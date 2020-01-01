Женщина у лесной могилы. Или как я познакомилась с родственницей, о существовании которой не знала.

VishnyaDikaya Просмотров: 110 Комментарии: 0 +3 Сегодня, 08:01 by

Однажды снится мне сон: тёплый летний денёк и я гуляю в лесу. Лес тихонько шумит, он прохладный и свежий, весь в запахе трав, пористой почвы и прели. Сквозь пышную зелень деревьев просачиваются яркие лучи, по цветущим полянкам прыгают солнечные зайчики, блестит на кустах паутина, где-то высоко кукует кукушка, а я блуждаю между сплетений веток, слыша, как под ногами хрустят сухие прутики, опавшие шишки и мелкие камешки. Старые ёлки вокруг меня, все в смоляных потеках, стоят на замшелых стволах и остропилыми верхушками впиваются в небо - ясное, голубое, с легкими пушистыми облачками. Я оглядываюсь по сторонам и замечаю, что впереди - тропа, а вдоль тропы пролегли железнодорожные рельсы. Они старые и забытые, местами поржавевшие, поросшие мхом, да и шпалы у них кой-где переломаны посередине. Откуда они здесь? И куда меня приведут?Железная дорога убегает куда-то вдаль, под своды леса. Мне интересно, что же там скрыто за изгибом этих грустных рельс? Я иду, думая, где только человек не прокладывал свой путь, и ловлю себя на мысли, что путь этот сейчас почему-то кажется мне призрачным, сказочным, будто уводящим в прошлое, в другой мир.Я скрываюсь за поворотом - рельсы приводят меня на поляну. Стало ощутимо прохладнее и темнее, солнце куда-то исчезло. Меня оглушила внезапная тишина - как будто кто-то выключил звук. В высокой изумрудной траве я увидела железный покосившийся крест и ограду - обшарпанную, с облупленной на ней синей краской. У могилы замечаю женский стройный силуэт. Незнакомка стоит спиной ко мне в простом старомодном коричневом платье чуть ниже колен, такие когда-то носили в советские времена. Короткие черные волосы завиты в крупные волны и аккуратно уложены в давно немодную прическу, на шее - крупные белые бусы. Я несмело подхожу. От женщины веет холодом, она оборачивается и смотрит на меня. На вид ей лет тридцать пять. Лицо бледноватое с полупрозрачной кожей, со вздернутым маленьким носиком, тонкими губами и выразительными, полными отчаянья голубыми глазами. Читается в её чертах что-то отдаленно знакомое, но я не уверена, что когда-либо видела её.- Что вы здесь делаете? - вырвалось у меня, и эти слова разбили немую тишину, прозвучав так громко, словно заполнили собою все окружающее пространство.- Я... Я не знаю, - она казалась абсолютно растерянной, её зрачки бегали туда-сюда и смотрели будто сквозь меня. - Я всего лишь хотела увидеть родных. Я соскучилась, - в её красивых бездонных светлых глазах блеснула слезинка. Она перевела взгляд на крест и, вцепившись пальцами в ограду, тихо процедила сквозь зубы:- Я не могу уйти отсюда. Это место не отпускает меня.Наконец, я обратила внимание на ржавый крест. На нем, кроме старой металлической таблички больше ничего не было. На табличке - имя, фамилия, отчество и две даты.Хм, - задумалась я, рассматривая выгравированный текст, - как же странно: тут девичья фамилия моей бабушки, и отчество, как у неё. Только имя другое (когда я проснусь - полного имени не вспомню, кроме первой его буквы - С). Я начала понимать, что к чему - передо мной как живая стояла та, что была похоронена в этой могиле, и скорее всего, это моя родственница по отцовской линии. Страха внутри почему-то не возникло совсем. Как будто это было нормальным - стоять в лесу и говорить с покойницей.- Знакомы ли вы с моей бабушкой Ниной Макаровной? - спросила я у С.Она бросила на меня удивлённый взгляд. Её распахнутые глаза теперь смотрели изучающе, скользили по мне сверху вниз и обратно.- Да! - воскликнула женщина, - это моя сестра Ниночка. Скажите мне, как она? - С. схватила моё запястье, и пальцы её были такими ледяными, что по телу моему пробежал озноб, а на коже выступили мурашки.И тут картинка начала плыть у меня перед глазами. Я стала просыпаться. Последнее, что я помню, это просьбу С. передать привет моей бабушке. Только вот бабушка уже лет десять как покоилась в земле...Проснувшись, я коснулась своего запястья. Сон казался таким реальным, что прикосновение ледяных пальцев будто все ещё ощущалось кожей. По-прежнему бил озноб, сердце было неспокойным, оно трепыхалось где-то в горле. Несколько глотков воды быстро привели меня в чувство.В первую очередь я позвонила отцу.- Пап, не сочти мой вопрос странным. У бабушки Нины были сестры?- Ну, конечно, дочка, - с улыбкой ответил папа. Разве ты забыла про бабушку Веру? Ты же периодически наведываешься к ней в гости.- Это я помню, пап. А кроме Веры были у моей бабушки ещё сестры?- Да, - ответил отец и на секунду замолчал, обдумывая, видимо, причину моего вопроса. - была у бабушки ещё одна сестра. Наверное, я никогда даже о ней тебе и не рассказывал. Её звали Соня, она была самой старшей из сестер и умерла очень давно, в молодом возрасте. Я её ни разу не видел. Я даже не знаю, была ли она замужем, где жила и где была похоронена. А теперь, может, поделишься, почему ты спросила меня об этом?И я рассказала отцу про сон во всех подробностях. Он не был особо удивлён - мне и раньше снились вещие и мистические сны. Мы закончили разговор и тепло попрощались. Только в голове моей мысли все равно не вязались, не укладывались и путались в клубок.Почему родственница, о существовании которой я не знала, приснилась именно мне и при этом не сразу поняла, кто я? Почему её могила находилась в лесу? Ведь вряд ли она могла быть там похоронена. Почему Соня не могла отойти от места своего упокоения? Разве души привязаны к своим могилам? Я всегда думала, что нет. Почему она не могла увидеть свою сестру Нину? Разве умершие родственники не встречаются на небесах?В тот день я размышляла, кажется, бесконечно. Этот сон оставил после себя больше вопросов, чем ответов.

Ключевые слова: Лес железная дорога ограда могила родственнца авторская история

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