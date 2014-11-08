Путь в десять тысяч "прыг"

Летяга Просмотров: 380 Комментарии: 3 +4 Вчера, 19:59 by

— Свет мой зеркальце…Серебряная поверхность пошла чёрно-белыми помехами, помутнела, и из глубины показалось недовольное лицо.— Ну? Что опять? - Голос у зеркала был прокуренный и дребезжащий.— Скажи и всю…— Вот ты реально думаешь, что с утра что-то изменилось?— Так ведь я…Зеркало снова невежливо перебило.— Нет, ты правда считаешь, что полдня на диете сразу сработает? Действительно?— Так ведь фея сказала, что диета сверх-эффективная.— Твоя фея - дура. Ты на Свет-Мой-Весы становилась?Принцесса отвела взгляд.— А я вот так раз, - и скажу: “Ты прекрасней всех на свете” и далее по тексту?— Да.— Фигу!В зеркале показался здоровенный кукиш.— Полдня жрать яблоки, как сумасшедшая - это не диета. А даже если и поможет, ты же вечером опять пойдёшь к Свет-Мой-Холодильнику и, не слушая протестов, навернёшь бутерброд. Маленький такой, из целого батона и палки колбасы. Да еще майонезиком закусишь. Нет? Я не право?Принцесса покраснела и зашмыгала носом.— Скажи честно, ты хочешь худеть?— Угу, - всхлипнула девушка.— Тогда давай, возьми себя в руки. Хочешь - похудеешь. Будем действовать по моему методу. Вон смотри, в углу лежит Свет-Мой-Скакалка. Бери её.Принцесса с подозрением вертела в руках странный предмет.— Что-то она выглядит не солидно.— Зато действенная. Волшебная до ужаса вещица. Всего десять тысяч прыжков, и ты стройная, как козочка. Начинай.Вздохнув, принцесса расправила волшебную скакалку и начала прыгать.— Вот так, молодец. - голос подбодрил начинающую спортсменку.В зеркале появилась число 10000, которое сменилось на 9999, затем на 9998…— А вечером, - Свет-Мой-Зеркальце ехидно хмыкнуло, - она тебя ещё и от ночного жора спасёт.— Это как? - принцесса уже запыхалась, но продолжала прыгать.— Обычно. По попе.Девушка испуганно пискнула.— Не отвлекайся!И Свет-Мой-Зеркальце, модель “фитнес-плюс кингсайз эдишен”, продолжило считать прыжки. До идеала красоты принцессе оставалось еще 9980 прыжков.Автор: K0T0BUS (А.В.Горбов)

Ключевые слова: Зеркальце принцесса фея скакалка

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