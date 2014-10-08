Чёрт и Пьяница

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 11:46

Причина: Стилистика автора сохранена

Stephen Lawrence Sakurai Просмотров: 78 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 11:46 by

Матвей пьёт уже вторую неделю, не просыхая. С последнего места работы уволили, жена ушла к другому, забрав с собой ребёнка. Из друзей только собутыльники со всего дома. Днём и ночью с третьего этажа громко играет музыка, соседям приходится слушать всякую похабщину. Запах сигарет и пота впитался в стены, порой просачивается в другие квартиры. Как бы соседи ни старались бороться, Матвей всё продолжает пить. Он только и делает, что выпивает. К большему неприученный.В этот раз пьёт один. Друзья не дошли, лежат где-то во дворе, или жёны не пустили, огрев по голове чем-нибудь тяжёлым. Матвей пятую бутылку водки выдул, горланит песни и материт всех, кого вспомнит: мать, отца, сестёр и жену. И так весь день, до самого вечера. Сам с собой беседы ведёт, рассуждает обо всём. Только вот живого общения ничего не заменит.- Если уж сегодня никто не пришёл… - начал Матвей, - Так пусть придёт ко мне сам чёрт! Буду с ним пить до утра и философствовать.- Ты звал меня? – из темноты коридора донёсся чей-то голос.Матвей выронил стопку с алкоголем. Большими глазами смотрит в коридор, высматривает кого-то.- Кто здесь? – спросил Матвей.- Я здесь, - ответил голос, - Тот самый чёрт!Из темноты вышла статная фигура. Человек в деловом костюме. На голове красовался котелок и два небольших рога. Без особого приглашения садится за стол, щурится на мужика и хитро улыбается.- Да я же… Просто сказал…- Каждое слово имеет свою значимость, - Чёрт вынул из кармана стопку и протянул мужику, - Налей-ка мне лучше.Матвей послушно налил гостю водки. Чёрт залпом выпил, весь скривился, оскалив ряд острых зубов.Кхххх… Никогда не пойму я вас… Как вы пьёте эту гадость вместо хорошего вина…- Э-э-э, друг, чего захотел. Хорошее вино мне не по карману.- Так кто же в этом виноват? Ты сам.- Я? Виноват? Да жизнь такая…- Вы, люди, привыкли обвинять во всём жизнь и судьбу, - вздохнул Чёрт, протягивая вновь стопку, - Как только предлагаешь решение проблемы, так сразу заднюю даёте.- Ты даже ничего не предлагал?! – Матвей автоматом вновь налил, будто друг перед ним сидит.- Зачем? До тебя я видел сотню таких, которые хотели лучшей жизни. За просто так. Чтобы произошло какое-то чудо, а когда говорю: «Сделай это или то, тогда чудо обязательно свершится», так вы сразу: «Нет, так не работает». Вы же сами себя так настроили, что хотите всё хорошее за ничего.- Ну, если не работает, то что?- Делать до тех пор, пока не заработает! Искать другие решение и стараться сделать свою жизнь лучше.Матвей замолк на миг, почесал плешивую голову, сильно задумался. Чёрт наблюдал за ним, попивая алкоголь, изредка сверкая глазами.- Не, всё равно лажа. Все хотят, но не делают. А что делать?- Всё, что посчитаешь нужным.- Да? Тогда я считаю нужным пить до утра.Чёрт усмехнулся, вытер рот рукавом и коснулся когтем груди мужика. Матвей было дёрнулся, но обомлел. От прикосновения Чёрта сквозь кожу просвечивались его внутренности. Серые, неприятные на вид, будто сгнившие.- Вот видишь, как повлиял твой выбор на тебя, - усмехнулся гость.- Что за фокусы? Что за ужасы? – удивился Матвей.- Это твоё тело, - ответил Чёрт.Он убрал руку, сам налил себе водки и вновь залпом выдул. Уже пятый раз пьёт, а не пьянеет. Матвея поразил сей факт. Он посмотрел на оставшиеся две бутылки.- До утра, наверное, не хватит… - сказал Матвей.- Ты так и не понял, да?- Чего тут понимать-то? Кажешься ты мне! Вот и всё.Чёрт проткнул ладонь мужика когтем насквозь, покрутил немного и резко вынул.- Нет, не кажется тебе.- Сука, да ты чего делаешь?!- До свадьбы заживёт, - посмеялся Чёрт.- Вот… гнида ты… - Матвей обработал рану остатками водки со своей стопки и обмотал полотенцем.- Ну что? Дальше пить будем?Матвей зло посмотрел на Чёрта. Чёрт хитро смотрит на Матвея.- Проваливай, пока не вщемил.- Ты что? Сам же пригласил меня пить до утра.- Я сказал, проваливай! – Матвей только замахнулся, как чёрт резко пропал, и кулак попал по воздуху.Матвей оскалился, открыл предпоследнюю бутылку водки. Налил до самых краёв, залпом выпил. И упал замертво. Чёрт появился над ним, посмеивался, делая запись в своём блокноте.- Доигрался ты, мужичок, - сказал он напоследок мертвому Матвею.Нашли его только спустя пару суток. Странный запах гнильца по подъезду разнёсся. Все, кто знал Матвея, говорили в один голос, что спился до чёртиков. В последний раз слышали, как он с кем-то ругался весь вечер, резко замолк, потом совсем ни слуха ни духа. Соседи его нашли уже лежащим на кухне; дверь всегда была открыта у него.С тех пор в той квартире слышались стоны и крики. Каждую ночь, ровно в полночь, страдал дух Матвея. Сам чёрт мучил его, заставляя пить адское пойло и смотреть, как гниёт тело и внутренности.

Ключевые слова: Пьяница алкоголь чёрт авторская история

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