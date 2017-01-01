Страшные сказки про мальчика (намбо ван и намбо ту)Страшные сказки про мальчика
Одному мальчику позвонили в дверь ровно в двенадцать часов ночи.
Родители мальчика давно уже спали, а мальчику вот никак не спалось от голода.
Он пошел открыть дверь и увидел на пороге старого почтальoна.
- Распишись за посылку, мальчик,- сказал почтовый работник.
Мальчик попробовал расписаться, но обнаружил вдруг, что у него нет рук.
- Тогда сходи, мальчик, и позови родителей,- сказал почтальoн.
Мальчик пошел было за родителями, но обнаружил вдруг, что у него нет ног.
Он попробовал было закричать от страха, но неожиданно обнаружил, что у него нет языка.
- Я что, до утра здесь буду стоять?- рассердился почтальoн и ушлепал с гробом под мышкой.
А на гробу было крупными буквами написано "МАЛЬЧИК".
Мальчика спасло от смерти лишь то, что он от голода съел свои руки и ноги и язык.
Жил на свете мальчик, который плохо ел, на глазах погибал от недоедания. Родители решили показать его семейному врачу.
- Известная болезнь у вашего мальчика,- сказал врач.- Вот вам от нее лекарство, будете давать его по одной пилюле три раза в день. Но ни в коем случае не давайте ему по 3 пилюли один раз в день.
Пока шли домой, родители забыли, сколько именно пилюль нужно давать мальжику, и как часто.
- Врач сказал, что по 3 пилюли один раз в день,- вспомнила мама.
- Нет, он именно сказал, что не давать по 3 пилюли один раз в день. А значит, будет ему давать по 3 пилюльки 3 раза в день.
Прошла неделя, и у мальчика появился настолько сильный аппетит, что он сначала съел маму, а затем и папу.
- Вижу, что вылечил тебя, Мальчик,- сказал доктор.
Это были его последние слова.
Вчера, 13:05 by МишенькаПросмотров: 19Комментарии: 0