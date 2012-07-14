Слепой Клавишник

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 14:43

SolomonLaKrua Просмотров: 51 Комментарии: 3 +6 Вчера, 14:43 by

Я блуждаю средь скорбных могилПод серебряным светом луны.Я так много всего пережил,Что давно перестал видеть сны.Чёрен камень могильный и сух,Бесконечно тверда здесь земля.Я боюсь говорить что-то вслух,Я ведь знаю: ОН слышит меня.Эти шорохи в дальних кустах,Силуэт среди мраморных плит.Не смогу уже скрыться впотьмах,И нет тех, кто меня защитит.ЕГО музыка тянет меня,Увлекая всё далее в ад.Как ужасно прекрасна она!Ни за что не отпустит назад.Я блуждал средь могил ещё миг –До того, как потухла луна,Оголив ЕГО мёртвенный ликИ большие слепые глаза.Тишина, покрывалом опав,Поглотила безумный мой крик:Средь пожухлых кладбищенских травСтоял мой идеальный двойник.

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