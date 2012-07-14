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Страшные Арты

Кладбище кораблей

В последнее время в своих снах я все чаще оказываюсь на кладбище кораблей.

Место окружено туманом. В этом тумане словно гаснут все звуки. Сначала их было не так много, и все старые, деревянные. Теперь же кораблей все больше, попадаются и совсем современные. Какие-то разбиты о торчащие из воды черные острые скалы, некоторые в эти скалы словно вросли.

Кладбище кораблей

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 09:17
Сегодня, 09:17 by EstellanПросмотров: 61Комментарии: 8
+6

Ключевые слова: Корабли скалы сны авторский арт

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Комментарии

#1 написал: Qusto
Сегодня, 09:23
+2
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Комментариев: 2 373
Загадочно, мне очень нравится, +++++
Зарегистрирован: 14.07.2012
                 
#2 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 09:29
+2
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Публикаций: 1 210
Комментариев: 8 540
Мне очень понравилось, потрясно!!! Кладбище кораблей в тумане и человек с фонарём, полная неизвестность, тайна ушедшего времени. Супер! Огромный плюсище! yeeeah +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                           
#3 написал: Tigger power
Сегодня, 09:29
+1
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Комментариев: 3 511
Зашла и тут такой сюрприз с утра) туман обалденный, что же это за место интересно, в какой части света? +++++++
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
#4 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 10:16
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Комментариев: 3 801
Мне реклама кофе мешает просмотру (ненавижу кофе).
Наверное, подобные сны что-нибудь да означают.

Скачала — рассмотрела. Туман жуткий. Неизвестно, что в нём скрывается.

Вглядываясь в картину, будто затягивает тебя в бездну.
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#5 написал: Asheera
Сегодня, 10:32
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Комментариев: 715
Интересно, есть ли у этого места, сновидческой изнанки, реальный прототип. Вроде острова Сейбл.
Только в северных фьордах, раз это место льдом покрывается.

Любопытно было бы там оказаться во сне))

Арт очень загадочный и атмосферный, плюс.
Зарегистрирован: 29.10.2016
  
#6 написал: Estellan
Сегодня, 14:39
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Комментариев: 1 561
Qusto
Благодарю))

Сделано_в_СССР
Спасибо)) Если брать исторически, то тут изображено последнее письмо ученика мага из "Девяти дней в море".

Tigger power
На запад мимо Островов Белого Змея))) Девять дней плыть.)

зелёное яблочко
Я могу тебе на галерею ссылку скинуть. Там полноформатное.
Не знаю, что они могут значить. А учитывая, как часто там оказываюсь, и не очень хочу знать.

Asheera
Думаешь интересно? Там нет никого кроме тебя. Не слышно ни одного звука, потому что туман поглощает их все. Невозможно определить день или ночь. Запах ржавчины, топлива, гниющего дерева и прочей оснастки. По ним можно ходить, перебираясь с корпуса на корпус, но в конце все равно окажешься на том, на котором сюда прибыл.
Я искал рефренсы, все же я и корабли находимся по разные стороны экватора, но ничего похожего не нашел. Или подводные кладбища, или сухопутные, как тот же Сэйбл или Берег костей. А так чтобы и скалы и море не нашел.Возможно, оно было где-то в прошлом.
Зарегистрирован: 23.07.2015
         
#7 написал: conjure one
Сегодня, 14:56
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Комментариев: 2 224
Миражи призрачной бездны. Именно такие ассоциации вызывает у меня эта работа. +++++
Зарегистрирован: 9.02.2015
       
#8 написал: Asheera
Сегодня, 15:08
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Публикаций: 4
Комментариев: 715
Цитата: Estellan
Возможно, оно было где-то в прошлом.

А возможно, это Онейрос, без привязки к нашей реальности. Там должен быть ключ. Надо искать. Если сон зациклен на первом корабле, может ключ в нем?. Задействовать помощника или в пространство сна вопрос задать, когда в следующий раз занесёт.
Нужно заранее вопрос приготовить, записать на подкорку, так сказать, в час Х он сам выскочит))
Цитата: Estellan
Думаешь интересно? Там нет никого кроме тебя.

У меня точно кракен вылезет, или русалки))
Зарегистрирован: 29.10.2016
  
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