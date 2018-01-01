Происшествие в морге

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 09:26

Луквус Просмотров: 10 Комментарии: 0 0 Сегодня, 09:26 by

Все знают, что морг - рай для мистики. О нем-то мы и поговорим.Устроился я как-то в морг дежурным санитаром. Первый день, он и самый важный. Собрался я и с Богом пошел в морг. Ничего хорошего я и не ожидал. Все ушли, оставив меня одного с трупами...Счастья в моей душе было ноль. Я-то, конечно, мог залезть в другую работу, но морг пока лучший вариант, да и зарплата хорошая. Единственным моим другом в этом захолустье была водка, которую я купил еще вчера.Напевал я тихонечко "Жизнь - боль", как вдруг неожиданно в дверь постучали."Вернулись они, что ли?" - подумал я, но увидел, что стучали не из входной двери.- Не надо меня пугать, ты, инвалид лохматый! - закричал я.Стук все равно продолжался."Даже глазка не приделали, идиоты", - мысленно разозлился на них я. Я искал дырки в двери, чтобы хоть какую-нибудь часть его тела увидеть.Неожиданно стук прекратился. Я прижался ухом к двери. Может, он еще там, просто ему надоело стучать? Не услышав ни единого звука, я ключом открыл двери. Как же она скрипела. Давно новую взять пора. Если меня там кто-то разыгрывает, я ему все кости переломаю.Первым делом я пошел в секционную. Было как-то жутковато. Все эти чертовы приспособления. Тут и трупы второй раз подохнут. Если я секционной боюсь, то что будет с холодильными камерами? С ума сойду?Надеясь на Бога, я пошел в отделение с трупами. А все-таки я был прав. Я чуть с ума не сошел. Ходить рядом с этими мертвыми... Жуть, да и только.По очереди я начал открывать эти холодильные камеры. А так вообще можно было? Как только проживу тут ночь, сразу же бегом из этого проклятого морга. Все эти страшные трупы...Кое-как я дошел до последней и пошел, нет, я не пошел, я побежал к своей норе, если ее так можно назвать. Сразу тепло на душе стало. Ну, и к черту этих мертвых. Может, завести диалог с водкой? Нет уж, я совсем с катушек съехал и вряд ли вернусь на них. "Надо просто досидеть до утра", - говорил я себе.Неожиданно стук снова появился. Хотя на стук это было не похоже. Кто-то царапал и со всей барабанил в эту защищавшую меня дверь. Нет! Я больше так не могу! И я повалился на пол....- Очнулся наконец? - спросил меня Сергей Иванович, один из главных людей в морге.Мы с ним немного поболтали. О странном стуке я ему не сказал. Мало ли, чего станет. Сидели мы с ним на лавочке, и к нам походит какой-то паренек и говорит:- Странные какие-то трупы, у одного ногти такие, как будто он что-то царапал, хотя когда его только привезли, и он был в полном порядке.Я надеялся, что мне померещилось, но нет. Все эти стуки были реальностью.- К черту ваш морг! - закричал я. - И водку мне верните!

Ключевые слова: Морг мертвые трупы авторская история

Другие, подобные истории: