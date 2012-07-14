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Стихи

Слепой Клавишник

Слепой Клавишник

Я блуждаю средь скорбных могил
Под серебряным светом луны.
Я так много всего пережил,
Что давно перестал видеть сны.

Чёрен камень могильный и сух,
Бесконечно тверда здесь земля.
Я боюсь говорить что-то вслух,
Я ведь знаю: ОН слышит меня.

Эти шорохи в дальних кустах,
Силуэт среди мраморных плит.
Не смогу уже скрыться впотьмах,
И нет тех, кто меня защитит.

ЕГО музыка тянет меня,
Увлекая всё далее в ад.
Как ужасно прекрасна она!
Ни за что не отпустит назад.

Я блуждал средь могил ещё миг –
До того, как потухла луна,
Оголив ЕГО мёртвенный лик
И большие слепые глаза.

Тишина, покрывалом опав,
Поглотила безумный мой крик:
Средь пожухлых кладбищенских трав
Стоял мой идеальный двойник.

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 14:43
Вчера, 14:43 by SolomonLaKruaПросмотров: 51Комментарии: 3
+6

Ключевые слова: Клавишник кладбище музыка двойник смерть могилы ночь тьма луна авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Qusto
Вчера, 14:46
+1
Онлайн
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Комментариев: 2 438
Хорошо, плюсую, +++++
Зарегистрирован: 14.07.2012
                 
#2 написал: Серебряная пуля
Вчера, 20:02
0
Группа: Друзья Сайта
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Публикаций: 92
Комментариев: 5 869
Поддерживаю, Плюс. Автор скажите:Это ваш рисунок?"
Зарегистрирован: 10.08.2013
              
#3 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 21:59
0
Группа: Журналисты
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Комментариев: 9 763
И рисунок и стих впечатлили, плюс. +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                             
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