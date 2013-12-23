Мой мальчик

Мой мальчикНе знаю как рассказать коротко. Поэтому будет как будет.
Сны про маленького мальчика мне снились с юности точно. Повторялись они нечасто. Раз или два за год.
Хороший такой пшеничный бутуз от года до двух сидел на руках у незнакомых мне женщин.
Ребёнка я этого видела и у меня внутри всё выть начинало. Тянуло. К нему. Прям физически. От пупка до нижних рёбер.
Я его сразу узнавала: он - мой.
И вернуть мне мальчишку очень нужно. К себе прижать.
Но женщина мне мальчика не отдавала. Ругалась, кричала, обвиняла: ты бросила, забыла, оставила, не отдам.
По-разному бывало. Когда-то успевала понять, что сплю, когда - нет.
Итог один - просыпалась так и не взяв его на руки.
И муторно мне было после этих снов. Осадок.
Сны приходили внезапно и, как мне казалось, ни к чему.
Я совместила сны и свой интерес к родословной со стороны бабушки и деда - совсем недавно. В том году.
Мне всегда было интересно: откуда они, где их родители жили, кем были.
И если про бабушку и её семью узнать можно было в семье, но мало кто, что помнил. То про деда сказать нечего было. Он, мягко говоря, набедокурил. И его дети его не знали.
И вот я наскоками, с юности, пыталась что-то вызнать. Но каждый раз без особого успеха, а в вопрос погружаться и искать самой - лень было.
А потом решилась. Дозрела.
Начинала я без особых надежд на лёгкий поиск. А меня будто ждали. Информация обрушилась потоком. На! бери!
Церковные книги оказались оцифрованы. И всё, что от 1800 до 1921 - в доступе.
Остальное - в архивы через запросы.
Вот в этот период, когда я активно вычитывала книги и записывала кто за кем и кто кому кто, приснился мне сон про мальчика, но другой немного.
Я шла по больнице. Старой. Но не ветхой. Как из фильма о прошлых временах.
Искала что-то. А потом услышала плачь. И пошла на звук.
Оказалась в большой и светлой палате. Там в современных прозрачных кювезах лежали новорождённые дети. И стояла медсестра. Подстать зданию. В чепце и переднике-фартуке.
Она сказала мне что-то вроде:
- Нельзя тебе сюда! Узнают! Быстрее ищи!
И я пошла вдоль рядов с кювезами. Судорожно вглядываясь в лица детей. Всех жалко, но моего среди них нет.
А потом здание начало трясти. Посыпалась побелка. По стенам трещины пошли. Медсестра заорала, чтобы я убиралась.
И я будто во сне глаза открыла. Увидела свою комнату, в которой засыпала. Но и сон как-то смогла удержать. Он мутно так виделся через интерьер спальни.
Я не знаю как. Не могу это отследить. Но сон вернулся.
Здание так же трясло. Но я уже не была в растерянности. Не помню, чтобы тогда осознавала, что сплю. Помню только внутреннее спокойствие и уверенность: сейчас будет по-моему.
И я заметила своего мальчика стоящим в темноте угла. Как наказанный. Одинокий.
Мы рванули к нему одновременно. Я и медсестра. Она при этом бежала по звериному. Страшно. Но я успела первой.
Меня такое облегчение накрыло, когда его к себе прижала.
Я с ним не бежала - летела. Ничего не видела перед собой кроме выхода из палаты.
И вдруг наткнулась животом на кювез с ребёнком. И зачем-то схватила ещё и его (кювез) одной рукой. И потащила за собой.
И вот с ним бежать стало уже не так легко. Тянуло руку.
У самого выхода нас догнала медсестра и схватила за другой край кювеза:
- Её оставь! Двоих - нельзя!
Я дернула нас троих: себя, мальчика на руке и кювез с ребёнком в сторону выхода, на чистом упрямстве: "смогу!"
А там улица. Весна. Сады в цвету.
И проснулась. Чудно так. Бывает падаешь во сне, вздрагиваешь и просыпаешься. А меня наоборот вверх стало поднимать. Медленно так. Я успела увидеть людей, которые спокойно прогуливались по тропинкам. А потом каааак дёрнет.
И я глаза открыла. В первые за все сны с этим ребёнком - на душе спокойно было.
Прошло какое-то время после сна. Полгода точно, может и больше.
Приехала к родителям в гости. И наконец-то подробно рассказала про то, что нашла по родословной. И говорю им под итог:
- Дальше копать не буду. Церковно-приходские книги до 1800 - в другой области, не оцифрованы. Делать запрос в ЗАГС после 1921 - смысла нет. Мы и так знаем, что у деда с бабушкой - четверо детей.
А мне говорят:
- Пятеро. Их первый сын умер. Год ему было с небольшим.
Я никогда не связывала свои сны и интерес к родословной. Но стоило мне про первого сына услышать. Как в голове щёлкнуло догадкой: так вот ты кто, мой мальчик.
Потом уже пришли неприятные вопросы: почему молчали, где могила и пр.
Я попыталась найти его могилу так же с наскока. Как и другую информацию. Но потерпела фиаско.
Мало того, что бумажная волокита требуется, так ещё и кошмары нападают. Каждый раз, когда перед сном задаюсь вопросом: а надо ли искать?
Как-то так.
