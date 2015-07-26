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Истории из жизни

Отдых в лесу

Дело было лет 9 назад, мне тогда было 8 лет. Я тогда поехала с моей бабушкой и мамой отдыхать на "Голубые озера". Туда все ездили отдыхать с палатками и оставались там на несколько дней. Мы приехали на три дня. Сразу разложили палатку и зажгли костер. Я и моя бабушка пошли собирать грибы. Было все хорошо. Мы шли по лесу, я убегала от бабушки и рвала ей цветочки. В какой-то момент я увидела, что возле дерева стоит мальчик (немного старше меня, а может, и ровесник). Он смотрел на столб дерева, ровно в одну точку, и смеялся. Я в детстве была очень любопытным ребенком, поэтому, пока бабушка собирала грибы, я решила подойти и посмотреть, что же там такое интересное. Я подошла и мальчик не обратил на меня никакого внимания. Я посмотрела в сторону бабушки, чтобы не потерять ее, но, видимо, она увлеклась сбором грибов и куда-то ушла. Я решила подождать ее возле того мальчика, но, когда я повернулась к нему, его уже не было. Не было никакого шороха от веток, я даже не слышала, чтобы он куда-то уходил. Я решила подождать бабушку там, где стою, по-любому она вернется и заберет меня. Я не знаю, сколько времени прошло, все-таки я была маленькая, еще у меня не было ни часов, ни телефона.

Прошло, наверное, достаточно много времени, но ни бабушки, ни мамы... не нашлось. Я уже хотела сама пойти поискать место, где мы остановились, но я увидела женщину, она направлялась ко мне, а когда подошла, то спросила - почему я одна. Я сказала ей, что потерялась, а она сказала, что знает, где люди разбивают лагеря, и она с удовольствием поможет мне дойти. Я, конечно, согласилась, мне не хотелось еще больше ждать. Пока она меня вела к маме и бабушке, она рассказывала мне интересные истории из ее детства, играла со мной в догонялки и кружила меня на руках. К нашему лагерю мы пришли достаточно быстро. Моя мама отблагодарила ее за то, что она привела меня, а бабушка быстро прибежала с леса (где искала меня) и тоже сказала ей спасибо. В общем, все прошло хорошо.

И вот вы спросите: "Почему же ты тогда написала ее, если она не такая уж и жуткая?" Так вот дело в том, что по словам мамы и бабушки, я пришла к ним сама, и меня никто не проводил. Я встретила бабушку возле того дерева, где остановилась, и мы с ней пошли в лагерь.

Главное то, что я всего этого не помню. И до сих пор не могу вспомнить.

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 07:41
Сегодня, 07:41 by Agata_MocarellaПросмотров: 66Комментарии: 2
+1

Ключевые слова: Бабушка лес мальчик женщина авторская история

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Комментарии

#1 написал: Бояка
Сегодня, 07:55
0
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Публикаций: 0
Комментариев: 17
И вот вы спросите: "Почему же ты тогда написала ее, если она не такая уж и жуткая?" Так вот дело в том, что по словам мамы и бабушки, я пришла к ним сама, и меня никто не проводил.
Нет , я бы хотел спросить , а кого тогда мама с бабушкой благодарили ,как утверждает автор , если они никого не видели ... 487
без оценки.
Зарегистрирован: 26.07.2015
#2 написал: ZelD
Сегодня, 08:09
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Публикаций: 2
Комментариев: 356
"С леса", "столб дерева". Видимо у автора перед школой немного свободного времени появилось?
Зарегистрирован: 17.02.2017
 
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