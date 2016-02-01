Двойник

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 14:00

Sibiryak Просмотров: 21 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 14:00 by

Мне часто снится один неприятный, жуткий для меня сон. Кстати, пишу уже ночью, жутковато... Мне часто снится сон, в котором присутствует один персонаж. У меня есть кот (он на самом деле у меня есть), я во сне вижу своего кота, обстановка во сне, кстати, всегда разная, но примерно одинаковая, с небольшими различиями. И в этот же момент вижу такого-же кота, то есть двойника, и я во сне понимаю, что этот двойник какой-то плохой, что от него зло идёт, что он есть что-то типа демона в кошачьем обличье. На вид он точно такой же, но у него взгляд какой-то злой, и мне сразу так неприятно и страшно становится, и я хочу вышвырнуть этого двойника за окно или за дверь, но в руки мне его страшно взять. И сон заканчивается, и он мне уже снился, наверное, больше 20 раз. Когда про этот сон вспоминаю, про этого кота, то как-то жутко становится, у меня такое ощущение, что это действительно ко мне во сне что-то приходит, что-то нехорошее. Вот такие дела, что думаете?

Ключевые слова: Сон двойник демон кот страх авторская история

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