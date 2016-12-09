Про маленького мальчика

Про маленького мальчикаМаленький мальчик в болоте купался
И на русалок внезапно нарвался.
Долго мальчишкины кости хрустели,
Вкусно сегодня русалки поели.
Маленький мальчик гулял у заброшки,
Фигу ему показали в окошке.
Маленький мальчик к окну подошёл...
Труп расчленённый утром сторож нашёл.
Маленький мальчик по лесу гулял,
А рядом упырь свою жертву искал.
Сожрал он с концами мальчишку того,
И несварение теперь у него.
Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 14:18
Сегодня, 14:18 by Ночной_МонстрПросмотров: 19Комментарии: 1
Ключевые слова: Мальчик упырь русалки авторский стих