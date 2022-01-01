Вне жизни

Во взгляде..

Загорается.

Завтра?

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 23:01

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

Роман Зоркин Просмотров: 38 Комментарии: 0 0 Вчера, 23:01 by

Сгущаются тени фонарных столбов,Каждый раз улыбаясь во мне.Ты вышла из песен, ты вышла из снов,Сутр, литаний, из Ясны и Вед.Скажи, нам осталось ещё сожалеть?Сегодня ты - Ангел? Сегодня ты - Смерть?На ярость сменял у Дельца ектенью,Демоны тоже плачут во сне.Я в ассортименте к чужому вранью,К очередной холодной войне,Консервирую в банках брагу из вен,В ладони сжимая инферно измен.Недавно ходил к ней, к любви в зеркалах,К твоей сводной безумной сестре.Гуляли сквозь годы, искали впотьмахСамость, сожжённую на костре.А в сумраке улиц, в февральскую прытьНас выбросил некто, желая забыть.Предлагаю раскаянье:Возьми пистолет,Распятье.С гражданской - сто лет,Тридцать - с кампании.В руках бутыль и зажигалка,Ты отражаешься в небе,Всегда, даже еслиНе нравится.Спектакль созвездий:Космический щебеньИз плотиТетрисРоняю на пол.А что еслиНе будет больше

Ключевые слова: Война жизнь и смерть ангелы и демоны прошлое воспоминания авторский стих

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