Привет
ПРИВЕТ
Привет всем непроснувшимся, оставшимся во сне,
Всем тем, кто не проснётся уже больше никогда,
Кто крылья вдруг обрёл, купаясь в солнечном луче,
И в предрассветной дымке воспарил под облака.
Кто выбрал быть счастливым хоть один короткий миг,
Обняв весь этот мир сквозь щель открытого окна,
Кто в разговорах с лунной тенью по ночам охрип,
Кому теперь открыты все пути на небеса.
Привет всем непроснувшимся сегодня ото сна,
Всем тем, кто на прощанье нам оставил тихий стон,
Кто тенью задержался в отражении окна,
Кто осознал, что жизнь — ещё один кошмарный сон.
Сегодня утром птицы снова полетят на юг,
И с ними вы в обнимку с ветром в небе сентября,
Уходите туда, где никогда вас не найдут,
Туда, куда однажды утром полечу и я...
