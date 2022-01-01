Душа говорящая

Душа говорящаяКогда мне нечего сказать,
В немом смятении рассудка,
Душа иной берёт - абзац,
От мира спрятавшись на сутки.
А может - больше. Всяко - нем
Язык, не выдающий слова.
Душа беседует меж тем,
Ища в сознании основу.
Когда все звуки в тишине
Вдруг безвремЕнно пропадают,
Душа не прячется на дне.
Она - как судно между льдами.
Всё время что-то мне твердит,
Ведёт себя неугомонно.
То строгий вынесет вердикт,
То в легкомыслии – крамольна.
Куда бы путь меня ни вёл,
Она - как птица в волчьей стае.
Но Буриданов тот осёл
Вовек внутри не угасает.
Душа вещает и во сне,
Красноречиво, откровенно,
И преподносит с лестью мне
Обман услад самозабвенных.
Но знаю точно - наперёд,
Когда вся жизнь моя замолкнет,
Душа не скажет, а - споёт.
Пустившись в пляску через окна.
Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:48
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Вчера, 22:48 by johnny-max-cageПросмотров: 90Комментарии: 0
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