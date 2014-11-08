Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Творческие истории / Несерьезные истории

Путь в десять тысяч "прыг"

— Свет мой зеркальце…

Серебряная поверхность пошла чёрно-белыми помехами, помутнела, и из глубины показалось недовольное лицо.

— Ну? Что опять? - Голос у зеркала был прокуренный и дребезжащий.

— Скажи и всю…

— Вот ты реально думаешь, что с утра что-то изменилось?

— Так ведь я…

Зеркало снова невежливо перебило.

— Нет, ты правда считаешь, что полдня на диете сразу сработает? Действительно?

— Так ведь фея сказала, что диета сверх-эффективная.

— Твоя фея - дура. Ты на Свет-Мой-Весы становилась?

Принцесса отвела взгляд.

— А я вот так раз, - и скажу: “Ты прекрасней всех на свете” и далее по тексту?

— Да.

— Фигу!

В зеркале показался здоровенный кукиш.

— Полдня жрать яблоки, как сумасшедшая - это не диета. А даже если и поможет, ты же вечером опять пойдёшь к Свет-Мой-Холодильнику и, не слушая протестов, навернёшь бутерброд. Маленький такой, из целого батона и палки колбасы. Да еще майонезиком закусишь. Нет? Я не право?

Принцесса покраснела и зашмыгала носом.

— Скажи честно, ты хочешь худеть?

— Угу, - всхлипнула девушка.

— Тогда давай, возьми себя в руки. Хочешь - похудеешь. Будем действовать по моему методу. Вон смотри, в углу лежит Свет-Мой-Скакалка. Бери её.

Принцесса с подозрением вертела в руках странный предмет.

— Что-то она выглядит не солидно.

— Зато действенная. Волшебная до ужаса вещица. Всего десять тысяч прыжков, и ты стройная, как козочка. Начинай.

Вздохнув, принцесса расправила волшебную скакалку и начала прыгать.

— Вот так, молодец. - голос подбодрил начинающую спортсменку.

В зеркале появилась число 10000, которое сменилось на 9999, затем на 9998…

— А вечером, - Свет-Мой-Зеркальце ехидно хмыкнуло, - она тебя ещё и от ночного жора спасёт.

— Это как? - принцесса уже запыхалась, но продолжала прыгать.

— Обычно. По попе.

Девушка испуганно пискнула.

— Не отвлекайся!

И Свет-Мой-Зеркальце, модель “фитнес-плюс кингсайз эдишен”, продолжило считать прыжки. До идеала красоты принцессе оставалось еще 9980 прыжков.


Автор: K0T0BUS (А.В.Горбов)
Источник
Вчера, 19:59 by ЛетягаПросмотров: 380Комментарии: 3
+4

Ключевые слова: Зеркальце принцесса фея скакалка

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: az.ecmb
Сегодня, 00:00
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (1391|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 885
100500 плюсов! Не в бровь, а в глаз! Аплодирую стоя!
К тому же очччень деликатно написано.
Только вот 10000 прыжков до идеала - явно мало.
Зарегистрирован: 8.11.2014
  
#2 написал: OlgaFF
Сегодня, 03:27
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (26|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 186
Классная история. Жалко, что короткая... Плюс.
Зарегистрирован: 29.12.2015
#3 написал: Летяга
Сегодня, 05:02
0
Группа: Модераторы
Репутация: (6397|-1)
Публикаций: 77
Комментариев: 5 331
Цитата: az.ecmb
Только вот 10000 прыжков до идеала - явно мало.

Так это в день)) Зеркальце просто пугать не захотело
Зарегистрирован: 3.08.2014
             
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.