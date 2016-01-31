Страшный приворот

Новость отредактировал Sunbeam - Сегодня, 09:16

Snejnay Просмотров: 1 481 Комментарии: 25 +29 Сегодня, 09:16 by

Бабушка моя в юности была красавицей, при этом была очень трудолюбива. Время было послевоенное, и она как старшая дочь кормила всю семью. Прадеда похоронили. Вот она и старалась: то на комбайне с утра до позднего вечера, то со скотиной возилась, то огородом занималась, то по грибы и ягоды в лес, то за травами для чая. Женихи и их матери на нее как на образец хозяйственности смотрели. Да и красива она была очень. Про ее сватовство отдельно напишу. Хотелось рассказать о том, как деда - мужа ее - приворожили. Ох, и знатен он был, шалопай, гармонист, первый красавец - свекровь на коленях у нее стояла, просила руки. Вышла-таки бабушка за него, и уехали они в город. В городе обосновались с сельским трудолюбием быстро - отстроили дом, телевизор с маленьким экраном вся улица к ним ходила смотреть. Купили Волгу. Тогда в 60-х это было невиданной роскошью. В общем, жили и не бедствовали - крепкий дом (полная чаша), в семье мир и лад.Да вот только после крепкого становления семьи запала на деда женщина, то ли с корыстью, то ли от любви. Приворожила, в общем, та женщина его, да так, что с дедом стало твориться невероятное. Он стал как зверь. Понятное дело, уходил периодически к любовнице. Да и в самом конце, переступив через детей, ушел насовсем. Как рассказывала бабушка, по его словам, к дому не мог подойти, говорит, говном несло. А в доме с катушек съезжал: то могилы во дворе копал - похоронить заживо хотел ее, маленькую мою маму и дядю, тогда еще совсем малыша, то с ножом на них бросался, то крушил все, то руку на бабушку поднимал. Благо всегда соседи спасали. Милиция ему выдала предупреждение - не подходить к семье близко. Плакал он много, жалился, говорил, что жил с любовницей, но домой тянуло, семью страшно любил. Но как только подъезжал ко двору, повторялось то же самое. Также говорил, что даже на улице от бабушки и от детей запах вони шел, на котором его перемыкало, и он опять пропитывался к ним звериной ненавистью. Бабушка знала, как убрать сие колдовство было, да вот боялась она сильно. Смысл был в том, что нужно было деду нос разбить и платком с его кровью его лицо утереть, и пелена бы с глаз деда спала, и приворот был бы снят. Но, увы. Не смогла. Да и как огромному мужику нос разбить? Убьет ведь. К сожалению, дед прожил недолго, разбился на своей красивой Волге насмерть. Да и не мудрено, при сильных приворотах не живут долго. Говорят, что любовница приходила его на похороны, да вот только мать деда ее прогнала с похорон. Историю деда и бабушки помнит вся улица. Особенно про три ямки, в которых он хотел их похоронить под яблоней. В общем, ребята и девчата, берегите свои семьи и не подпускайте различных "муз" к себе, дабы себя и семью свою уберечь. На этом все.

Ключевые слова: Приворот дед любовница смерть авторская история

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