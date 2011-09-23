Танец в ночи

Танец в ночиПо мирам я чужим босиком в тишине
Пробегаю...
Я смотрю в эти тёмные лица закрытых
Дверей...
Лёгкой тенью, пушинкой, листом я во мраке
Летаю,
И танцую на крышах в сияньи ночных
Фонарей...
Улыбается в стёклах оконных моё
Отраженье...
И хохочет бездумно, безумно, а я так
Грустна...
И застыну во мраке я на миг без
Движенья...
Почему, я не знаю, в ночи я всегда здесь
Одна?
Рядом только пушистая, чёрная, нежная
Кошка,
Госпожа всех ночей и хозяйка миров и
Границ...
И бежим с нею дальше, тихо мы по
Дорожкам,
В странном мире без зла, без добра, без людей,
И без птиц...
Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 00:24
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Сегодня, 00:24 by SniffПросмотров: 46Комментарии: 2
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