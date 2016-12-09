Про маленького мальчика

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 14:18

Ночной_Монстр Просмотров: 19 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 14:18 by

Маленький мальчик в болоте купалсяИ на русалок внезапно нарвался.Долго мальчишкины кости хрустели,Вкусно сегодня русалки поели.Маленький мальчик гулял у заброшки,Фигу ему показали в окошке.Маленький мальчик к окну подошёл...Труп расчленённый утром сторож нашёл.Маленький мальчик по лесу гулял,А рядом упырь свою жертву искал.Сожрал он с концами мальчишку того,И несварение теперь у него.

Ключевые слова: Мальчик упырь русалки авторский стих

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