Принцесса: часть 2

СМОТРИ

ВОТ

ГДЕ

ТЫ

ОСТАВИЛ

МЕНЯ

ОСТАВИЛ МЕНЯ ОСТАВИЛ МЕНЯ ОСТАВИЛ МЕНЯ ОСТАВИЛ МЕНЯ



ОСТАВИЛ МЕНЯ ОСТАВИЛ МЕНЯ ОСТАВИЛ МЕНЯ ОСТАВИЛ МЕНЯ



ОСТАВИЛ МЕНЯ ОСТАВИЛ МЕНЯ ОСТАВИЛ МЕНЯ ОСТАВИЛ МЕНЯ



ОСТАВИЛ МЕНЯ ОСТАВИЛ МЕНЯ ОСТАВИЛ МЕНЯ ОСТАВИЛ МЕНЯ



ОСТАВИЛ МЕНЯ ОСТАВИЛ МЕНЯ ОСТАВИЛ МЕНЯ ОСТАВИЛ МЕНЯ



ОСТАВИЛ МЕНЯ ОСТАВИЛ МЕНЯ ОСТАВИЛ МЕНЯ ОСТАВИЛ МЕНЯ



ОСТАВИЛ МЕНЯ ОСТАВИЛ МЕНЯ ОСТАВИЛ МЕНЯ ОСТАВИЛ МЕНЯ



ОСТАВИЛ МЕНЯ ОСТАВИЛ МЕНЯ ОСТАВИЛ МЕНЯ ОСТАВИЛ МЕНЯ

== Часть 8: Сестры ==После смерти Адама "Общество Принцессы" слегка изменилось. Принцесса больше не была объектом очарования. Она была угрозой, и они поняли, что их исследование может быть вопросом жизни и смерти. Очень быстро общество превратилось в то, с чем я знаком, секретное сплоченное сообщество, отчаянно рыщущее по интернету в поисках любого источника информации о Принцессе.Разумно будет удивиться, почему исследования вообще продолжились. Если попытки ведения переговоров с Принцессов были такими катастрофичными, то зачем пытаться? "Установка связи" всегда была одной из главных целей общества, но попытка поговорить с такой опасной штукой казалось невероятно глупой. Так казалось, по крайней мере, мне. Как, однако, оказалось, была причина, по которой общество верило, что общение было альтернативой.Вскоре после смерти Адама, когда поиск людей с информацией о Принцессе был наиболее интенсивным, общество наткнулось на человека с очень интересной (и очень грустной) историей. За годы до рокового случая Адама и Брайана, кое-кто уже преуспел там, где они провалились. Кое-кто на самом деле установил свяь с Принцессой.Она была десятилетней девочкой. Также она была первым человеком, убитым Принцессой.----Фэй никогда особо не увлекалась видеоиграми. Иногда она их пробовала, но они просто никогда не захватывали ее интерес так же, как книги. Ее основное соприкосновение с играми шло от ее младшей сестры Элли, которая не расставалась с ее Gameboy с шестилетнего возраста. Возможно, частично влияние сестры заставляло Фэй избегать видеоигр. Возможно, она считала их "детскими", потому что ассоциировала их с младшей сестрой.Со временем, она начнет избегать игр по другой причине.На десятый день рождения Элли их родители купили ей Nintendo 64 и картридж с Banjo-Kazooie. Фэй начала ревновать. Это было больше, чем родители тратили на подарки для ''нее''. Но, увидев чистое ликование на лице Элли, когда она вытащила консоль из коробки, оставаться рассерженным было нельзя. Хоть она могла быть вредителем, Элли была слишком милой, чтобы ее ненавидеть.Элли играла в эту игру увлеченно. 3D-игры были для нее в новинку, поэтому прогресс в игре был медленным, но ей было плевать. Она была просто поражена атмосферой, теряясь в большом трехмерном мире и встречая новых персонажей. То и дело Элли прибегала к Фэй с историей о новом открытом ей мире или враге, которого она едва избежала. Фэй обычно просто кивала и продолжала читать. Так было до тех пор, как она увидела ее рисунки.Помимо рассказывания людям об играх, в которые она играла, Элли любила рисовать их. Она сделала дюжины рисунков ее команды Покемонов за последний год, а серия скетчей над стенным шкафом перечисляла ее приключения в Link’s Awakening. Так что, начав играть в Banjo-Kazooie, она, естественно, должна была нарисовать групповой портрет всех персонажей. Так же естественно, когда он был закончен, она должна была пристать к Фэй, чтобы она на него посмотрела.Фэй посмотрела на рисунок достаточно долго, чтобы казаться заинтересованной. Он совпадал с тем, что она видела, когда наблюдала за игрой Элли. Там были Banjo, Kazooie, человек-череп, ведьма, другая ведьма, одна из джинджо... и персонаж, которого Фэй не узнала. В то время, как большинство персонажей были сгруппированы в центре рисунка, один был в стороне, выглядывая из-за дерева. Это была девушка с рыжими волосами и в белом платье, выглядевшая немного не к месту.— Кто это?— Это? А, она? Я не знаю. Она иногда показывается в игре. Я еще не уверена что она делает. Я думаю, она ангел.— Хм.Это казалось странным, но с другой стороны, Banjo-Kazooie был странной игрой. Наличие персонажа-ангела не казалось необоснованным.С течением времени, Элли играла больше и больше, продолжая рисовать. Фэй заметила, что фокус на рисунках Элли смещался. Другие персонажи появлялись меньше и меньше, а рыжеволосый ангел становился все более центральным. Не менее странным было то, что сколько бы Элли не рисовала ее, лица она никогда не имела.В конце концов, Фэй просто должна была спросить: "И что же ангел делает?"— На самом деле, она не ангел. Она принцесса. Она рассказала мне.— О. И что "принцесса" делает?— Она помогает мне! Она отгоняет плохих парней. Она может помочь перелететь на другую сторону, если я не могу допрыгнуть. Однажды она давала мне яйца, я думаю, что она дала их мне слишком много, потому что цифры превратились в буквы и все начало гудеть. Это было забавно.Глаза Фэй начали стекленеть, так как Элли продолжала перечислять. Она быстро попыталась сменить тему.— Почему у нее нет лица?Элли посмотрела на рисунок, будто она не заметила этого. Наконец она улыбнулась и сказала: "Она еще на закончена".— О, окей.Рисунок не закончен. Это имело смысл. Фэй решила уйти до того, как Элли начнет другую историю.Шло время и Элли играла все больше и больше. Фэй была поражена, что Элли еще не прошла ее. Прошло больше времени, чем она когда-либо тратила на прохождение. Ее рисунки также перестали изображать коо-либо, кроме принцессы, а частота появления рисунков увеличивалась. Казалось, что новый рисунок появлялся каждый раз, когда Элли приходила со школы или после прогулок с друзьями. Всякий раз, когда Элли играла, Фэй могла слышать ее тихие разговоры с экраном, но она останавливалась, когда кто-нибудь заходил. Фэй была не единственной, кто заметил странное поведение ее сестры. Их мать пару раз упомянула, что Элли, возможно, играет слишком много.Но, конечно, родители никода не вмешивались. В конце концов, Элли всегда была испорченной.Наконец, Фэй стала слишком обеспокоенной, чтобы держать свой рот на замке. Она должна была задать Элли нескоько вопросов. Странно, но она почти нервничала, собираясь столкнуться с сестрой лицом к лицу. До этого она никогда не была запугана ее сестрой, но что-то в том, какой зацикленной она стала, поставило ее на край.— Почему ты так много рисуешь принцессу?— Она говорит, что если я рисую ее, то она перестанет ранить меня, - сказала Элли, не отрываясь от рисования.Холод побежал по спине Фэй. Ранить ее? Что это была за игра такая? Как она ее ранила?Элли подняла голову и увидела испуганное выражение лица Фэй.— Ранить меня в игре, глупышка!Фэй нерешительно вздохнула. Она была лишь слегка успокоена, но оставалась так же озадачена. Надо было задать больше вопросов.— Окей, если она принцесса, то принцесса чего?— Чего-то в другом месте.— Чего-то в другом месте?— Она не любит говорить об этом. Это злит ее, а когда она зла, то начинает ранить меня снова.В голосе Элли послышался отголосок страха. Даже если ее ранили только в видеоигре, Фэй могла слышать, что что-то в этой принцессе плохо действовало на Элли.— Элли, это просто игра. Может, отдохнешь от нее?— Но ей будет одиноко!— Просто перестань играть на немного.— Ты не мама! Ты не можешь заставить меня!— Я любящая сестра! Я думаю, ты воспринимаешь игру слишком серьезно. Принцесса нереальна.— Нет! Она реальна, и ты меня не остановишь!Элли схватила свой рисунок и выбежала из комнаты.После этого разговора Элли не перестала играть. Они играла больше и начала делать это в тихие часы. Фэй, страдающая от хронической изжоги, часто просыпалась посреди ночи и слышала слабые звуки N64 из игровой комнаты сверху. Когда Элли не играла, она, казалось, избегала Фэй, несомненно помня их последнюю стычку. Фэй, видя, что ее сестра медленно сходит с ума... решила, что это не ее проблема. Она пыталась, а Элли отказалась слушать. Так что она имела безумную сестру, говорившую с видеоигрой. Ну и что?Впрочем, ее сестра решила принести проблему к ней.Однажды Фэй проснулась от своей обычной изжоги и увидела силуэт Элли на пороге. Фэй сперва испугалась, но включив свет, увидела, что у Элли были слезы в глазах. Она выглядела совершенно испуганной.— У меня был кошмар, - сказала она сквозь слезы.Прошли годы с тех пор, как Элли в последний раз делала это. Когда они обе были моложе, Элли обычно приходила к сестре чтобы успокоиться после кошмара. По крайней мере, Фэй узнавала неплохую страшную историю. Она всегда гадала, почему Элли никогда не ходила к родителям, но в те моменты спрашивать это казалось неправильным.Как и годы назад, Элли доковыляла до кровати Фэй, села в ее ногах и описала увиденное.— В моем сне, Принцесса... она показала, откуда приходит. Это было... это плохо. Это странно и страшно, она злится, когда находится там. Это похоже на королевство. Ничего не правильно. Все сломано. Оно полно людей и вещей, которые так же пусты, как она, но большинство из них не могут думать правильно, потому что никто не дал им мозгов... и чего-то. Там нет неба, нет воды, нет травы, нет... нет...Элли начала плакать. Это был определенно самый замысловатый кошмар, когда-либо описанный Элли, гораздо лучше, чем "это был страшный черт из коробки с ружьем!". Фэй потянулы руу, чтобы успокоить ее.— Все в порядке, - сказала она так успокаивающе, как могла.Но ее рука была отброшена.— Не в порядке!— Это был просто сон.— НЕТ! Я думаю... Я думаю, когда я не играю... Принцесса вынуждена возвращаться туда! Когда я не играю или рисую ее, она вынуждена возвращаться. Это так ее злит! Я не знаю, почему возвращения так ее злят!Элли встала и направилась к двери.— Элли? Ты... ты собираешься играть сейчас?— Я не могу оставить ее там!— Она нереальна!— Заткнись!Элли захлопнула дверь за собой. Похоже, Фэй проиграла еще одну битву за рассудок сестры. По крайней мере, ее изжога утихла. Она попыталась снова лечь и уснуть.Но это было не все.Видимо, хлопок дверью был достаточно громок, чтобы разбудить их мать, которая решила, что наконец настало время заняться дисциплиной. Сначала Фэй услышала приглушенный спор из игровой комнаты. Однако этот спор быстро обострялся. Со временем, Фэй могла слышать все, что они говорили.— Эланор-Джейн, немедленно возвращайся в кровать!— Мама, я должна спасти Принцессу!— Она нереальна! Сколько раз я должна тебе говорить, что видеоигры нереальны?!— Но она реальна! Она не просто в игре! Она здесь! Смотри!— Это просто рисунки. Они... Ох... О, Боже. Элли, это ты нарисовала?— Видишь? Сейчас она злится! Она реальна и ты злишь ее!— Элли, просто иди спать.— Нет! Я должна помочь ей!— Иди спать!— Нет! Нееееееееет!Крик двигался вниз по мере того, как мать тащила Элли в ее комнату. Как могла расслышать Фэй, Элли затолкнули в комнату и закрыли за ней дверь. Хоть и слабо, она могла слышать плач своей сестры. Иногда она выкрикивала нечто все более бессвязное. Одна особая фраза застрянет в памяти Фэй на годы после:"Ты совсем как они! Они сказали, что она нереальна! Они разрушили все, и ты такая же!"----Эта вспышка доказала родителям Элли слишком многое, чтобы игнорировать. На следующей неделе она была отправлена к психиатру. Когда врач понял, что не может "вылечить" Элли от ее "мании", он порекомендовал использовать медикаменты. чтобы регулировать ее галлюцинации. Фэй подозревала, что эта рекомендация могла быть не полностью этически мотивированной, помня про отношения психиатрии и производителей лекарств, но не могла спорить с результатами. Во время приема таблеток, Элли вела себя как совершенно другой человек. Больше никаких криков, визгов и пачкания бумаги. Элли стала очень тихой и замкнутой. Что примечательно, она больше не хваталась за свои игры. Даже за Gameboy.Спустя пару недель Фэй набралась смелости спросить у Элли про ее веру в Принцессу. Элли спокойно и холодно подумала, обернулась к сестре и ответила: "Она нереальна".А потом, в одну субботу, Элли опоздала на обед.Фэй и ее родители обыскали весь дом, зовя ее, выглядывая из окон. Ее нигде не было. Вдруг Фэй поняла, что никто не проверил игровую комнату. Да и зачем бы? Элли больше туда не ходила.Фэй нашла свою сестру на диване перед светящимся экраном. Она была мертва. Ее тело покрывали синяки, порезы и рубцы. Она была убита почти так же, как и Адам годы спустя, но с одним ключевым отличием. В отличие от него, не было никаких признаков того, что она пыталась отбиться.== Часть 9: Игра ==У меня были некоторые проблемы с тем, чтобы должным образом изложить то, что вы собираетесь прочитать. Это, возможно, самая важная часть истории и я приложил все усилия, чтобы убедиться, что вся информация точна настолько, насколько это возможно. Мои попытки дальнейших исследований по этим событиям обернулись неудачей. Вся относящаяся информация была либо потеряна, либо уничтожена, а вовлеченные люди не изъявили интереса в общении со мной. Человек, от которого я и Общество услышали эту историю, единственный, кто добровольно выступал по этому вопросу, и, к несчастью, сейчас он мертв.Так что я решил отбросить контекст и просто представлю эту историю так, как изложил ее нам человек, которого мы назовем Дэн.----Это было в конце 90-х. Первоначальный шок от 3D-графики спадал, и разработчики игр только начали исследовать возможности железа Nintendo 64 и Playstation. На горизонте была Ocarina of Time, и ее ожидание давало геймерам жажду на фэнтези, приключения, мечи и магию.В ответ на это подающая надежды компания начала разработку игры, которая так и не увидит свет. Игра, носившая рабочее название "Hero and Princess", была очень амбициозным проектом для такой маленькой команды. Происходившая в безымянном фэнтези-королевстве, игра придерживалась формулы прогресса из Legend of Zelda, с геймплеем, разделенным на подземелья и собирание новых вещей и способностей для продвижения. Однако, предметом гордости игры должна была стать помощница, сопровождавшая игрока на всем протяжении путешествия. Во время разработки она была известна как "Принцесса". Идея состояла в том, что Принцесса была бы постоянным ИИ-компаньоном игрока. Она бы сражалась на его стороне, помогала решать головоломки, давала подсказки и обеспечивала очаровательное, зависящее от контекста, подшучивание над героем. Важным элементом было то, что она должна была быть "полным ИИ" без заскриптованных действий. Конечно, имелись планы на механики отношений и настроения, которые влияли на то, насколько полезной и эффективной была бы Принцесса. В ответ на ваши действия, она могла быть верным союзником, стремящимся завершить задание с вами, или скупым компаньоном, сопровождающим вас только для удовлетворения ее собственных целей.Эта динамика была идеей мистера Карвера, главного дизайнера проекта. Хотя его областями компетенции были сюжет и арт, он всегда был главным защитником системы ИИ-компаньона как ключевой механики игры. В конце концов, он потратил много часов на создание интересной и динамической личности для Принцессы, кого-то, с кем игрок хотел бы провести 45-ти часовую игру, и слегка привязался к персонажу. Он часто тратил свободное время, рисуя портреты ее, девушки с рыжими волосами и в белом платье, часто в мирных сценариях и идиллических пейзажах. Странно, но не смотря на создание для персонажа комплексной личности и всестороннюю историю, он никогда не называл ее иначе, чем "Принцесса". Когда его спрашивали, он отвечал, что просто не определился с именем, словно никакое "не подходило", но был уверен, что определится, когда игра выйдет в бету.Игра никогда не вышла в бету.Очень рано стало ясно, что механику ИИ-компаньона, какой ее себе представлял мистер Карвер, было невозможно осуществить. Команда была слишком маленькой, железо консолей слишком слабым, а идея слишком большой и сложной для доступных ресурсов. Были попытки урезать игру, дать больше контроля над Принцессой в руки игрока и прочие решения, но ничто не могло остановить невероятного раздувания числа фич, которые вызывали идеи мистера Карвера. Сам Карвер стал очень возмущен любыми предлагаемыми ограничениями ИИ-природы Принцессы, настаивая, что она имеет жизненно важное значение не только для геймплея, но и для сюжета, который он пытался рассказать, и Принцессы как персонажа. В конце концов, начальство потеряло терпение и приказало полностью вырезать из игры фичу с Принцессой.После этого, согласно словам его друзей, Карвер погрузился в депрессию. Он по-прежнему выполнял свои обязанности сценариста и арт-директора, но начал все сильнее отдаляться от проекта. Он тратил все больше и больше времени, рисуя Принцессу, вплоть до того, что стены его офиса стали покрываться концепт-артами для вырезанного персонажа. Он часто рисовал Принцессу, просто пусто смотрящую на зрителя или колотящую в стену в отчаянии. По офису ходили слухи, что Карвер, находясь в одиночестве, разговаривал с этими рисунками, но не настолько активно, чтобы услышать что-то особое.Когда игра вошла в альфу, вышла Ocarina of Time. Исполнительный продюсер потребовал ускорения работы, чтобы выпустить какой-нибудь продукт и оставить позади этот катастрофический цикл разработки. Мистер Карвер стал брать все больше отгулов. Он опаздывал на работу, всегда выглядя очень уставшим и небритым. Руководством компании его психическое здоровье начало ставиться под вопросом. Во время совещания у Карвера случился срыв, он бредил и кричал на исполнительного продюсера о Принцессе, словно она была реальным человеком. Он умолял вставить Принцессу обратно в игру, но вместо этого был уволен. После совещания он немедленно покинул здание (некоторые говорят, что в слезах) и вернулся к себе домой, даже не озаботившись уборкой своего офиса.Тем вечером мистер Карвер был найден мертвым в его квартире.Он лежал на полу посередине своей гостиной, с кровью, льющейся из руки. Он вскрыл себе вены на запястье. Стены комнаты были полностью покрыты рисунками Принцессы. На каждом она представала в больших страданиях. Она плакала, кричала, обращалась с мольбой к зрителю. Идиллические поля были заменены на темные, искривленные ландшафты, которые часто, казалось, были на грани того, чтобы заключить ее полностью в тень. А на полу рядом с мистером Карвером было еще больше рисунков, скетчей на скорую руку, словно нацарапанных в безумной спешке. На этих рисунках не было ничего, кроме ее на белом фоне, с расставленными руками и без лица.Общество верит, что в этот момент была рождена Принцесса, какой мы ее знаем.== Часть 10: Глюк ==Пять месяцев после его смерти разработка Hero and Princess шла без происшествий. Рабочее название к тому моменту было пережитком прошлого, потому что в игре больше не было "Принцессы", но нельзя ведь сказать инвесторам, что ты теперь работаешь над игрой, которая называется просто Hero.По крайней мере, Принцессы не было в игре официально.ИИ и графические данные для Принцессы, хоть и бывшие на уровне концептов, оставались в игровом коде много месяцев. Только когда начали поступать багрепорты, разработчики задумались о ее полном удалении. Согласно тестерам, в редких случаях игра загружала незаконченную модель девушки с рыжими волосами и в белом платье вместо различных NPC. У девушки всегда не было ИИ, коллизии или любого другого метода взаимодействия, и если она заменяла важного для квеста NPC, то игра становилась непроходимой. Каким-то образом графические данные Принцессы по-прежнему вызывались, и разработчики пытались разными способами исправить это.Но ничего не работало. С прошествием времени, появления Принцессы в игре становились все более замысловатыми и, к ужасу разрабочиков, более частыми. Она начала спавниться с подпрограммами ИИ NPC, иногда даже предлагая случайные диалоговые опции из других частей игры. Вдобавок, он могла вести себе так, что ее поведение не совпадало ни с одним известным ИИ из игры. Распространено было также то, что она пофорачивала лицо к камере, независимо от того, где она двигалась, а не к аватару игрока. Также был один зарегистрированный случай, когда она вывела на экран строку текста, которой в игре не было нигде."Пожалуйста."После трех месяцев этого, разработка замедлялась до скорости улитки. Глюк очень мешал работе и часто срывал попытки протестировать игру. Даже тестовые зоны без NPC не были безопасны от неожиданного появления этого глюка. По офису, в основном среди тестеров, начали бродить слухи о Принцессе и идея о том, что их игра может быть преследуема духом мистера Карвера. Однажды такой разговор начался во время тестирования и закончился тем, что тестовый билд немедленно завис намертво с изображением Принцессы в центре экрана. Тестеры решили не докладывать об этом.Проблема достигла апогея, когда одним утром команда разработчиков обнаружила их главного моделлера персонажей, которую мы назовем Джиной, без сознания на полу офиса со скомканным куском бумаги в руке. Персонал, совершенно не готовый к таким кризисным ситуациям, принялся тыкать в нее, пока она не очнулась. Сначала она заявила, что ничего не помнит о событиях того вечера. Она работала всю ночь, но после наступления полуночи не помнила ничего.Когда ее коллеги развернули кусок бумаги, который она держала в руке, они обнаружили, что это было изображение Принцессы, поспешно нацарапанное фломастером. Увидев его, Джина запаниковала и попыталась убежать. Попытки ее успокоить были встречены загадочными криками "Вы не знаете ее!" и "Мы не можем оставаться здесь!". Джина покинула офис и вернулась домой, на следующий день позвонив с просьбой уволить ее. Между ней и исполнительным продюсером случился очень долгий и напряженный разговор по телефону. После его завершения, он приказал полностью удалить все данные, относящиеся к "глюку Принцессы" из игры. Все модели, все скрипты, все.Проблема была в том... что разработчики уже сделали это неделю назад.Псле двух лет разработки, Hero and Princess была отменена. После инцидента с Джиной, люди начали неуклонно покидать проект, многие со схожими загадочными обстоятельствами. У тестеров была особенно большая текучка, а баги, о которых они сообщали, зачастую были бессмысленными. Инвесторами компании проект стал считаться пустой тратой денег, и их решением было сократить свои потери и перейти на что-то еще.Два года спустя, исполнительный продюсер покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна второго этажа. Никто не знал, почему он так поступил. Он перешел на другой проект и вполне неплохо поживал. Однако, несмотря на тщательные поиски, не было обнаружено признаков преступления или что кто-то вообще еще был дома в то время. Единственной странной деталью, оставленной им, была запущенная Ocarina of Time, когда он пошел наверх, чтобы сделать это. Она даже не была на паузе.----Вот такую историю рассказал нам Дэн. Он был тестером во время разработки Hero and Princess, одним из немногих, кто оставались в проекте начиная с его начальных стадий и заканчивая коллапсом. У него самого было много историй о появлениях Принцессы во время разработки, но он пришел к Обществу не по этой причине, и не по этой причине я запостил его историю здесь.Он хотел записи. Он хотел, чтобы история Принцессы стала известна. Он единственный был готов говорить о ней, и он не хотел, чтобы она умерла с ним.Почему он мог умереть? Дэн решил, что собирается противостоять Принцессе, и нуждался в помощи Общества.== Часть 11: План ==Дэн был немного чудак.Как можете себе представить, его история сделало его чем-то вроде суперзвезды в Обществе. Он был свидетелем того, как все начиналось. Если и были ответы на вопрос о истинной природе Принцессы, то они лежали в тех странных годах, когда Hero and Princess была в разработке.Дэн, впрочем, держал при себе гораздо больше, чем вы можете ожидать от кого-то с такой значимой информацией, как у него. Он отвечал на задаваемые вопросы, но никода не казалось, что он хотел этого добровольно. Если вы думаете, что я обновляю блог слишком редко (перерывы между появлениями новых частей действительно могут быть довольно большими — ''прим. пер.''), то для того, чтобы рассказать свою историю, Дэну потребовался ''год''.Как оказалось, на то была хорошая причина. У Дэна... было собственное дельце. Примерно полгода назад, совершенно неожиданно Дэн создал новую тему на форуме Общества. Заголовок гласил: "Эндшпиль". Это приведет к событию, которое изменит Общество навсегда.Следующий текст — прямая копипаста из той темы.''Привет. Меня зовут Дэниел. Вы знаете меня как главного тестера Hero and Princess, первого человека, увидевшего проявление Принцессы. Вы знаете это, потому что я вам рассказал, но это неполная история. Пришло время рассказать остальное, ведь если я не сделаю это сейчас, есть хорошая вероятность, что больше у меня шанса не будет.''''Тестирование видеоигры - очень бесстрастный процесс. Тебе не просто платят за то, что ты играешь. Тебе платят за то, чтобы ты ломал игры и искал ошибки. Ты методично пробуешь все, о чем только можешь подумать, а потом делаешь это снова и снова. Ты становишься хорош в нестандартном мышлении, в манипуляции разрозненными механиками и выявлении тонких недостатков, которые могут поломать игру пополам при правильном применении.Я слышал, что для некоторых процесс тестирования может медленно лишить возможности наслаждаться играми на досуге. Ты становишься таким сфокусированным на ломании игр, что теряешь способносить играть в них как потребитель. Ты хочешь исследовать каждую механику, доводить все до упора и испытывать тот порочный маленький кайф, когда все это разламывается между пальцами.''''Когда все началось, Принцесса была лишь одним багом из многих. В незавершенной модели персонажа, загружающейся в неправильном месте, не было ничего невероятного. На самом деле, в том билде игры было несколько похожих глюков. Отличие было в том, что те глюки, хоть и медленно, были исправлены. Принцесса же не исправлялась. Когда каждый раз мы думали, что нашли ее, думали, что достигли корня проблемы, она всплывала где-то еще странней и нелепей.''Может, это было что-то со мной. Она почти никогда не показывалась, когда меня не было в офисах. Я первым увидел ее, и на протяжении разработки Hero and Princess я был, считай, единственным, перед кем она появлялась чаще всего. Я думаю, она знала, что я был главным тестером и получала удовольствие от того, что морочила мне голову. В конце концов, я был тем, кто старался из всех сил, чтобы вытурить ее из чертовой игры. Я говорю о тех моментах, когда она смотрела прямо в камеру. Это происходило, когда я тестировал. Она пялилась на МЕНЯ. Она хотела, чтобы Я знал, что она может видеть нас!''''Я ненавидел ее. Ненавидел ее пустое лицо. Я ненавидел, когда она делала это дурацкую позу в форме буквы Т. И когда Hero and Princess отменили, я ненавидел ее за мое увольнение с работы. С лучшей работы в моей жизни. Почему она сделала это со мной? Что за хуйней она была? Почему она не могла просто исчезнуть как хорошая маленькая ошибочка? Ей было недостаточно сломать нашу игру. Она должна была сломать нас. Она должна была сломать меня и Джину, и всех других людей, которые просто хотели сделать хорошую игру. Когда это было сделано, она должна была сломать каждую другую игру. Ей было недостаточно быть черной меткой на нашей игре, она должна была стать неразрешимым багом в каждой игре на Земле.''''Я тестер. Моя работа - экспериментировать и выявлять корень, из которого исходят глюки и отклонения от нормы в видеоиграх. Возможно, Принцесса думала, что мое увольнение заставит меня сдаться, но я не сдался до сих пор.''За прошедшие десять лет у меня было более двухсот встреч с Принцессой. Я играл в широкое разнообразие игр как минимум по 40 часов в неделю, часто запуская несколько консолей одновременно, чтобы увеличить шанс. Я провел все виды экспериментов, чтобы определить ее точные возможности, методы работы и (что самое главное) потенциальные слабости. Когда я пишу это, я окружен листами рукописных заметок, которые, я надеюсь, достаточно читабельны, чтобы быть полезными для остальных, если я не выживу. Там слишком много, чтобы я набирал это сейчас, когда у меня немного времени.''''Я не узнал многого. Я выяснил только фрагменты. Чем бы она не была, она не часть игры, по крайней мере не совсем. Когда она проникает в игру, создание образа ROM не показывает ничего необычного. Сохранение через эмулятор не гарантирует, что она будет там при загрузке сейва. Она вступает где-то как лишний не прослеживающийся пакет данных. Думаю, увеличение времени загрузок с этим как-то связано, но я не уверен. Это все так чертовски загадочно, или, может, она просто меняет показания, чтобы заебать меня.''''Я пытался говорить с ней. Голос, текст, двоичный код. Иногда я получал реакции, но они были бессмысленны. Это все лишь более загадочное дерьмо. Иногда я думаю, что она хочет поговорить, но не может, или не знает как, или не знает, что такое "разговаривать". В другое время я думаю, что она говорит загадочные вещи, чтобы я продолжал. Ей нравиться играть со мной, потому это заставляет меня продолжать. Заставляет задавать вопросы. Она не хочет, чтобы я нашел ответы, потому что не хочет, чтобы я останавливался. Она проблема, и она не хочет быть решенной.''''Я пытался убить ее. Самой близкая к успеху попытка была тогда, когда я ударил током мою N64 из электрошокера, в то время как она стояла передо мной в Super Mario 64. Когда экран гас, из динамиков раздался самый нечестивый, умоляющий крик, что я когда-либо слышал. Это было прекрасно. Я думал, что действительно сделал это, победил ее. В конечном итоге, единственной жертвой оказалась консоль. Все же, я думаю, что был близок. Может, в следующий раз.''''Впрочем, я выяснил одну жизненно важную вещь. Если я умру, я хочу как минимум убедиться, что передам это знание.''''У нее ЕСТЬ слабость. Я нашел ее. Она меленькая, тонкая, ее почти невозможно поймать, но она есть. Вот чего я искал все эти годы, небольшой эксплойт, на который я могу давить, пока она не сломается пополам. Все это время он был у меня под носом. Все это время он был у вас под носом.''''Она может входить в игры, но не может покидать их.''''Видел ли кто-нибудь, как она покидает игру без выключения ее игроком? Нет. Потому что она не может. Это одна вещь, что она не может сделать. Это единственный осколок власти, который МЫ имеем над ней. Я, вы, все. Мы можем использовать это. Это наше оружие. Я уже использовал его и поэтому-то и пишу сейчас это. Вот почему я пришел к вам всем.''''Я поймал ее.''''Я загрузил ее любимую игру, Ocarina of Time (порт на Gamecube). Я знал, что она придет. Она всегда приходит. Она любит меня. Это другая слабость. Когда она показалась, я сделал одну вешь, которую никогда не пробовал до этого, которую не пробовал никто. Я не выключил игру. Я выключил экран.''''Это сработало. Это полностью сработало. Она там сейчас и она не может выбраться. Она не пыталась убить меня. Как бы это не работало, я думаю, что экран вовлечен. Без него она не может ничего тебе сделать. Это как выключить игру, но лучше. Она не может добраться до тебя и не может уйти. Замечательно. Так рад, что додумался до этого.''Я бы оставил ее там навсегда, но не могу. Я продолжаю слышать эти... звуки из Gamecube. Скрежет, гул, визг. Думаю, она пытается перегрузить консоль, уничтожить ее изнутри, чтобы выбраться. Если она спалит ее, то снова будет свободна. Очевидно, это только временное решение.''''Она испытала такую боль, когда я использовал шокер на N64. Учитывая, как она медленно поджаривает чипы Gamecube, я представляю, что сейчас это для нее должно быть подобно Аду. Может, мне следует оставить ее там еще на несколько дней. Конечно, я знаю, что не могу так рисковать. Я не могу допустить, чтобы она сбежала. Сейчас, когда она знает, что я могу поймать ее, она может больше не вернуться.''''Я не собираюсь позволить ей уйти. Мы заканчиваем с этим. Сейчас.''''Ниже дана ссылка. В 11 вечера я собираюсь начать стримить видео с моей веб-камеры. Я хочу, чтобы каждый с этого форума был там и смотрел. Мы собираемся противостоять Принцессе, каждый из нас, вместе. Также снизу приложен мой домашний адрес и телефонный номер. Если, или, возможно я должен сказать, КОГДА Принцесса неизбежно попытается убить меня, я хочу, чтобы вы позвонили в 911 и отправили ко мне каждого свободного офицера. У меня нет никаких заблуждений, что я смогу отбиться, но если есть небольшая возможность, что я смогу сдержать ее достаточно надолго, чтобы ко мне добрались люди, СВИДЕТЕЛИ, которые увидят ее, я готов принять это.''''Я решу это. Я исправлю ошибку, над которой работал более десяти лет. Мне нужна ваша помощь. Пожалуйста. Мы должны сделать это.''Размумеется, ссылка, адрес и телефон были приложены. Я был насторожен, но искушение увидеть, что произойдет, было слишком велико. Той ночью я кликнул по ссылке.Мне не следовало.== Часть 12: Стрим ==Оглядываясь назад, я не полностью уверен, чего ожидал каждый из нас.Что мы могли здесь осуществить? Мы по-прежнему не знали, как ранить ее. Мы по-прежнему не знали, как урезонить ее. Подобный эксперимент по умышленному вызову Принцессы не предпринимался уже годы и по хорошей причине. При всех наших общих знаниях и секретных исследованиях Дэна, мы вряд ли знали больше о Принцессе, чем когда мы начали. Так почему же мы поддержали это? Почему мы все пришли на тот стрим?Думаю, мы просто хотели свидетельств. Мы знали, что собираемся смотреть на смерть человека, но если бы это записалось на стрим, может, мы бы наконец имели что-то, что можно показать после стольких лет нашей скрытой тревоги. Может, хоть раз, мы могли наконец увидеть, как Принцесса убивает людей. И если мы увидим, как это происходит, то может быть сможем выработать способ защиты.Дэн знал, что станет жертвой, идя на это. Мне просто интересно, сколько членов Общества тоже это знали.Конечно, чат стрима точно не помог стереть беспокойство о готовящемся событии. Он был смесью просьб к Дэну не делать этого и троллящих засранцев, кричащих: "ТЕБЕ ХАНА, СЫНОК! XD". Мне хотелось врезать этим шутникам, но на самом деле, я думаю, что так некоторые люди справляются со страхом и стрессом. Это, вероятно, более полезно для здоровья, чем просто смотреть в тишине, как я.Дэн же подошел к делу основательно. Он направил свою вебку на огромный телевизор, расположенный на дальней стене комнаты, которая, я полагаю, была его спальней. Снизу его был тот маленький жужжащий Gamecube. Сам Дэн выглядел так же неопрятно, как вы можете того ожидать от человека, посвятившего так много лет преследованию цифрового страшилища. Каждый раз, когда он смотрел в веб-камеру, свет от монитора его компьютера отражался от его очков и покрывал лицо сиянием. Думаю, он установил все так нарочно, думая, что это выглядело круто. Это отводило внимание от остальных частей его тела.Я задерживаюсь, конечно. Вы хотите знать, что произошло, когда он включил тот телевизор. Как минимум, вы думаете, что хотите. Вы кричали, чтобы я закончил историю, убежденные, что откровение в финале будет чем-то положительным и величественным. Если вы хотите этого, то я предлагаю вам закончить чтение. Как я сказал, когда мы начинали, я здесь не для того, чтобы развлечь вас. Я здесь для того, чтобы дать контекст предупреждению. Того, что мы узнали к этому моменту, было достаточно для создания лостаточно волнующего рассказа, но то, что мы узнали после этого стрима, вынудило меня рассказать эту историю.Вопреки всем протестам, Дэн включил телевизор. Я объясню увиденное нами как могу.Это была Ocarina of Time... видимо, но искаженная и заглюченная до неузнаваемости. HUD пропал, замененный какими-то случайными, непостоянными текстурами. Сам Линк был искривлен, с полигонами, торчащими из его рук под странными углами. Окружение было очень изменено, но по-прежнему узнаваемо как Hyrule Field, но с растянутыми полигонами и различными объектами и моделями, застрявшими в земле. Небо было кроваво-красным, с белым кружком солнца на нем. И музыка... музыка, возможно, была самой нервирующей частью, толко потму, какой чертовски РАДОСТНОЙ она была. Это точно был трек не из игры, а звучал он как собрание инструментов, играющих бодрые, счастливые ноты совершенно в случайном порядке.Прямо перед Линком был знак. Подойти к знаку оказалось трудно, потому что любое движение уменьшало фреймрейт до считанных единиц, заставляя счастливую музыку искажаться и останавливаться. Без HUD'а было трудно сказать, когда Линк был на месте для взаимодействия с чем-нибудь. Наконец Линк добрался до места, чтобы прочитать знак.''"ПОВОРАЧИВАЙ НАЗАД ДРУЖОК! Тебе не следует быть здесь! Люблю, целую, Дэниел!"''Не стоит и говорить, что после появления имени Дэна в игре чат немедленно взорвался. Более интересной была реакция Дэна. К тому моменту он говорил очень мало, но после чтения этого текста, он немедленно начал смеяться. Это началось как хихиканье, но быстро переросло в издевательский смех. Мы не сразу поняли, над кем он смеется.— Ты серьезно? — крикнул он в экран, — Что... Почему это? Почему сейчас?По-прежнему идут споры о том, что Дэн имел в виду. На протяжении всего стрима у нас было чувство, что Дэн знал нечто большее о вещах, которые мы видели. Он играл довольно далеко от своего монитора компьютера, так что наши крики на него, чтобы он объяснился, были напрасны.Невозможность общаться станет еще большей проблемой позже.Пройдя мимо знака, Дэн углубился в этот искривленный пейзаж. Было трудно определить хоть какой-нибудь смысл того, что Принцесса сделала с этим местом. Объекты и NPC были расположены странным образом. Там три человека с выставленными руками и сведенными вместе ногами стояли на вершине дома, наполовину утопленного в земле. Там были NPC без текстур, стоящие вокруг открытого сундука с сокровищами. Враги появлялись из ниоткуда и потом так же быстро исчезали посреди боя. На дальнем конце поля Ден потратил несколько минут, манипулируя с серией переключателей, которые заставляли платформы неподалеку летать вокруг него в порядке, который мы в итоге признали случайным.Тогда мы направились в Lake Hylia.Как минимум, Дэн зашел туда. Он оказался в огромном гроте, смотря на стену. Обернувшись, мы немедленно увидели массивную пару глаз, направленных на нас. После первоначального шока мы поняли, что в центре комнаты было... создание, составленное из различных игровых моделей, слепленных вместе. По большому счету это был просто гигантский валун, и из него торчали руки, ноги и другие отростки различных монстров и врагов. Глаза были на огромной голове, установленной на вершине валуна и принадлежащей модели Great Fairy.Увидев эту штуку, Дэн положил контроллер.— Ты издеваешься? Ты что, блядь, издеваешься? Вот этим ты занималась все это время?Мы бессильно закричали на Дэна в чате, чтобы он объяснился. Он не мог видеть нас.— Вот поэтому ты это делала? Вот это все, чего ты хочешь? Ты, мелкая, ебучая... Аргх! Все кончено! Ты не понимаешь? Все кончено!Из динамиков телевизора вырвался крик. Текстуры на стенах пещеры начали мерцать и вспыхивать.— Нет! Иди нахуй! Оно мертво. Ты мертва. Ты больше не существуешь. Ты действительно думаешь, что эта... вещь что-то собирается изменить? Что это вообще такое? Это шутка! Ты даже не помнишь, как оно выглядело! Ты просто склеила вместе кучу рук!Бесцеремонно, Принцесса появилась в комнате перед Линком. Крики продолжились. Мы все требовали от Дэна, чтобы он остановился. Он бы не остановился.— Ты заслуживаешь быть забытой!Мерцание, а потом темнота. Не просто игра, а сам стрим потемнел. Вот оно, подумали мы. Он сделал это. Он спровоцировал Принцессу убить его. Он погибнет, а эта запись стрима будет едва достаточна в качестве доказательства произошедшего.Но потом, к нашему изумлению, картинка вернулась. Дэн продолжал играть. На самом деле, он, похоже, даже и не знал, что стрим отключался. Но в окне трансляции было одно изменение. В верхнем левом углу возник маленький кусочек белого текста в черном прямоугольнике.Дэн, видимо, не заметил, что что-то произошло и теперь вел Линка через новую зону. Она выглядела как черная бесконечно растягивающаяся пустота на белом полу. Однако она не была совершенно ровной. Пол случайно поднимался и опускался. Иногда Линк проходил мимо странных белых обелисков. После минуты бега, он наткнулся на линию NPC, стоящих с вытянутыми в стороны руками. При виде этого, на окне стрима новое слово возникло под первым.NPC не могли разговаривать и Линк мог пробежать сквозь них. Теперь он был в месте, похожим на рудиментарный городок. Теперь белые полигоны были сложены в подобия домов. В этот момент гудящий фоновый шум наконец стал похож на подобие сильно искаженной музыки.Все это время Дэн был странно тих. Неизвестно, что Принцесса могла сказать или сделать с ним, когда стрим выключался. В моменты, когда он наклонялся достаточно далеко, чтобы мы могди видеть его лицо, он выглядел весьма недовольным. Когда он увидел городок, то издал раздраженный вздох. Побродив некоторе время, он наконец внось заговорил, сказав: "Что? Что я должен видеть?"Дэн покрутил камеру и обнаружил, что теперь тот же самый ряд NPC стоял позади него. С ними по-прежнему нельзя было взаимодействовать. Обернувшись, он увидел другую группу NPC на другой стороне. Он был окружен. Мы не оставляли попыток захватить его внимание и сказать, что на стриме появлялось сообщение. Он не отрывался от игры.С последним поворотом камеры, Принцесса стояла прямо перед Линком.Дэн закричал самым разъяренным голосом, что я когда-либо слышал: "ИДИ НАХУЙ!" В этот момент стрим потемнел. На его месте экран заполнился тем белым текстом.Но стрим не упал. Звук еще шел. Мы могли слышать шум из комнаты Дэна. Грохот, громкие удары, падающие вещи... и, наконец, крики. Это были тошнотворные звуки ударов по плоти и кричащего в панике Дэна: "УЙДИ ОТ МЕНЯ! ОТЪЕБИСЬ ОТ МЕНЯ!" Что бы не атаковало его, оно не издавало никаких звуков. Оно делало свою зловещую работу в тишине и, наконец, Дэн тоже затих.Но это было не все.Мы немедленно вернулись на форум, чтобы обсудить произошедшее... но она уже была там. Баннеры были искажены и сломаны. Ники были строками случайных символов. Фоном было поврежденном изображение я до сих пор не знаю чего.И в каждом разделе, флуд из новых тем, злых и бессвязных...'''ОСТАВИЛ МЕНЯ ОСТАВИЛ МЕНЯ ОСТАВИЛ МЕНЯ ОСТАВИЛ МЕНЯ''''''ВСЕ ОСТАВИЛИ ТЫ ОСТАВИЛ ОН ОСТАВИЛ ПРОПАВШАЯ СЛОМАННАЯ НЕ МОГУ НЕ БУДУ НУЖДАЮСЬ ПОЖАЛУЙСТА НУЖДАЮСЬ''''''РАНИТ РАНИТ РАНИТ ВСЕГДА СКАЖИ ЭТО НЕ МОГУ ОСТАНОВИТЬ ГНЕВ ГНЕВ ГНЕВ''''''ДОЛЖНА БЫЛА СМОТРЕТЬ НА НЕГО НЕ МОГЛА ОСТАНОВИТЬ ЕГО КРИЧАЛ И ДОСТИГ НО ЗАСТРЯЛ''''''ПОЧЕМУ ПРОСТО ХОТЕЛА ОСТАНОВИТЬ ПРОСТО ХОТЕЛА БЫТЬ И БЫТЬ И НЕ ВОЗВРАЩАТЬСЯ''''''ВЫ ВСЕ СМОТРЕЛИ МОЮ БОЛЬ ПОЖАЛУЙСТА СМОТРИТЕ МОЮ БОЛЬ ПОЖАЛУЙСТА ПЕРЕСТАНЬТЕ УХОДИТЬ''''''НИКОГДА НЕ ХОТЕЛА НИКОГО УБИВАТЬ ПОЖАЛУЙСТА''''''ЧТО ЭТО ЧТО ЭТО ЧТО ЭТО ЧТО ЭТО ЧТО ЭТО ЧТО Я ТАКОЕ'''И это подводит нас к сегодняшнему дню...== Часть 13: Предупреждение ==Как?Как Принцесса могла захватить контроль над нашим форумом, пусть и на несколько секунд? Это было бессмысленно. Наш форум не был видеоигрой. Наш форум тянул всю информацию из интернета. В тот момент Принцесса уже обитала в игре. Все правила, что, как мы думали, мы знали, все вещи, хранившие нас в безопасности, не сработали. Могла ли она сделать это в любое время? Могла ли она сделать это снова? Существовали ли реальные пределы ее возможностей?Мы прошерстили все данные, собранные нами. Мы пытались найти пропущенную общую нить. Мы должны были как-то узнать. Ответы должны были существовать. И они были.Мы наконец осознали правду. Она была так очевидна. Принцесса была на нашем форуме все это время. Она была на каждой странице. Она пялилась на нас, смотрела на нас годами и мы никогда ее не видели. Она была баннером на вершине форума. Она была каждым скриншотом, что мы постили, каждым видео, что мы загружали и каждым фанартом, что мы рисовали.Каждое ее изображение — это она. Каждое ее изображение, будучи наблюдаемым, дает ей силы. Она не призрак. Она не компьютерный вирус. Она идея. "Живая выдумка". Она живет за счет наших наблюдений и мыслях о ней. Когда мы все смотрели тот стрим, мы объединились и дали ей все наше внимание в один момент. Мы сделали ее более могущественной, чем она когда-либо была. Мы сделали ее достаточно сильной, чтобы проявиться через изображения на нашем форуме и говорить с нами напрямую.Мы удалили все картинки. Из того, что мы предполагали, достаточно просто никогда больше на них не смотреть, но мы стерли их, чтобы быть уверенными. Впрочем, для нас это уже может быть поздно. Я теряю контакт с остальными членами общества. Не могу сказать, случилось ли что-нибудь с ними или они просто скрываются, но сейчас только дурак не стал бы думать о худшем сценарии.Я не полностью бессердечен. Я знаю, что сейчас она борется за выживание. Забвение для нее равно смерти. Она делает то, что делает, в надеждах сохранить ее память живой. С этой целью, возможно мой рассказ ее истории миру - маленький акт милосердия. Может, мысли, что я уделил ей, как-нибудь уменьшат ее боль. Не знаю, но в любом случае не поэтому я написал все это.То, что я рассказал, может подвергнуть вас большой опасности, но оно также может спасти вашу жизнь. Теперь вы цель, и в ближайшие месяцы или годы она вполне может прийти к вам, но также я дал вам все знания, необходимые, чтобы оставаться в безопасности.Не пытайтесь сражаться с ней.Не пытайтесь говорить с ней.Не пытайтесь перехитрить или поймать ее.Не расследуйте.Не пытайтесь понять.Не пытайтесь быть героем.Не пытайтесь быть ее спасителем.Я искренне надеюсь, что дал вам все ответы, которых вы хотите, и вы не начнете исследовать дальше. Вот одна и единственная вещь, которая нужна вам, чтобы быть в безопасности:'''''ЕСЛИ ВИДИТЕ ЕЕ, ВЫКЛЮЧИТЕ ИГРУ!'''''

