Страшные сказки про мальчика (намбо ван и намбо ту)

Мишенька Просмотров: 19 Комментарии: 0 0 Вчера, 13:05 by

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Страшные сказки про мальчикаОдному мальчику позвонили в дверь ровно в двенадцать часов ночи.Родители мальчика давно уже спали, а мальчику вот никак не спалось от голода.Он пошел открыть дверь и увидел на пороге старого почтальoна.- Распишись за посылку, мальчик,- сказал почтовый работник.Мальчик попробовал расписаться, но обнаружил вдруг, что у него нет рук.- Тогда сходи, мальчик, и позови родителей,- сказал почтальoн.Мальчик пошел было за родителями, но обнаружил вдруг, что у него нет ног.Он попробовал было закричать от страха, но неожиданно обнаружил, что у него нет языка.- Я что, до утра здесь буду стоять?- рассердился почтальoн и ушлепал с гробом под мышкой.А на гробу было крупными буквами написано "МАЛЬЧИК".Мальчика спасло от смерти лишь то, что он от голода съел свои руки и ноги и язык.Жил на свете мальчик, который плохо ел, на глазах погибал от недоедания. Родители решили показать его семейному врачу.- Известная болезнь у вашего мальчика,- сказал врач.- Вот вам от нее лекарство, будете давать его по одной пилюле три раза в день. Но ни в коем случае не давайте ему по 3 пилюли один раз в день.Пока шли домой, родители забыли, сколько именно пилюль нужно давать мальжику, и как часто.- Врач сказал, что по 3 пилюли один раз в день,- вспомнила мама.- Нет, он именно сказал, что не давать по 3 пилюли один раз в день. А значит, будет ему давать по 3 пилюльки 3 раза в день.Прошла неделя, и у мальчика появился настолько сильный аппетит, что он сначала съел маму, а затем и папу.- Вижу, что вылечил тебя, Мальчик,- сказал доктор.Это были его последние слова.