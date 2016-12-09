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Стихи

Про маленького мальчика

Маленький мальчик в болоте купался
И на русалок внезапно нарвался.
Долго мальчишкины кости хрустели,
Вкусно сегодня русалки поели.

Маленький мальчик гулял у заброшки,
Фигу ему показали в окошке.
Маленький мальчик к окну подошёл...
Труп расчленённый утром сторож нашёл.

Маленький мальчик по лесу гулял,
А рядом упырь свою жертву искал.
Сожрал он с концами мальчишку того,
И несварение теперь у него.

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 14:18
Сегодня, 14:18 by Ночной_МонстрПросмотров: 19Комментарии: 1
+2

Ключевые слова: Мальчик упырь русалки авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
Сегодня, 16:17
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Группа: Комментаторы
Репутация: (1991|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 3 829
Это был неубиваемый мальщик)) как Горец, пусть будет +
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
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