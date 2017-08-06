Ведьмин круг

Новость отредактировал LjoljaBastet - Вчера, 21:52

Причина: Стилистика автора сохранена. Добавлен раздел.

Arhip Просмотров: 383 Комментарии: 6 +11 Вчера, 21:52 by

Поехали с женой в лес за грибами. Ну не на самой машине в лес заехали, естественно, а оставили на подходе.Идем по лесу, собираем грибочки, сыроежки там, подберезовики, опята (их брать не стали). И тут смотрим - среди леса лежат поваленные деревья. То ли спиленные, то ли с корнем выдранные - не запомнил. Причем навалены они так, что их стволы образуют круг метров 20-30 в диаметре. И внутри этого круга голая земля. Ни травинки, ни кустика, ни дерева. Зато полным-полно грибов. Тут жена останавливается и говорит:- Пошли скорее отсюда!- А в чем дело? - спрашиваю.- Это Ведьмин круг!- Ну и что с того? Тут грибов смотри сколько! - и пытаюсь в круг за грибами пролезть.Тут жена как заорет:- Уходим, либо я одна ухожу!!!Ну ушли. Походили пару часов по лесу. И тут обратно к этому кругу выходим. Тут жену вообще затрясло. Говорит:- К лешему эти грибы, уходим отсюда и домой едем!До дома добрались без приключений.А я вот вспомнил историю и возникли вопросы: ну что за Ведьмин круг такой? Что случилось бы, если бы я полез в него грибы собирать?Вообще, у меня тогда было обоснование этой странности - кто-то навалил деревьев в виде круга. Зачем и как - не знаю. Что вернулись опять туда - это вообще нормальное явление, когда ходишь без ориентиров. Из-за небольшой диспропорции конечностей люди зачастую круги по лесу нарезают. Единственная странность - это большое количество грибов. Ну, может, никто это место не нашел.

Ключевые слова: Лес деревья грибы страх авторская история

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