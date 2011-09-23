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Стихи

Танец в ночи

По мирам я чужим босиком в тишине
Пробегаю...
Я смотрю в эти тёмные лица закрытых
Дверей...
Лёгкой тенью, пушинкой, листом я во мраке
Летаю,
И танцую на крышах в сияньи ночных
Фонарей...
Улыбается в стёклах оконных моё
Отраженье...
И хохочет бездумно, безумно, а я так
Грустна...
И застыну во мраке я на миг без
Движенья...
Почему, я не знаю, в ночи я всегда здесь
Одна?
Рядом только пушистая, чёрная, нежная
Кошка,
Госпожа всех ночей и хозяйка миров и
Границ...
И бежим с нею дальше, тихо мы по
Дорожкам,
В странном мире без зла, без добра, без людей,
И без птиц...


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 00:24
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Сегодня, 00:24 by SniffПросмотров: 46Комментарии: 2
+2

Ключевые слова: Ночь танцую странный кошка мир авторский стих

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Комментарии

#1 написал: kusi
Сегодня, 02:02
0
Группа: V.I.P.
Репутация: Выкл.
Публикаций: 352
Комментариев: 7 184
Потрясающе красивый стих! От меня океанический плюс
Зарегистрирован: 23.09.2011
                    
#2 написал: Sniff
Сегодня, 10:38
0
Группа: Авторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 77
Комментариев: 1 455
Спасибо, дорогая)
Зарегистрирован: 20.01.2019
      
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