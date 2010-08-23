Истории из жизни
Стихи

Привет

ПРИВЕТ


Привет всем непроснувшимся, оставшимся во сне,
Всем тем, кто не проснётся уже больше никогда,
Кто крылья вдруг обрёл, купаясь в солнечном луче,
И в предрассветной дымке воспарил под облака.

Кто выбрал быть счастливым хоть один короткий миг,
Обняв весь этот мир сквозь щель открытого окна,
Кто в разговорах с лунной тенью по ночам охрип,
Кому теперь открыты все пути на небеса.

Привет всем непроснувшимся сегодня ото сна,
Всем тем, кто на прощанье нам оставил тихий стон,
Кто тенью задержался в отражении окна,
Кто осознал, что жизнь — ещё один кошмарный сон.

Сегодня утром птицы снова полетят на юг,
И с ними вы в обнимку с ветром в небе сентября,
Уходите туда, где никогда вас не найдут,
Туда, куда однажды утром полечу и я...


Новость отредактировал Летяга - Вчера, 15:48
Причина: Стилистика автора сохранена
Вчера, 15:48 by serg-kil-incПросмотров: 39Комментарии: 1
+1

Ключевые слова: Сон крылья полёт авторский стих

Комментарии

#1 написал: serg-kil-inc
Сегодня, 10:33
Вдохновителем стала песня "Привет" группы "Свидетельство о смерти": зацепила фраза "Привет всем непроснувшимся, оставшимся во сне".
Походу, я написал другой текст под музыку группы.
