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Истории из жизни

Страшный приворот

Бабушка моя в юности была красавицей, при этом была очень трудолюбива. Время было послевоенное, и она как старшая дочь кормила всю семью. Прадеда похоронили. Вот она и старалась: то на комбайне с утра до позднего вечера, то со скотиной возилась, то огородом занималась, то по грибы и ягоды в лес, то за травами для чая. Женихи и их матери на нее как на образец хозяйственности смотрели. Да и красива она была очень. Про ее сватовство отдельно напишу. Хотелось рассказать о том, как деда - мужа ее - приворожили. Ох, и знатен он был, шалопай, гармонист, первый красавец - свекровь на коленях у нее стояла, просила руки. Вышла-таки бабушка за него, и уехали они в город. В городе обосновались с сельским трудолюбием быстро - отстроили дом, телевизор с маленьким экраном вся улица к ним ходила смотреть. Купили Волгу. Тогда в 60-х это было невиданной роскошью. В общем, жили и не бедствовали - крепкий дом (полная чаша), в семье мир и лад.
Да вот только после крепкого становления семьи запала на деда женщина, то ли с корыстью, то ли от любви. Приворожила, в общем, та женщина его, да так, что с дедом стало твориться невероятное. Он стал как зверь. Понятное дело, уходил периодически к любовнице. Да и в самом конце, переступив через детей, ушел насовсем. Как рассказывала бабушка, по его словам, к дому не мог подойти, говорит, говном несло. А в доме с катушек съезжал: то могилы во дворе копал - похоронить заживо хотел ее, маленькую мою маму и дядю, тогда еще совсем малыша, то с ножом на них бросался, то крушил все, то руку на бабушку поднимал. Благо всегда соседи спасали. Милиция ему выдала предупреждение - не подходить к семье близко. Плакал он много, жалился, говорил, что жил с любовницей, но домой тянуло, семью страшно любил. Но как только подъезжал ко двору, повторялось то же самое. Также говорил, что даже на улице от бабушки и от детей запах вони шел, на котором его перемыкало, и он опять пропитывался к ним звериной ненавистью. Бабушка знала, как убрать сие колдовство было, да вот боялась она сильно. Смысл был в том, что нужно было деду нос разбить и платком с его кровью его лицо утереть, и пелена бы с глаз деда спала, и приворот был бы снят. Но, увы. Не смогла. Да и как огромному мужику нос разбить? Убьет ведь. К сожалению, дед прожил недолго, разбился на своей красивой Волге насмерть. Да и не мудрено, при сильных приворотах не живут долго. Говорят, что любовница приходила его на похороны, да вот только мать деда ее прогнала с похорон. Историю деда и бабушки помнит вся улица. Особенно про три ямки, в которых он хотел их похоронить под яблоней. В общем, ребята и девчата, берегите свои семьи и не подпускайте различных "муз" к себе, дабы себя и семью свою уберечь. На этом все.

Новость отредактировал Sunbeam - Сегодня, 09:16
Сегодня, 09:16 by SnejnayПросмотров: 1 481Комментарии: 25
+29

Ключевые слова: Приворот дед любовница смерть авторская история

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Комментарии

#1 написал: Восьмая тень
Сегодня, 09:44
+6
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (87|0)
Публикаций: 32
Комментариев: 244
Не дай бог.
А ведь делают привороты и не боятся. А потом отсушки. Человеками играют. Ужас.
Никому еще привороты счастья не принесли. Плюс. Сильно!
Зарегистрирован: 31.01.2016
 
#2 написал: Ратори
Сегодня, 10:46
+9
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Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 4
Когда я была еще маленькой, по соседству жила пожилая женщина с полупарализованным, полубезумным мужем. Став постарше, я узнала, что в таким он стал еще молодым человеком, примерно через год, после того, как женился на этой самой соседке. Приворожила она его. Увела от жены и двух, по-моему, детей. Так и прожили всю жизнь: он в безумии, она - ухаживая за безумным. И вот сколько таких примеров разрушенных судеб... Но ведь не останавливает некоторых...
Зарегистрирован: 9.10.2016
#3 написал: Talisha
Сегодня, 11:21
+8
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Репутация: (511|0)
Публикаций: 32
Комментариев: 1 435
У меня с родителями отца почти такая же история. Только там не приворот, а всячески кто-то вредил им, подкидывали нитки, перья и кости к порогу, и мн.др. В итоге дед из дома бежал, дескать плохо ему, ненавидит семью. А потом плакал, так домой тянуло. Бабушку несколько раз пытался зарубить, пелена стояла перед глазами...В итоге его ещё не старого парализовало, когда жил отдельно, но бабушка к нему не пошла. Так и умер вдали от семьи. Вот что зависть человеческая делает, особенно если семья - ладная и всем на диво!
Зарегистрирован: 18.05.2015
     
#4 написал: Стаська
Сегодня, 11:42
+2
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Публикаций: 2
Комментариев: 281
Страшная и поучительная история! Плюс!
Зарегистрирован: 13.04.2016
#5 написал: Black Bagira
Сегодня, 11:48
+7
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Комментариев: 482
ЖАль, что не сняли приворот, нужно было попросить здоровых мужиков, чтобы связали его, а ей всё сделать потом, что требовалось, раз знала, что нужно было делать...(.Но я лично думаю, что не смогла бы человека ударить так сильно...)
Зарегистрирован: 4.10.2013
 
#6 написал: Восьмая тень
Сегодня, 11:59
+8
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Репутация: (87|0)
Публикаций: 32
Комментариев: 244
Цитата: Black Bagira
ЖАль, что не сняли приворот, нужно было попросить здоровых мужиков, чтобы связали его, а ей всё сделать потом, что требовалось, раз знала, что нужно было делать...(.Но я лично думаю, что не смогла бы человека ударить так сильно...)

С одно стороны да, с другой - если не подействует, то высока вероятность, что ямкам под яблоней тогда недолго пустовать. В безумии человек на что угодно способен :/ а героиня рассказа все-таки мать и не только за себя в ответе. Предполагаю, что так она и рассуждала.
Зарегистрирован: 31.01.2016
 
#7 написал: Кровавый Мармелад
Сегодня, 12:02
+2
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Публикаций: 186
Комментариев: 5 230
поучительно ++++
Зарегистрирован: 29.11.2011
               
#8 написал: marlin
Сегодня, 12:19
+11
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Комментариев: 492
Жаль, что отец бабушки не был жив. А то взял бы да и разбил нос за дочь и внуков, без всякой магии все бы спало. Я за дочь бы потом заставил его могилу копать самому.В общем жалко, что заступиться было некому. Плюс
Зарегистрирован: 29.01.2016
 
#9 написал: PUFIK
Сегодня, 12:26
+6
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Комментариев: 1 599
Представить себе все воочию - жуть берет. Сколько раз говорено - на чужом несчастье счастья не построить. Но некоторые не перед чем не останавливаются. Плюс за историю.
Зарегистрирован: 8.07.2013
     
#10 написал: marlin
Сегодня, 12:31
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Комментариев: 492
Цитата: PUFIK
Представить себе все воочию - жуть берет. Сколько раз говорено - на чужом несчастье счастья не построить. Но некоторые не перед чем не останавливаются. Плюс за историю.

Некоторые люди любят косячить и все на магию, порчи и привороты сваливать, оправдывая себя. Тут не известно был ли приворот вообще.
Зарегистрирован: 29.01.2016
 
#11 написал: Кода
Сегодня, 12:38
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Публикаций: 6
Комментариев: 501
Цитата: Black Bagira
ЖАль, что не сняли приворот, нужно было попросить здоровых мужиков, чтобы связали его, а ей всё сделать потом, что требовалось, раз знала, что нужно было делать...(.Но я лично думаю, что не смогла бы человека ударить так сильно...)

Цитата: marlin
А где был отец Вашей бабушки? Взял бы да и разбил нос за дочь и внуков, без всякой магии все бы спало. Я за дочь сам бы потом заставил его могилу копать самому. Плюс

Жму руку Вам, Black Bagira и marlin!
Понятно, что мы теперешние и наши, пусть и недалекие, но уже предки, росли в разных ценностных плоскостях/полях....
Но бороться за свое счастье, мне кажется, можно и было нужно.
Да, страшно, но никто не говорит о том, что нужно было это делать очертя голову.
Продумать план, поговорить с соседками, тоже верившими в приворот и видевшими то, что происходило в семье этой...те бы, в свою очередь, ночью (или ночами) уговорили своих мужей подмочь соседу...схоронились бы человека три за кустиками, ну, для подстраховки...или милицию уже вызвать примерно ко времени удара по носу...я не знаю...можно что-то придумать было.
А может, и нельзя.
Все правильно говорят, в целом - от приворота не жди ничего хорошего (кстатия, кто-нибудь может объяснить в сакральном смысле - почему?), я бы добавил, что особо хорошим может и не закончится истоия двух людей, которая началась с того, что чья-то мать перед чьей-то дочерью стояла на коленях, по факту, просто так, прося выйти замуж за ее сына. Не правильно это.
Не должна мать стоять на коленях перед дочерью. Или чья-то мать перед невесткой. Во всяком случае, не по такой причине.
А история, безусловно, написана хорошо.
И мне она понравилась.
Я вообще редко комментирую "из жизни", а тут, вот захотелось. История правда, пробирает. Автору - спасибо!
Зарегистрирован: 9.12.2012
 
#12 написал: PUFIK
Сегодня, 12:39
+4
Группа: Комментаторы
Репутация: (1044|0)
Публикаций: 20
Комментариев: 1 599
Цитата: marlin
Некоторые люди любят косячить и все на магию, порчи и привороты сваливать, оправдывая себя. Тут не известно был ли приворот вообще.

Соглашусь, но некоторым женщинам стоит все же задуматься, прежде чем уделять внимание женатым мужчинам, да еще и с детьми. Ну и мужчинам быть осмотрительнее. Приворот, не приворот, а в итоге-то счастья не случилось никому. Итог все равно один:
Цитата: PUFIK
на чужом несчастье счастья не построить.
Зарегистрирован: 8.07.2013
     
#13 написал: Восьмая тень
Сегодня, 12:42
+7
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Комментариев: 244
Цитата: Кода
(кстатия, кто-нибудь может объяснить в сакральном смысле - почему?)


Приворот - насилие над свободной волей человека, над его возможностью выбора и определения собственной судьбы.
Что-то у меня туго с красноречием сегодня, в общем, из-за приворота меняется предопределенная судьба и путь человека, оттого привороживший получает свое наказание. Подвергшийся же привороту находится под воздействией сил, оков, душаших его волю и меняющих ее, потому тоже как бы задыхается ,болеет, сходит с ума и прочее.
Надеюсь понятно выразилась.
Зарегистрирован: 31.01.2016
 
#14 написал: Tigger power
Сегодня, 13:25
+2
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Репутация: (23|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 179
Действительно страшная история, очень часто, к сожалению, такие случаи имеют место быть в нашей жизни. В погоне за счастьем люди творят очень страшные дела, поганя жизнь и себе и другим. Жаль, что нос бабушка Ваша мужу своему не разбила, ведь было за что, заодно и приворот бы сняла, плюсище за историю!)
Зарегистрирован: 9.12.2016
#15 написал: Madame Margo
Сегодня, 14:04
+2
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Репутация: (21|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 399
Жаль, что так все закончилось печально( История хорошая. Вот глупые бабы, что к магии прибегают , раз своими силами завлечь мужика не могут, все ж потом вернется им( Да и зачем им мужик с прицепом????? Алименты платить, кормить чужих детей... Не понимают, куда лезут, и себе и окружающим судьбы портят своей тупостью.
Уважаемая Автор, спасибо что поделились, +.
Зарегистрирован: 27.02.2013
 
#16 написал: Серебряная пуля
Сегодня, 14:07
+2
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (927|0)
Публикаций: 72
Комментариев: 4 572
По моему правильно сделала, что не попыталась снять приворот, снятие действует только в случае если человек сам желает его снять, беготня туда-сюда, это признак приворота, но не более. Когда-то давно, когда рушили храмы, в деревеньке жила старушка- подвижница, ездила по сёлам, собирала, как могла иконы, была она очень старой. Вот к ней подошли с таким вопросом, хотя она ничем кроме спасения культурного наследия не занималась. Пришли дети и стали спрашивать:сможет ли она папку отмолить? Или надо ведьму искать?-
-Сказала, что отмолит, если сам придёт, если не борется, никто не поможет. А если борется то найдёт способ. Детей просила не искать бабок, только хуже сделают. Учится и помогать матери, поддерживать друг-дружку, да простить или забыть, их задача вырости матери на радость. Так они и поступили, все стали людьми, кто ветеринар, кто механизатор, людьми хорошими, настоящими. Думаю хороший совет, борьба, ненависть к новой жене, поиски ведьм, разрушают детские души, и не только детские.
Автору спасибо, что поделились. ПЛЮС.
Зарегистрирован: 10.08.2013
             
#17 написал: Snejnay
Сегодня, 14:15
+2
Группа: Посетители
Репутация: (61|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 86
Восьмая тень, Ратори, Talisha, Стаська, Кровавый Мармелад, PUFIK, Tigger power - Спасибо вам за комментарии ***
Цитата: Black Bagira
ЖАль, что не сняли приворот, нужно было попросить здоровых мужиков, чтобы связали его, а ей всё сделать потом, что требовалось, раз знала, что нужно было делать...
- Это были 60 годы. Мужчины кроме как в светлое будущее не верили ни во что. К тому же дед был партработником. Никто бы в здравом уме не пошел на это. В последствии стоял вопрос об исключении его из партии. Но он разбился - не успели исключить.
Цитата: marlin
Цитата: PUFIK
Представить себе все воочию - жуть берет. Сколько раз говорено - на чужом несчастье счастья не построить. Но некоторые не перед чем не останавливаются. Плюс за историю.

Некоторые люди любят косячить и все на магию, порчи и привороты сваливать, оправдывая себя. Тут не известно был ли приворот вообще.

Это был приворот. Я много чего опустила в рассказе - мольбы любовницы и угрозы. Да и тот факт что дед изменился в считанный месяц не оставляет сомнений.
Цитата: marlin
Жаль, что отец бабушки не был жив. А то взял бы да и разбил нос за дочь и внуков, без всякой магии все бы спало. Я за дочь бы потом заставил его могилу копать самому.В общем жалко, что заступиться было некому. Плюс

Прадед умер когда бабушке было 13 лет. Еще до начала войны.
Цитата: Кода

Не должна мать стоять на коленях перед дочерью. Или чья-то мать перед невесткой. Во всяком случае, не по такой причине.

Спасибо за комментарий. Дело в том что дед соврал родственникам - что договорился о сватовстве с бабушкой. Да она видила его в деревне, но гулять с ним не ходила. Общение было на уровне зравствуйте и как дела. Общение было беглым - поводов не было. Когда в дом пришла многочисленная родня деда со сватовством - что прабабушка, что бабушка удивились. Для матери деда это было позором. Впоследсвии она явилась одна на следующий день под вечерним покровом умоляла не ославлять их семью на всю окружность, говорила что сын ее сохнет по бабушке. Вставала на колени, упрашивала - то-ли бабушка сжалилась над ней, то-ли над ситуацией семьи деда, а может имело место быть нечто другое - в общем бабушка согласилась. Одно знаю что он ее очень любил до событий описанных в истории.
Зарегистрирован: 14.10.2016
#18 написал: evatanina
Сегодня, 14:21
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Публикаций: 17
Комментариев: 299
ребята и девчата, берегите свои семьи и не подпускайте различных "муз" к себе, дабы себя и семью свою уберечь
Такие "музы" изхитряются так при желании, что трудно уберечь. Одному моему знакомому такая вот звезда, кожанный шнурок с узлами повесила и внушила, что он ему от всех бед и болезней помогать будет. И семью бросил, и мать с отцом, все только лишь бы с ней быть. На человека уже не похож, но шнурок снять не может.

Плюс, конечно же. Забыла написать. kissing_closed_eyes
Зарегистрирован: 22.07.2015
#19 написал: Snejnay
Сегодня, 14:50
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Публикаций: 7
Комментариев: 86
Madame Margo
Серебряная пуля
evatanina
Большое спасибо вам за комментарии.
Зарегистрирован: 14.10.2016
#20 написал: Talisha
Сегодня, 14:52
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Комментариев: 1 435
Цитата: Кода

Все правильно говорят, в целом - от приворота не жди ничего хорошего (кстатия, кто-нибудь может объяснить в сакральном смысле - почему?


Потому что это подчинение себе воли другого человека. А насилие над духом - самое страшное перед духом преступление...
Зарегистрирован: 18.05.2015
     
#21 написал: ELEMAT
Сегодня, 15:45
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Публикаций: 19
Комментариев: 1 495
Страшная, конечно, история. Не дай Бог никому такого.
Наверное испытание такое было дано в жизни Вашим бабушке и деду. И скорее всего, дед его не прошёл, раз конец такой печальный. Видимо, люди всё же могут и должны такому привороту сопротивляться, хоть на сколько-то процентов - на то они и люди. Это моё личное мнение.
За историю Автору спасибо большое и плюс +
Зарегистрирован: 29.10.2013
    
#22 написал: ЛаккиБу
Сегодня, 16:10
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Публикаций: 1
Комментариев: 40
Привороженные долго не живут. Но если человек регулярно причащается (достойно), молится и постится то приворот на него не повлияет, а вернется на сотворившего его (поднявший меч от меча погибнет). Но в наше время это редкость 405 .

За историю конечно космический плюс.
Зарегистрирован: 1.01.2015
#23 написал: Асока
Сегодня, 16:16
+2
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Репутация: (38|-2)
Публикаций: 0
Комментариев: 117
Цитата: Кода

Все правильно говорят, в целом - от приворота не жди ничего хорошего (кстатия, кто-нибудь может объяснить в сакральном смысле - почему?)


Нарушение свободы воли человека. Поэтому.

А за историю плюс. В коментах истории не меньшее впечатление произвели - безысходностью.. Что никакого хэпи энда, как в кино, нету. Жил, кукукнулся, помер. Дети без отца выросли, жена - в одну каску лямку тянуть. Не Голливуд, жизнь((
Зарегистрирован: 27.09.2015
#24 написал: Летяга
Сегодня, 19:19
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Публикаций: 38
Комментариев: 4 945
У меня к приворотам как явлению отношение противоречивое. С одной стороны, на сайте много историй о них и нет оснований считать их враньём. Тем более, что истории на самом деле страшные. А с другой стороны... Вот есть у меня два знакомых, которые оставили свои семьи с детьми и ушли к другой (каждый к своей, понятно). Знакомые дамы как одна твердят о привороте, а я смотрю и не верю. Истории обе старые, всё там благополучно, включая уже довольно взрослых детей в новых семьях. Но в рассказанной истории сюжет от благополучия крайне далёк.
Так что плюс. И дай Бог всем нам никогда на собственном опыте не убеждаться в существовании такой гадости.
Зарегистрирован: 3.08.2014
           
#25 написал: ана аю
Сегодня, 19:20
+1
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Комментариев: 745
За историю плюс, конечно! Вот и не нужно женатым, знакомства с бабами водить. Не на ровном месте, скорее всего, привороты делают. Может подмигнул курве этой или помог чем.
Зарегистрирован: 20.06.2016
   
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