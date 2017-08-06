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Истории из жизни / Природные аномальные явления

Ведьмин круг

Поехали с женой в лес за грибами. Ну не на самой машине в лес заехали, естественно, а оставили на подходе.
Идем по лесу, собираем грибочки, сыроежки там, подберезовики, опята (их брать не стали). И тут смотрим - среди леса лежат поваленные деревья. То ли спиленные, то ли с корнем выдранные - не запомнил. Причем навалены они так, что их стволы образуют круг метров 20-30 в диаметре. И внутри этого круга голая земля. Ни травинки, ни кустика, ни дерева. Зато полным-полно грибов. Тут жена останавливается и говорит:
- Пошли скорее отсюда!
- А в чем дело? - спрашиваю.
- Это Ведьмин круг!
- Ну и что с того? Тут грибов смотри сколько! - и пытаюсь в круг за грибами пролезть.
Тут жена как заорет:
- Уходим, либо я одна ухожу!!!
Ну ушли. Походили пару часов по лесу. И тут обратно к этому кругу выходим. Тут жену вообще затрясло. Говорит:
- К лешему эти грибы, уходим отсюда и домой едем!
До дома добрались без приключений.
А я вот вспомнил историю и возникли вопросы: ну что за Ведьмин круг такой? Что случилось бы, если бы я полез в него грибы собирать?
Вообще, у меня тогда было обоснование этой странности - кто-то навалил деревьев в виде круга. Зачем и как - не знаю. Что вернулись опять туда - это вообще нормальное явление, когда ходишь без ориентиров. Из-за небольшой диспропорции конечностей люди зачастую круги по лесу нарезают. Единственная странность - это большое количество грибов. Ну, может, никто это место не нашел.

Новость отредактировал LjoljaBastet - Вчера, 21:52
Причина: Стилистика автора сохранена. Добавлен раздел.
Вчера, 21:52 by ArhipПросмотров: 383Комментарии: 6
+11

Ключевые слова: Лес деревья грибы страх авторская история

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Комментарии

#1 написал: vbuzova
Вчера, 22:07
+1
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Комментариев: 14
Лес вообще загадочен сам по себе. Столько тайн в себе хранит! А к женской интуиции прислушались и правильно сделали. Кто знает что могло произойти, если бы вошли в этот круг?! Ежедневно исчезают люди по загадочным причинам. Возможно этот круг одна из причин...
Зарегистрирован: 6.08.2017
#2 написал: LudaM
Вчера, 22:35
+2
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Комментариев: 297
А у меня вопрос: а почему опята не брали?! mm
Зарегистрирован: 27.09.2015
#3 написал: Sergio2121
Вчера, 23:10
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Наверное ,,ведьмин круг,,-что типа ,,лысой горы,,-шабаши проводят там,места силы,как то так.
Зарегистрирован: 16.06.2017
#4 написал: az.ecmb
Вчера, 23:21
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Да что бы было? Грибов бы набрали
а затем Баба Яга бы вас съела
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#5 написал: OlgaFF
Вчера, 23:53
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А я бы тоже не стала грибы там брать. Нафиг! Потому как странно все это...
Зарегистрирован: 29.12.2015
#6 написал: Скважина
Сегодня, 00:56
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Комментариев: 86
Ведьмины круги. От папы о них слышала. Он с детства любил по лесу ходить, грибы, ягоды, черемшу собирал. Собиралось их несколько приятелей, иной раз и семьями шли. Как-то раз осенью пошли мы на тихую охоту, по грибы то есть. Места у нас красивые, предгорье. Лес перемежается прогалинами. И вот на одной из них папа и показал ведьмин круг. Довольно обширная лужайка с зеленой травой и на этой травяной ладошке явно видны темно-зеленые полукружья, та же трава, но на несколько тонов темнее. Это грибница и в темной полосе пунктиром растут шампиньоны. В старину люди не могли об'яснить происхождение завитков и говорили, что это ведьмы по ночам пляшут.
В год грибница прирастает на 10 см и , если учесть, что некоторые были за 3 метра и больше, то их возраст получался очень солидный.
По истории местные ведьмы суровее оказались))), решили свой огород конкретнее обозначить .
Зарегистрирован: 4.02.2016
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