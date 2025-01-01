Мы теперь увидимся во снах.

Мы теперь увидимся во снахМы теперь увидимся во снах.
В жизни обстоятельства и числа
Разделили неизбежно нас,
И с тех пор любовь моя нависла
В небе нарисованной звездой,
Что упрямо держится за нитку,
И вздыхает вешней красотой,
Совершая грешную ошибку.
От ветров склонился тихий сад,
И снегами явь припорошило.
Всё случилось много дней назад,
Возродившись нынче с новой силой.
В час, когда нет радости иной,
Чтобы сердце грелось незабвенно,
Свидимся теперь мы под луной
В мире сокровенных сновидений.
Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 07:14
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 07:14 by johnny-max-cageПросмотров: 27Комментарии: 0
Ключевые слова: Сны встреча стихи авторский стих