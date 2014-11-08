Путь в десять тысяч "прыг"— Свет мой зеркальце…
Серебряная поверхность пошла чёрно-белыми помехами, помутнела, и из глубины показалось недовольное лицо.
— Ну? Что опять? - Голос у зеркала был прокуренный и дребезжащий.
— Скажи и всю…
— Вот ты реально думаешь, что с утра что-то изменилось?
— Так ведь я…
Зеркало снова невежливо перебило.
— Нет, ты правда считаешь, что полдня на диете сразу сработает? Действительно?
— Так ведь фея сказала, что диета сверх-эффективная.
— Твоя фея - дура. Ты на Свет-Мой-Весы становилась?
Принцесса отвела взгляд.
— А я вот так раз, - и скажу: “Ты прекрасней всех на свете” и далее по тексту?
— Да.
— Фигу!
В зеркале показался здоровенный кукиш.
— Полдня жрать яблоки, как сумасшедшая - это не диета. А даже если и поможет, ты же вечером опять пойдёшь к Свет-Мой-Холодильнику и, не слушая протестов, навернёшь бутерброд. Маленький такой, из целого батона и палки колбасы. Да еще майонезиком закусишь. Нет? Я не право?
Принцесса покраснела и зашмыгала носом.
— Скажи честно, ты хочешь худеть?
— Угу, - всхлипнула девушка.
— Тогда давай, возьми себя в руки. Хочешь - похудеешь. Будем действовать по моему методу. Вон смотри, в углу лежит Свет-Мой-Скакалка. Бери её.
Принцесса с подозрением вертела в руках странный предмет.
— Что-то она выглядит не солидно.
— Зато действенная. Волшебная до ужаса вещица. Всего десять тысяч прыжков, и ты стройная, как козочка. Начинай.
Вздохнув, принцесса расправила волшебную скакалку и начала прыгать.
— Вот так, молодец. - голос подбодрил начинающую спортсменку.
В зеркале появилась число 10000, которое сменилось на 9999, затем на 9998…
— А вечером, - Свет-Мой-Зеркальце ехидно хмыкнуло, - она тебя ещё и от ночного жора спасёт.
— Это как? - принцесса уже запыхалась, но продолжала прыгать.
— Обычно. По попе.
Девушка испуганно пискнула.
— Не отвлекайся!
И Свет-Мой-Зеркальце, модель “фитнес-плюс кингсайз эдишен”, продолжило считать прыжки. До идеала красоты принцессе оставалось еще 9980 прыжков.
Автор: K0T0BUS (А.В.Горбов)
Источник
Вчера, 19:59 by ЛетягаПросмотров: 380Комментарии: 3
Ключевые слова: Зеркальце принцесса фея скакалка