Кладбище кораблей

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 09:17

Estellan Просмотров: 61 Комментарии: 8 +6 Сегодня, 09:17 by

В последнее время в своих снах я все чаще оказываюсь на кладбище кораблей.Место окружено туманом. В этом тумане словно гаснут все звуки. Сначала их было не так много, и все старые, деревянные. Теперь же кораблей все больше, попадаются и совсем современные. Какие-то разбиты о торчащие из воды черные острые скалы, некоторые в эти скалы словно вросли.

Ключевые слова: Корабли скалы сны авторский арт

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