Найденыш

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 05:58

Причина: Авторская стилистика сохранена

Юлия Рысь Просмотров: 109 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 05:58 by

Подруга-волонтер рассказала историю. Возвращалась с работы, увидела кошку на дороге. Сидит под дождем — мокрая, грязная. Жалко стало кошака — замерзнет, собьют или собаки раздерут. Забрала домой, отмыла, накормила. Кошка спокойная, не мяукает, а только смотрит внимательно. А взгляд такой пронизывающий, аж глаза отвести хочется. Разместив объявление на нового найденыша, легла спать.Ночью просыпается от странного ощущения, некомфортно как-то, тревожно. Поворачивается, а кошка рядом на кровати сидит и на нее таращится. Погладила-уложила рядом, раз уж пришла. Может, привыкла на кровати спать. Через некоторое время опять просыпается: та же картина — сидит и смотрит, не шевелясь. Не выдержала, отнесла на кухню, дверь закрыла. Легла опять. Просыпается, а это чудо опять рядом сидит. Глаза аж светятся в темноте. И как только дверь открыла? Больше уже не уснула, включила свет, да так и просидела до утра под наблюдением странной гостьи.Оставлять у себя еще на одну ночь не захотелось. Пришлось немало побегать, чтобы найти другую передержку. Поиск старых хозяев результата не дал, а пока новых найдут — времени много пройдет. Приютить на время согласилась пожилая женщина. Живет она в частном доме. Ее старый кот умер еще в прошлом году, и она клятвенно обещала себе, что никакую живность больше не заведет, уж слишком больно их хоронить. Расчет подруги был на то, что приглянется кошка старушке, да и оставит она ее у себя жить.На следующий день звонит эта старушка подруге и рассказывает: днем-то вроде нормально все было — сидит тихо, только смотрит как-то странно, ну мало ли, стресс у животного, бывает. Когда спать ложилась, кошка рядом сидела, а ночью как начала по дому носиться с дикими воплями, будто гоняет ее кто-то. Бегала, бегала... пришлось дверь открыть, чтобы дом не разнесла. Выскочила кошка, и больше ее никто не видел. Старушка шутит, что домовой ее не принял.

Ключевые слова: Kошка домовой потеряшка волонтер передержка авторская история

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