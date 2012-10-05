Ужасный сон

Однажды мне приснился сон. Я в квартире, в которой провел свое детство. Сижу в комнате, перед большим телевизором. Экран включен, и я вижу на нем жутковатое зрелище. Подвальная комнатушка, света практически нет. Это помещение находится во мраке. Впечатление такое, будто этот подвал был освещен керосиновой лампой или лампочкой с совсем малым количеством энергии. И вот, перед экраном, женщина. На вид измученная, с впалыми глазами, которые излучали муку в душе. На ней был поношенный, грязный халат, даже скорее, ночнушка. Волосы были темные, спутанные, чуть длиннее плеч. Рядом с ней стояла фигура в длинном балахоне. И с искаженным лицом. Я сразу понял, это не человек вовсе. Гримаса была такая... Глаз не было видно. Просто темные дыры вместо них. А вместо носа слегка вытянутый кусочек кожи с щелями, по типу ноздрей. В целом, кожа этого нечто, бледная, синеватая. Эта фигура стояла совершенно неподвижно, как манекен. И тут, лицо этой женщины приблизилось близко к камере. В глазах ее застыл ужас и мольба... После этого, словно провал в памяти, и я обнаружил что бегу по темному коридору. Такое ощущение, что была ночь. Вот, я бегу и бегу. А конца этому коридору нет. По ощущению, я бежал по нему вечность. Моя паника росла, на бегу я хныкал. И вот, я устал, и остановился, решив отдышаться. И почувствовал на своем плече чью-то тяжёлую руку. Обернулся, и увидел перед собой коренастого человека в темном смокинге. Лица я не разглядел. Оно было в какой-то дымке.— Хочешь выбраться отсюда? Я могу помочь.Раздался шипящий голос. Он протянул мне свою руку, и я увидел черную визитку.Но вот, послышался другой голос с умоляющими нотками.—Не верь ему!!!И после этого я проснулся.

