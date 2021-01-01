Ужас

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:49

Причина: Изменен раздел.

w4ra Просмотров: 85 Комментарии: 0 0 Вчера, 19:49 by

21:00Я,как обычно,смотрел телевизор и лежал на диване. Больше я ничего не делал21:59Я довольно-таки долго пролежал на диване,и я решил посмотреть на время. Уже было 21:59! Я сразу же выключил телевизор,помылся и лёг спать.22:55Я внезапно открыл глаза. На дворе была полная темнота. Я посмотрел на время,там было 22:55. Я удивился,почему я так рано встал? И тут я вспомнил,что мне захотелось в туалет,и я пошёл.22:59Я вышел из туалета,но я удивился тому,что телевизор был включён. Я очень удивился и немного испугался,чуть кирпичей не наложил. В телевизоре были белые и чёрные полосы,и какой-то тихий шум.23:00Вдруг я офигел,так как из телевизора внезапно выползло странное существо с острыми когтями. Оно со скоростью зомби шло на меня. Я очень испугался и побежал скрыться.23:05Существо почти что догнало меня и хотело убить. Но я взял свой острый кухонный нож и бросил в него. Но тут нож поглотился в его тело,и оно стало целым и невредимым. Оно хотело убить меня своими же когтями,но я уклонился и побежал скрыться. Существо же на этот раз быстро побежало за мной. И я решил спрятаться в подвале и запереться.23:07Я находился в подвале и очень сильно дрожал от испуга. Там слышался какой-то шум,иногда он был тихий,а иногда даже очень громким. Но потом я все же привык к шуму и успокоился.23:17Не тут-то было! Существо все же настигло меня,но я уклонился,ударил его ногой и убежал. Существо погналось за мной. Мы гнались по всему дому и чуть ли его не разгромили.23:20Я выбежал из дома,но существо меня схватило и хотело убить меня когтями. Я очень испугался и прикрыл глаза.23:21Внезапно произошло что-то странное. Существо отпустило меня,и со скоростью зомби начало идти,но задом наперед.Я удивился,и решил посмотреть,куда он идёт.23:22Существо уже было возле телевизора,в котором все еще были черные и белые полосы,иногда появлялись даже жуткие лица. Существо постояло несколько секунд,и потом оно залезло обратно в телевизор.23:23Весь этот ужас кончился,и дом вернулся в обычное состояние. Но потом у меня сами закрылись глаза,я упал прямо на пол,и заснул07:00 (следующий день)Я проснулся,но я не понял,как я очутился на полу. Но позже я офигел. На стене было огромными цифрами написан: "23" человеческой кровью. Я тут же пошел вот это стирать.Затем я начинаю думать,что в доме небезопасно,поэтому я быстро побежал на работу.

Ключевые слова: Ночь телевизор существо авторская история

Другие, подобные истории: