Чёрт и Пьяница

Чёрт и ПьяницаМатвей пьёт уже вторую неделю, не просыхая. С последнего места работы уволили, жена ушла к другому, забрав с собой ребёнка. Из друзей только собутыльники со всего дома. Днём и ночью с третьего этажа громко играет музыка, соседям приходится слушать всякую похабщину. Запах сигарет и пота впитался в стены, порой просачивается в другие квартиры. Как бы соседи ни старались бороться, Матвей всё продолжает пить. Он только и делает, что выпивает. К большему неприученный.
В этот раз пьёт один. Друзья не дошли, лежат где-то во дворе, или жёны не пустили, огрев по голове чем-нибудь тяжёлым. Матвей пятую бутылку водки выдул, горланит песни и материт всех, кого вспомнит: мать, отца, сестёр и жену. И так весь день, до самого вечера. Сам с собой беседы ведёт, рассуждает обо всём. Только вот живого общения ничего не заменит.
- Если уж сегодня никто не пришёл… - начал Матвей, - Так пусть придёт ко мне сам чёрт! Буду с ним пить до утра и философствовать.
- Ты звал меня? – из темноты коридора донёсся чей-то голос.
Матвей выронил стопку с алкоголем. Большими глазами смотрит в коридор, высматривает кого-то.
- Кто здесь? – спросил Матвей.
- Я здесь, - ответил голос, - Тот самый чёрт!
Из темноты вышла статная фигура. Человек в деловом костюме. На голове красовался котелок и два небольших рога. Без особого приглашения садится за стол, щурится на мужика и хитро улыбается.
- Да я же… Просто сказал…
- Каждое слово имеет свою значимость, - Чёрт вынул из кармана стопку и протянул мужику, - Налей-ка мне лучше.
Матвей послушно налил гостю водки. Чёрт залпом выпил, весь скривился, оскалив ряд острых зубов.
Кхххх… Никогда не пойму я вас… Как вы пьёте эту гадость вместо хорошего вина…
- Э-э-э, друг, чего захотел. Хорошее вино мне не по карману.
- Так кто же в этом виноват? Ты сам.
- Я? Виноват? Да жизнь такая…
- Вы, люди, привыкли обвинять во всём жизнь и судьбу, - вздохнул Чёрт, протягивая вновь стопку, - Как только предлагаешь решение проблемы, так сразу заднюю даёте.
- Ты даже ничего не предлагал?! – Матвей автоматом вновь налил, будто друг перед ним сидит.
- Зачем? До тебя я видел сотню таких, которые хотели лучшей жизни. За просто так. Чтобы произошло какое-то чудо, а когда говорю: «Сделай это или то, тогда чудо обязательно свершится», так вы сразу: «Нет, так не работает». Вы же сами себя так настроили, что хотите всё хорошее за ничего.
- Ну, если не работает, то что?
- Делать до тех пор, пока не заработает! Искать другие решение и стараться сделать свою жизнь лучше.
Матвей замолк на миг, почесал плешивую голову, сильно задумался. Чёрт наблюдал за ним, попивая алкоголь, изредка сверкая глазами.
- Не, всё равно лажа. Все хотят, но не делают. А что делать?
- Всё, что посчитаешь нужным.
- Да? Тогда я считаю нужным пить до утра.
Чёрт усмехнулся, вытер рот рукавом и коснулся когтем груди мужика. Матвей было дёрнулся, но обомлел. От прикосновения Чёрта сквозь кожу просвечивались его внутренности. Серые, неприятные на вид, будто сгнившие.
- Вот видишь, как повлиял твой выбор на тебя, - усмехнулся гость.
- Что за фокусы? Что за ужасы? – удивился Матвей.
- Это твоё тело, - ответил Чёрт.
Он убрал руку, сам налил себе водки и вновь залпом выдул. Уже пятый раз пьёт, а не пьянеет. Матвея поразил сей факт. Он посмотрел на оставшиеся две бутылки.
- До утра, наверное, не хватит… - сказал Матвей.
- Ты так и не понял, да?
- Чего тут понимать-то? Кажешься ты мне! Вот и всё.
Чёрт проткнул ладонь мужика когтем насквозь, покрутил немного и резко вынул.
- Нет, не кажется тебе.
- Сука, да ты чего делаешь?!
- До свадьбы заживёт, - посмеялся Чёрт.
- Вот… гнида ты… - Матвей обработал рану остатками водки со своей стопки и обмотал полотенцем.
- Ну что? Дальше пить будем?
Матвей зло посмотрел на Чёрта. Чёрт хитро смотрит на Матвея.
- Проваливай, пока не вщемил.
- Ты что? Сам же пригласил меня пить до утра.
- Я сказал, проваливай! – Матвей только замахнулся, как чёрт резко пропал, и кулак попал по воздуху.
Матвей оскалился, открыл предпоследнюю бутылку водки. Налил до самых краёв, залпом выпил. И упал замертво. Чёрт появился над ним, посмеивался, делая запись в своём блокноте.
- Доигрался ты, мужичок, - сказал он напоследок мертвому Матвею.
Нашли его только спустя пару суток. Странный запах гнильца по подъезду разнёсся. Все, кто знал Матвея, говорили в один голос, что спился до чёртиков. В последний раз слышали, как он с кем-то ругался весь вечер, резко замолк, потом совсем ни слуха ни духа. Соседи его нашли уже лежащим на кухне; дверь всегда была открыта у него.
С тех пор в той квартире слышались стоны и крики. Каждую ночь, ровно в полночь, страдал дух Матвея. Сам чёрт мучил его, заставляя пить адское пойло и смотреть, как гниёт тело и внутренности.
Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 11:46
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 11:46 by Stephen Lawrence SakuraiПросмотров: 78Комментарии: 1
Ключевые слова: Пьяница алкоголь чёрт авторская история