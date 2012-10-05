Истории из жизни
Сны

Ужасный сон

Однажды мне приснился сон. Я в квартире, в которой провел свое детство. Сижу в комнате, перед большим телевизором. Экран включен, и я вижу на нем жутковатое зрелище. Подвальная комнатушка, света практически нет. Это помещение находится во мраке. Впечатление такое, будто этот подвал был освещен керосиновой лампой или лампочкой с совсем малым количеством энергии. И вот, перед экраном, женщина. На вид измученная, с впалыми глазами, которые излучали муку в душе. На ней был поношенный, грязный халат, даже скорее, ночнушка. Волосы были темные, спутанные, чуть длиннее плеч. Рядом с ней стояла фигура в длинном балахоне. И с искаженным лицом. Я сразу понял, это не человек вовсе. Гримаса была такая... Глаз не было видно. Просто темные дыры вместо них. А вместо носа слегка вытянутый кусочек кожи с щелями, по типу ноздрей. В целом, кожа этого нечто, бледная, синеватая. Эта фигура стояла совершенно неподвижно, как манекен. И тут, лицо этой женщины приблизилось близко к камере. В глазах ее застыл ужас и мольба... После этого, словно провал в памяти, и я обнаружил что бегу по темному коридору. Такое ощущение, что была ночь. Вот, я бегу и бегу. А конца этому коридору нет. По ощущению, я бежал по нему вечность. Моя паника росла, на бегу я хныкал. И вот, я устал, и остановился, решив отдышаться. И почувствовал на своем плече чью-то тяжёлую руку. Обернулся, и увидел перед собой коренастого человека в темном смокинге. Лица я не разглядел. Оно было в какой-то дымке.

— Хочешь выбраться отсюда? Я могу помочь.

Раздался шипящий голос. Он протянул мне свою руку, и я увидел черную визитку.
Но вот, послышался другой голос с умоляющими нотками.

—Не верь ему!!!

И после этого я проснулся.


Новость отредактировал Estellan - 16-01-2026, 22:46
Причина: Стилистика автора сохранена.
16-01-2026, 22:46 by Ф И Л И Н 7 7 7
Ключевые слова: Сновидение кошмар коридор визитка авторская история

Комментарии

#1 написал: ebegen31
17 января 2026 15:42
+1
Группа: Посетители
Репутация: (83|0)
Публикаций: 41
Комментариев: 787
Надеюсь, это не пример одной из ситуаций, в которой мы можем оказаться после смерти. Ведь есть мнение о том, что во сне мы видим тот мир (миры), в которых пребывают души умерших. Лично я чувствую, что это вполне может быть так. Сколько непонятных дорог по непонятным ландшафтам пройдено мной во снах, сколько странных людей там встречено. Иногда это родственники, иногда - знакомые. Бывало, прежняя (или нынешняя) любовь.

Да, говорят, что в том мире, во сне, мы можем встретиться и с другими душами спящих людей. Другое дело, что не все сны мы помним, поэтому, если вам кто-то приснился, а вы ему нет, это вовсе не значит, что вы обознались. Просто этот человек может не помнить, где бродила его душа, пока он спал. Или он тоже встретит вас в этом сне - но только в будущем или уже встречал в прошлом: ведь земное время иному миру не закон.
Зарегистрирован: 5.10.2012
  
#2 написал: Ф И Л И Н 7 7 7
17 января 2026 15:47
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 16
Цитата: ebegen31
Надеюсь, это не пример одной из ситуаций, в которой мы можем оказаться после смерти. Ведь есть мнение о том, что во сне мы видим тот мир (миры), в которых пребывают души умерших. Лично я чувствую, что это вполне может быть так. Сколько непонятных дорог по непонятным ландшафтам пройдено мной во снах, сколько странных людей там встречено. Иногда это родственники, иногда - знакомые. Бывало, прежняя (или нынешняя) любовь.

Да, говорят, что в том мире, во сне, мы можем встретиться и с другими душами спящих людей. Другое дело, что не все сны мы помним, поэтому, если вам кто-то приснился, а вы ему нет, это вовсе не значит, что вы обознались. Просто этот человек может не помнить, где бродила его душа, пока он спал. Или он тоже встретит вас в этом сне - но только в будущем или уже встречал в прошлом: ведь земное время иному миру не закон.

Даа... Вполне может быть такое, что душа во время сна путешествует по иным мирам. К тому же, для этого моего сна не было предпосылок. Накануне ничего мистического не смотрел, стрессов не было. И тут, откуда не возьмись этот сон...
Зарегистрирован: 29.12.2025
#3 написал: Okotaen
18 января 2026 22:17
+1
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 19
Комментариев: 250
Да уж, довольно-таки жуткий сон. fearful Лично бы я не хотел себе такое во сне увидеть и пережить. А за историю "+".
Зарегистрирован: 18.01.2010
#4 написал: Ф И Л И Н 7 7 7
18 января 2026 22:54
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 16
Цитата: Okotaen
Да уж, довольно-таки жуткий сон. fearful Лично бы я не хотел себе такое во сне увидеть и пережить. А за историю "+".

Спасибо за оценку! Там еще была такая деталь, которую не смог добавить в историю. Иначе б история не была опубликована. А именно, в том коридоре повсюду валялись оторванные человеческие части.
Зарегистрирован: 29.12.2025
#5 написал: ebegen31
19 января 2026 00:32
+1
Группа: Посетители
Репутация: (83|0)
Публикаций: 41
Комментариев: 787
Цитата: Ф И Л И Н 7 7 7
Вполне может быть такое, что душа во время сна путешествует по иным мирам.


Хорошо, что вы запомнили и записали этот сон. А то, бывает, проснёшься и точно знаешь - снилось что-то интересное, если не сюжетом, то обстановкой и действующими лицами. А вот что, не помнишь...
Зарегистрирован: 5.10.2012
  
#6 написал: Ф И Л И Н 7 7 7
19 января 2026 15:35
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 16
Цитата: ebegen31
Цитата: Ф И Л И Н 7 7 7
Вполне может быть такое, что душа во время сна путешествует по иным мирам.


Хорошо, что вы запомнили и записали этот сон. А то, бывает, проснёшься и точно знаешь - снилось что-то интересное, если не сюжетом, то обстановкой и действующими лицами. А вот что, не помнишь...


Давным-давно у меня был опыт записывания снов. До сих пор где-то валяются несколько исписанных тетрадок. Наверное, с того времени стал лучше помнить сны. smile
Зарегистрирован: 29.12.2025
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.