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Истории из жизни

Сон или реальность?

Эта история случилась, когда я была маленьким ребенком. Свою жизнь я начала помнить очень рано.
В то время мне было три года. Какие-то моменты всплывают в памяти, но именно это воспоминание отложилось на всю жизнь...

У нас был частный дом на три семьи, в котором жили мои дедушка и бабушка, мои родители, мои дядя и тетя.
Через год наш район в частном секторе пошел под снос, всем предоставили благоустроенные квартиры в многоквартирных домах.

В ту ночь, за год до переезда, в доме ночевала моя бабушка и ее старшая сестра, которая приехала к ней в гости. Я спала в обычной детской кровати, в которой спят маленькие дети, в той, у которой были деревянные прутья по периметру кровати.
Среди ночи я проснулась от взгляда. Около кровати стояла собака и молча на меня смотрела. Самое страшное, что глаза у нее светились ярко-зеленым огнем! Но, что интересно, взгляд у нее был какой-то изучающий, что ли. Признаков агрессии не было. Просто стояла и смотрела... Я попыталась закричать, но голоса не было. Прошло какое-то время, прежде чем я смогла позвать бабушку.

Уже будучи взрослой, обсуждая эту историю с бабушкой, она мне рассказывала, что в ту ночь они вместе с сестрой долго пытались меня успокоить и уверить, что все это мне приснилось, но эта история точно не была сном... Собак в нашем доме не держали. И, что самое интересное, я даже помню, как эта собака выглядела, она была породистой - это был рыжий ирландский сеттер.

Прошло много лет, но эта история до сих пор сидит у меня в мозгах, и я думаю, почему это случилось именно со мной, а не с кем-то другим в доме, если это был домовой? В моей жизни было много мистических событий, но какие-то вещи я боюсь рассказывать своим знакомым, чтобы они не сочли меня сумасшедшей... Буду рассказывать на этом сайте.

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 23:30
Причина: Стилистика автора сохранена
Вчера, 23:30 by AleksandraOlПросмотров: 192Комментарии: 4
+8

Ключевые слова: Домовой собака видение ночь испуг авторская история

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Комментарии

#1 написал: Лешик
Вчера, 23:49
0
Группа: Посетители
Репутация: (16|0)
Публикаций: 8
Комментариев: 130
Рассказывайте, будем читать.
У меня была вполне реальная нормальная собака, у неё были вполне собачьи глаза, которые светились зелёным в темноте, это для собак нормально, ну, для обычных собак.
Может, кто то собакой притворился, что бы не напугать, ведь дети обычно любят животных, а Вы вот испугались...
Зарегистрирован: 15.04.2017
#2 написал: Nadezhda9
Сегодня, 00:55
0
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Репутация: (5|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 186
Ну, да, добренькая такая собачка! Упаси Бог такое увидеть даже взрослому! ++++++++
Зарегистрирован: 4.10.2016
#3 написал: Oblomschik
Сегодня, 01:17
0
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Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 14
Само собой, деваха в три года запомнила что это ирландский сеттер. А лепреконы с горшком золота не пробегали?))
Зарегистрирован: 6.04.2017
#4 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 04:20
0
Онлайн
Группа: Журналисты
Репутация: (485|0)
Публикаций: 316
Комментариев: 1 406
Пишите конечно, почитаем! +++++++++++++
Зарегистрирован: 19.08.2017
        
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