньше в дом не заходила, а тут на второй этаж поднялась и улеглась мне на спину. Через полчаса чувствую - начало отпускать.

Еще через полчаса окончательно в норму пришел. А кошки - одна ушла на краешек кровати спать, другая вниз на диван, а третья на улицу убежала.

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 08:36
Сегодня, 08:36 by зелёное яблочкоПросмотров: 217Комментарии: 7
+8

Ключевые слова: Болезнь кошки помощь . авторская история

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Комментарии

#1 написал: Qusto
Сегодня, 08:36
+2
Онлайн
Группа: Редакторы
Репутация: (823|-1)
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Комментариев: 2 344
Говорят же, что кошки лечат, думаю, отчасти это правда, уж помогают точно. Неужели они на таком расстоянии чувствуют? Ладно, пусть так. Ну, прям приходят все до одной... видать, приукрасил рассказчик, всё же кошки единоличники ещё те, а тем более дачные - полудикие же. Плюс поставил, +++
Зарегистрирован: 14.07.2012
                 
#2 написал: Light_a_dark
Сегодня, 09:35
+1
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Публикаций: 18
Комментариев: 117
К кошкам и котам отношусь так же, как участник истории. По этому , приезжая к родителям мужа, всегда отгоняла от себя кота, который все время норовился залезть мне на шею. Но, просыпаясь утром, я его постоянно обнаруживала у себя на подушке около головы. В то время меня ничего не беспокоило. Только через полгода мне так скрутило шею, что пришлось обращаться к врачам. Диагноз: остеопороз шейных позвонков. Получается, что кот чувствовал болезнь и пытался помочь.
Зарегистрирован: 10.07.2018
#3 написал: Крокозябла
Сегодня, 09:43
+2
Группа: Посетители
Репутация: (442|0)
Публикаций: 30
Комментариев: 476
Верю в маленьких меховых докторов больше, чем в обычных врачей в поликлиниках.
У нас кошка тоже лечит. После операции на селезенку и апендицит первое время у меня на животе лежала. Вот не сгонишь ее! Когда давление скачет - возле головы ложится и начинает громко мурчать.
А кот у нас специализируется на суставных и мышечных болях)))
За историю плюс!
Зарегистрирован: 26.07.2017
  
#4 написал: Tigger power
Сегодня, 09:55
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (1901|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 3 369
Да точно кошки вылечили, однозначно!) +
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
#5 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 09:57
0
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Публикаций: 66
Комментариев: 3 647
Что там происходило сама не видела, побожится не смогу. Но меня эти мохнатые сволочи ни разу лечить И не пытались . Каждый месяц загибаюсь. Силком на больное место укладывала — толку не было sweat
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#6 написал: Joss
Сегодня, 10:28
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Комментариев: 880
А мои "чудовища" от слова чудо всегда обязательно приходят когда кто -то из моих или я болеем и ложатся на больное место.
Но, что-то я не заметила что-бы помогало. noknow

за историю +

Потому что КОШКИ...
Зарегистрирован: 1.02.2016
  
#7 написал: Qusto
Сегодня, 10:39
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Публикаций: 305
Комментариев: 2 344
Цитата: зелёное яблочко
Что там происходило сама не видела, побожится не смогу. Но меня эти мохнатые сволочи ни разу лечить И не пытались . Каждый месяц загибаюсь. Силком на больное место укладывала — толку не было sweat


Видимо, не у всех кошек, как и у людей, есть дар к целительству...
Зарегистрирован: 14.07.2012
                 
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