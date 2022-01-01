Душа говорящая

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:48

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

johnny-max-cage Просмотров: 90 Комментарии: 0 +2 Вчера, 22:48 by

Когда мне нечего сказать,В немом смятении рассудка,Душа иной берёт - абзац,От мира спрятавшись на сутки.А может - больше. Всяко - немЯзык, не выдающий слова.Душа беседует меж тем,Ища в сознании основу.Когда все звуки в тишинеВдруг безвремЕнно пропадают,Душа не прячется на дне.Она - как судно между льдами.Всё время что-то мне твердит,Ведёт себя неугомонно.То строгий вынесет вердикт,То в легкомыслии – крамольна.Куда бы путь меня ни вёл,Она - как птица в волчьей стае.Но Буриданов тот осёлВовек внутри не угасает.Душа вещает и во сне,Красноречиво, откровенно,И преподносит с лестью мнеОбман услад самозабвенных.Но знаю точно - наперёд,Когда вся жизнь моя замолкнет,Душа не скажет, а - споёт.Пустившись в пляску через окна.

Ключевые слова: Душа разговор стих авторский стих

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