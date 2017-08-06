Ведьмин кругПоехали с женой в лес за грибами. Ну не на самой машине в лес заехали, естественно, а оставили на подходе.
Идем по лесу, собираем грибочки, сыроежки там, подберезовики, опята (их брать не стали). И тут смотрим - среди леса лежат поваленные деревья. То ли спиленные, то ли с корнем выдранные - не запомнил. Причем навалены они так, что их стволы образуют круг метров 20-30 в диаметре. И внутри этого круга голая земля. Ни травинки, ни кустика, ни дерева. Зато полным-полно грибов. Тут жена останавливается и говорит:
- Пошли скорее отсюда!
- А в чем дело? - спрашиваю.
- Это Ведьмин круг!
- Ну и что с того? Тут грибов смотри сколько! - и пытаюсь в круг за грибами пролезть.
Тут жена как заорет:
- Уходим, либо я одна ухожу!!!
Ну ушли. Походили пару часов по лесу. И тут обратно к этому кругу выходим. Тут жену вообще затрясло. Говорит:
- К лешему эти грибы, уходим отсюда и домой едем!
До дома добрались без приключений.
А я вот вспомнил историю и возникли вопросы: ну что за Ведьмин круг такой? Что случилось бы, если бы я полез в него грибы собирать?
Вообще, у меня тогда было обоснование этой странности - кто-то навалил деревьев в виде круга. Зачем и как - не знаю. Что вернулись опять туда - это вообще нормальное явление, когда ходишь без ориентиров. Из-за небольшой диспропорции конечностей люди зачастую круги по лесу нарезают. Единственная странность - это большое количество грибов. Ну, может, никто это место не нашел.
Новость отредактировал LjoljaBastet - Вчера, 21:52
Причина: Стилистика автора сохранена. Добавлен раздел.
Вчера, 21:52 by ArhipПросмотров: 383Комментарии: 6
Ключевые слова: Лес деревья грибы страх авторская история