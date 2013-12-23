День рождения на похороны

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 19:42

Причина: Стилистика автора сохранена.

Maya21 Просмотров: 118 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 19:42 by

Так уж случилось, что в моей жизни не происходило ничего загадочного или мистического, к сожалению или к счастью. Зато с моими родственниками, особенно по маминой линии, приключилось несколько странных и необъяснимых, лично для меня, событий.Одна из них произвела особое впечатление на меня, и я решилась ее рассказать. Речь идёт о моей бабушке, которая умерла много лет назад, когда мне было три года. Она долго болела и все знали, что это должно случиться, и готовились. Моей тете перед этим приснился сон, как будто к ней в гости пришла близкая бабушкина подруга, которая умерла несколько лет назад, нарядная, в ярком платке, и говорит: «Ну наконец-то, Панька (бабушку звали Прасковья, но все ласково называли ее Паня) ко мне на день рождения придёт». Моя мама с тетей решили, что это знак, и бабушка совсем скоро умрет, так и случилось.Только с похоронами началась какая то чертовщина, сначала машина сломалась, которая за бабушкой ехать должна, затем кое-как доехали до морга, и выяснилось, что гроб не привезли и вообще, напутали с датами похорон. В итоге так случилось, что пришлось переносить все на следующий день, и бабушку похоронили только на четвёртый день, а не третий, как и положено. Все были в таком шоке, особенно мама и тетя, что они только через несколько дней вспомнили, что именно в тот день был день рождения бабушкиной подруги.

Ключевые слова: Бабушка призрак сон авторская история

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