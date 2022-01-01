Вне жизниСгущаются тени фонарных столбов,
Каждый раз улыбаясь во мне.
Ты вышла из песен, ты вышла из снов,
Сутр, литаний, из Ясны и Вед.
Скажи, нам осталось ещё сожалеть?
Сегодня ты - Ангел? Сегодня ты - Смерть?
На ярость сменял у Дельца ектенью,
Демоны тоже плачут во сне.
Я в ассортименте к чужому вранью,
К очередной холодной войне,
Консервирую в банках брагу из вен,
В ладони сжимая инферно измен.
Недавно ходил к ней, к любви в зеркалах,
К твоей сводной безумной сестре.
Гуляли сквозь годы, искали впотьмах
Самость, сожжённую на костре.
А в сумраке улиц, в февральскую прыть
Нас выбросил некто, желая забыть.
Предлагаю раскаянье:
Возьми пистолет,
Распятье.
С гражданской - сто лет,
Тридцать - с кампании.
В руках бутыль и зажигалка,
Ты отражаешься в небе,
Всегда, даже если
Не нравится.
Спектакль созвездий:
Космический щебень
Загорается.
Из плоти
Тетрис
Роняю на пол.
А что если
Не будет больше
Завтра?
Новость отредактировал Estellan - Вчера, 23:01
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Вчера, 23:01 by Роман ЗоркинПросмотров: 38Комментарии: 0
Ключевые слова: Война жизнь и смерть ангелы и демоны прошлое воспоминания авторский стих