Сон про кота без головы

Я был у себя дома, в комнате с балконом. И вдруг заметил, что на балконе промелькнул рыжий кот. Приятного такого, пастельно-рыжего окраса. Неизвестно, откуда он — у меня такого нет. Я ему говорю: «Кис-кис!». А он вдруг бросается на меня…Я успел поймать его за шкирку левой рукой, но он всё равно успел вонзиться зубами в предплечье моей подставленной правой… Я испугался: «Теперь идти получать прививки от бешенства?»А потом я заметил, что вокруг мест на моей руке, в которые впились зубы кота, появились тёмно-коричневые матовые плотные круги. Похожие на гнилые места на яблоках.Я снова посмотрел на кота. И увидел, что у него нет части головы! Точнее, четверти… У кота была идеально ровно, словно лазерным мечом, вырезана та четверть головы, в которую входили верхняя челюсть, уши и оба глаза. Медики сказали бы, что разрезы произведены в горизонтальной и фронтальной плоскости… В мою руку, похоже, оставались втыкаться только зубы нижней челюсти.Но если нет верхней челюсти, а только нижняя, то чем он впивался в мою руку сверху, так, чтобы я видел коричневые пятна?..Срезы головы кота не были красными, не сочились кровью и не имели сложной структуры. Они были ровными и однородными, и были похожи на срезы разрезанного яблока. И такие же рыжие.Проснувшись, я подумал, что сон, наверное, предвещает что-то страшное.Где-то слышал, что для того, чтобы понять смысл сновидения, надо вспомнить, какие именно эмоции я в нём испытал. Если правда что-то серьёзное, то и эмоции должны быть тяжёлые. Но нет. Во сне я не испытывал ни ужаса, ни отчаяния. Скорее раздражение и досаду от того, что появилась новая проблема, которую надо решать.Начал думать…И вдруг вспомнил. Недавно я привёз с дачи мешок яблок. Положил в холодильник и забыл… А ведь они там гниют! (Коричневые гнилые пятна.) И мне надо их все помыть и перерезать! На четвертинки, как была порезана голова кота, чтобы потом пустить их на варенье или в заморозку, или засушить на компот… И, напоминаю, срезы головы кота выглядели точь-в-точь как разрезанное яблоко!Так что, к счастью, сон ничего особо страшного не предвещал. Только очередную бытовую работу, которая меня, конечно, бесит и угнетает…И не удивительно, что кот напал именно с балкона. Яблоки у меня лежали в холодильнике, но мы ведь часто в зимнее время используем в качестве холодильника балкон. Так что во сне балкон и холодильник могут быть взаимозаменяемыми образами.Ну и конечно, образ кусающего кота: кот — это приятно (яблоки), но необходимость эти яблоки мыть и резать — их тёмная сторона…Надеюсь, что эта история может быть интересна толкователям сновидений и заодно избавит сновидцев от каких-то лишних опасений. Не всегда ужасные сновидения предвещают ужасные события.

