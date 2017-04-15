Сон или реальность?Эта история случилась, когда я была маленьким ребенком. Свою жизнь я начала помнить очень рано.
В то время мне было три года. Какие-то моменты всплывают в памяти, но именно это воспоминание отложилось на всю жизнь...
У нас был частный дом на три семьи, в котором жили мои дедушка и бабушка, мои родители, мои дядя и тетя.
Через год наш район в частном секторе пошел под снос, всем предоставили благоустроенные квартиры в многоквартирных домах.
В ту ночь, за год до переезда, в доме ночевала моя бабушка и ее старшая сестра, которая приехала к ней в гости. Я спала в обычной детской кровати, в которой спят маленькие дети, в той, у которой были деревянные прутья по периметру кровати.
Среди ночи я проснулась от взгляда. Около кровати стояла собака и молча на меня смотрела. Самое страшное, что глаза у нее светились ярко-зеленым огнем! Но, что интересно, взгляд у нее был какой-то изучающий, что ли. Признаков агрессии не было. Просто стояла и смотрела... Я попыталась закричать, но голоса не было. Прошло какое-то время, прежде чем я смогла позвать бабушку.
Уже будучи взрослой, обсуждая эту историю с бабушкой, она мне рассказывала, что в ту ночь они вместе с сестрой долго пытались меня успокоить и уверить, что все это мне приснилось, но эта история точно не была сном... Собак в нашем доме не держали. И, что самое интересное, я даже помню, как эта собака выглядела, она была породистой - это был рыжий ирландский сеттер.
Прошло много лет, но эта история до сих пор сидит у меня в мозгах, и я думаю, почему это случилось именно со мной, а не с кем-то другим в доме, если это был домовой? В моей жизни было много мистических событий, но какие-то вещи я боюсь рассказывать своим знакомым, чтобы они не сочли меня сумасшедшей... Буду рассказывать на этом сайте.
Новость отредактировал Lynx - Вчера, 23:30
Причина: Стилистика автора сохранена
Вчера, 23:30 by AleksandraOlПросмотров: 192Комментарии: 4
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