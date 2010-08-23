Привет

ПРИВЕТ

Привет всем непроснувшимся, оставшимся во сне,Всем тем, кто не проснётся уже больше никогда,Кто крылья вдруг обрёл, купаясь в солнечном луче,И в предрассветной дымке воспарил под облака.Кто выбрал быть счастливым хоть один короткий миг,Обняв весь этот мир сквозь щель открытого окна,Кто в разговорах с лунной тенью по ночам охрип,Кому теперь открыты все пути на небеса.Привет всем непроснувшимся сегодня ото сна,Всем тем, кто на прощанье нам оставил тихий стон,Кто тенью задержался в отражении окна,Кто осознал, что жизнь — ещё один кошмарный сон.Сегодня утром птицы снова полетят на юг,И с ними вы в обнимку с ветром в небе сентября,Уходите туда, где никогда вас не найдут,Туда, куда однажды утром полечу и я...

Ключевые слова: Сон крылья полёт авторский стих

