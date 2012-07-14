Слепой Клавишник
Я блуждаю средь скорбных могил
Под серебряным светом луны.
Я так много всего пережил,
Что давно перестал видеть сны.
Чёрен камень могильный и сух,
Бесконечно тверда здесь земля.
Я боюсь говорить что-то вслух,
Я ведь знаю: ОН слышит меня.
Эти шорохи в дальних кустах,
Силуэт среди мраморных плит.
Не смогу уже скрыться впотьмах,
И нет тех, кто меня защитит.
ЕГО музыка тянет меня,
Увлекая всё далее в ад.
Как ужасно прекрасна она!
Ни за что не отпустит назад.
Я блуждал средь могил ещё миг –
До того, как потухла луна,
Оголив ЕГО мёртвенный лик
И большие слепые глаза.
Тишина, покрывалом опав,
Поглотила безумный мой крик:
Средь пожухлых кладбищенских трав
Стоял мой идеальный двойник.
Новость отредактировал Qusto - Вчера, 14:43
Вчера, 14:43 by SolomonLaKruaПросмотров: 51Комментарии: 3
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