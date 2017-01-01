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Несерьезные истории

Одноногий попрыгун

Воскресенье, утро. Девочка Лера вышла из дома в половину восьмого. Ей надо было в магазин купить молока для блинов, которые собиралась настряпать мама. Поблизости не было открытых магазинов. Пришлось идти вниз по улице.

Вокруг стоял густой туман. И было очень тихо. Все ещё спали дома в своих кроватях. Только одна Лера вышла на улицу. Вообще не было никого видно или слышно. Идёт она по улице, как-то немного не по себе.


Вдруг сзади она услышала звук: «Шлёп!» Секунд через десять опять: «Шлёп!» Уже ближе. Потом опять тот же звук, совсем близко. Сквозь туман Лера увидела какое-то тёмное пятно, оно упало сзади неё с этим звуком «Шлёп!» и взлетело куда-то вверх. Через десять секунд это тёмное пятно приземлилось спереди и опять взлетело. «Что это было?» – удивилась Лера.

Дошла до магазина, купила молока, а также себе ещё пакетик дешёвых леденцов. Пошла назад. Опять слышит: «Шлёп!.. Шлёп!.. Шлёп!..» Звуки были вдалеке, но приближались. Вдруг истошно завизжала какая-то девочка: «И-и-и!»

И тишина. Долгая такая тишина. Вдруг откуда-то сверху прямо под ноги Лере что-то упало. Ей сначала показалось, что это какой-то мешок с мясом. Она пригляделась и поняла, что это когда-то было девочкой в сером платьице. Откуда-то сверху послышался чудовищный смех: «А-ха-ха-ха!»

Этот случай наделал много шуму. Про него писали в интернете, говорили по телевизору. Все гадали, что же произошло с той несчастной девочкой. А Лера никому не призналась, что слышала странные звуки и видела тень. Она боялась, что убийца её найдёт и тоже убьёт.
Убийцу этого так и не нашли, но и случаев таких больше не было.

Через несколько месяцев Лера осмелела и опять вышла из дому рано утром в воскресенье, когда все ещё спят. Опять был туман. А на скамейке у подъезда сидел инвалид из их дома. Он был одноногим и ходил при помощи двух костылей. А тут он отложил костыли в сторону и приделывал к своей ноге какую-то большую, толстую пружину.

Лера сразу поняла, что он и есть тот убийца. Он скачет на своей ноге и охотится за маленькими девочками. Она испугалась и побежала. Инвалид тоже понял, что Лера его раскусила. Он стал прыгать на своей пружине за девочкой: «Шлёп!.. Шлёп!.. Шлёп!..»

Лера помчалась со всех ног к магазину. Только там можно было спрятаться от этого одноногого попрыгуна. Но звуки приближались... Вдруг рука высунулась из тумана и схватила Леру за волосы и дёрнула резко вверх... Стало так больно, что из глаз просто хлынули слёзы.

Они взлетели очень высоко, даже туман снизу остался. Инвалид сказал: «Я помню, как ты смеялась надо мной пять лет назад. Я всё помню. А теперь прощай...» и разжал руку.

Лера полетела вниз. Думает: всё, пропала. Но она упала прямо в какую-то трубу. Эта труба была чуть шире головы. Лера застряла в ней прямо по самые глаза. Думает: круто, спаслась... Потом заметила, что на земле лежат две её руки, шевелятся ещё. Их от удара о трубу отрезало.

Лера потом целый год лежала в больнице. У врачей никак не получалось вытащить её из трубы. Лера при ударе содрала всю кожу и переломала все рёбра. Если её вытащить из трубы, она сразу же умрёт. Тогда трубу аккуратно подрезали снизу, остался только кусок трубы от живота и до шеи. Получился как бы такой железный топик.

Так и ходит она теперь в своём железном топике. И над инвалидами больше не смеётся, потому что сама такая.

Автор неизвестен.
Взято отсюда.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 12:30
Сегодня, 12:30 by Сидоджи ОбыкновенныйПросмотров: 26Комментарии: 0
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Ключевые слова: Пружина инвалид одноногий попрыгун труба

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