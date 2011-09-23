Танец в ночи

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 00:24

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

Sniff Просмотров: 46 Комментарии: 2 +2 Сегодня, 00:24 by

По мирам я чужим босиком в тишинеПробегаю...Я смотрю в эти тёмные лица закрытыхДверей...Лёгкой тенью, пушинкой, листом я во мракеЛетаю,И танцую на крышах в сияньи ночныхФонарей...Улыбается в стёклах оконных моёОтраженье...И хохочет бездумно, безумно, а я такГрустна...И застыну во мраке я на миг безДвиженья...Почему, я не знаю, в ночи я всегда здесьОдна?Рядом только пушистая, чёрная, нежнаяКошка,Госпожа всех ночей и хозяйка миров иГраниц...И бежим с нею дальше, тихо мы поДорожкам,В странном мире без зла, без добра, без людей,И без птиц...

Ключевые слова: Ночь танцую странный кошка мир авторский стих

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