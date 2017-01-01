Принцесса-русалка

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 16:43

Эвиллс Просмотров: 92 Комментарии: 0 +3 Сегодня, 16:42 by

Там, где у озера ивы печальные,Плачет несчастный паж.Во глубине есть дворцы, да хрустальные.К ним бы! Но это - блажь.Паж во принцессу влюблён утонувшую.Не уберёг её! Жаль.В полночь Купальскую, только минувшую,Замков её звал хрусталь.Девы прекрасные, но и коварные,Песнями нравились ей.Взгляды их в Бездну влекли, лучезарные,Властью подводных огней.Плачет король по принцессе покинувшей.Горе отца велико!Мрачен, в тоске королевство окинувшей.Дочка его далеко...Слышат и паж, и король мысли странные,Будто принцесса поёт:"Я не одна. Девы здесь безымянные.Лёгок мой шаг, он - полёт!Мне хорошо здесь. Русалкою стала я.Знайте, я не умерла!Прежде была от печали усталая.Нынче же - я весела!Принца, так подло меня обманувшего,Помните, я не прощу!Свергнуть отца моего посягнувшего,Скоро найду. Отомщу!Буду манить его нежными песнями,Буду покоя лишать.Принца виденьями ночью чудеснымиБуду сильней искушать.Знаю, придёт он под ивы печальные,В озеро взглянет он.Будут манить его замки хрустальные.Принц утонуть обречён!Будет он лютой тоской вечно маяться,Слёзы он будет лить!Поздно, однако предатель раскается.Кровь его буду пить!"Скоро сбылось той принцессы пророчество.Принца-тирана нет!Паж верный стал уже Ваше Высочество- Чудо магических лет.Усыновил его на утешениеСтарый отец-король.Будет династии той продолжение!Стих мой понять изволь.

Ключевые слова: Русалка король паж принц месть авторский стих

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