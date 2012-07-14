Кошачья скорая помощь

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 08:36

зелёное яблочко Просмотров: 217 Комментарии: 7 +8 Сегодня, 08:36 by

Завелись у нас на даче кошки. Я кошек не люблю. Когда гадят на грядки, гоняю. Когда хорошее настроение - подкармливаю. А так каждый сам по себе. И вот одна повадилась ко мне на второй этаж забираться и спать у меня в постели. Вторая на первом этаже повадилась спать. Дверь у меня открыта (мало ли, вдруг кто в гости придет), так что заходят и уходят, когда хотят. И вот скакануло у меня намедни давление. Меня всего трясет, весь в поту, руки не поднимаются, ноги как чугунные. С трудом поднимаюсь на второй этаж, падаю на кровать.И тут кошка, что у меня на кровати обосновалась, подбирается ко мне и ложится возле бока. А вторая, я слышу, издает дикий "мяв" и тоже поднимается ко мне, и ложится возле другого бока. И через пару минут приходит третья кошка. Она вообще раньше в дом не заходила, а тут на второй этаж поднялась и улеглась мне на спину. Через полчаса чувствую - начало отпускать.Еще через полчаса окончательно в норму пришел. А кошки - одна ушла на краешек кровати спать, другая вниз на диван, а третья на улицу убежала.

Ключевые слова: Болезнь кошки помощь . авторская история

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