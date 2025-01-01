Мы теперь увидимся во снах

Мы теперь увидимся во снах.В жизни обстоятельства и числаРазделили неизбежно нас,И с тех пор любовь моя навислаВ небе нарисованной звездой,Что упрямо держится за нитку,И вздыхает вешней красотой,Совершая грешную ошибку.От ветров склонился тихий сад,И снегами явь припорошило.Всё случилось много дней назад,Возродившись нынче с новой силой.В час, когда нет радости иной,Чтобы сердце грелось незабвенно,Свидимся теперь мы под лунойВ мире сокровенных сновидений.

Ключевые слова: Сны встреча стихи авторский стих

